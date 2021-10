Final Fantasy V pixel remaster obtient la date de lancement de novembre

Pourquoi c’est important : Square Enix a publié de nouvelles versions de l’ancien Final Fantasy principal sur PC et plates-formes mobiles. Ces nouvelles versions promettent des mises à niveau importantes pour les versions PC de Final Fantasy V et Final Fantasy VI en particulier, et nous savons maintenant que la première sera disponible dans deux semaines.

Square Enix a annoncé ces « remasters de pixels » cet été, sortant les trois premiers jeux Final Fantasy en juillet et Final Fantasy IV en septembre avec des améliorations des graphismes et du gameplay. Ils incluent des sprites de personnages 2D ajustés, une musique réarrangée supervisée par le compositeur original Nobuo Uematsu et de nouvelles améliorations de l’interface utilisateur.

Cette semaine, la société a révélé une date de sortie le 10 novembre pour Final Fantasy V, et il pourrait devenir la première version PC largement acceptée de ce jeu. Square Enix a lancé Final Fantasy V et VI sur PC pour la première fois en 2015, mais ces conversions des jeux ont été critiquées pour leur gestion désordonnée des graphismes et de l’art originaux.

En juillet, Square Enix a retiré ces ports de Steam et prévoit de les remplacer par les nouvelles versions. Le remaster de Final Fantasy VI n’a pas encore de date de sortie. Jusqu’à présent, les autres remasters de pixels ont été mieux reçus en ce qui concerne les graphiques.

Final Fantasy V est initialement sorti au Japon sur Super Famicom en 1992. La première version anglaise était le portage de 1999 pour la PlayStation originale qui comprenait Final Fantasy VI (qui a été initialement publié en Amérique du Nord sous le nom de « Final Fantasy III »). Le remaster a déjà une page de précommande sur Steam.