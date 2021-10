Office, Windows et le cloud alimentent le premier trimestre de Microsoft

L’exercice de Microsoft s’est terminé en juillet et son premier trimestre s’est terminé en septembre. Maintenant, comme toujours, nous allons parler de ce qu’a été ce trimestre pour le géant de Redmond. Un grand quartier avec beaucoup de lumières et quelques ombres que nous commenterons ci-dessous.

Le cloud, Office et Windows les principales impulsions de Microsoft

Le géant de Redmond a publié les résultats de son premier trimestre de l’année 2022. De Microsoft, ils ont indiqué un chiffre d’affaires de 45 mille trois cent millions de dollars et un bénéfice net de vingt mille cinq cent millions de dollars. Les revenus ont augmenté de 22 % et les revenus nets ont augmenté de 48 %. Comme nous vous l’avons déjà dit, la base de revenus est le cloud, les serveurs et Office ce trimestre.

Les lumières des comptes Microsoft

Le géant de Redmond a lancé Windows 11 ce mois-ci malgré la baisse des ventes de PC aux États-Unis. Cependant, grâce à cette mise à jour, les revenus OEM de Windows ont augmenté de 10 % ce trimestre, malgré ce que Microsoft appelle « La demande continue de PC affectée par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ».

Pour sa part, les revenus des produits commerciaux Windows et des services cloud ont également augmenté de 12%, tirés par la demande pour Microsoft 365. Windows 11 vient d’arriver sur de nouveaux appareils plus tôt ce mois-ci. De leur côté, Microsoft et les équipementiers espèrent résoudre les problèmes d’approvisionnement et que le nouveau système d’exploitation stimulera davantage la demande d’ordinateurs portables et de PC.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, pense que les ordinateurs sont essentiels en ce moment. « Les PC sont plus critiques que jamais »a déclaré Nadella lors de l’assemblée des actionnaires d’aujourd’hui. « Il y a eu un changement structurel dans la demande de PC émergeant de cette pandémie. » Microsoft anticipe également une croissance des revenus des OEM Windows au cours du deuxième trimestre.

Comme toujours, c’est la croissance du cloud qui a été impressionnante pour les revenus de Microsoft, en particulier à mesure que les entreprises s’adaptent au travail hybride. Les revenus du cloud intelligent ont augmenté de 31 %, y compris une croissance des revenus d’Azure et d’autres services cloud de 50 %. Un record de plus de 20 milliards de bénéfices a été atteint dans ce seul domaine.

Office a également connu un bon trimestre, avec des revenus des services cloud Office et des produits grand public en hausse de 10 %, et les abonnés Microsoft 365 grand public en hausse de 19 % pour un total de 54,1 millions au total.

LinkedIn continue de croître et les revenus de la publicité sur le réseau social de Microsoft ont connu une augmentation de 61%. Lors de l’assemblée des actionnaires, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que LinkedIn avait enregistré un engagement record. Alors que les gens se tournent de plus en plus vers LinkedIn pour se connecter, apprendre, grandir et se faire embaucher. En fait, les embauches confirmées sur LinkedIn ont augmenté de plus de 160 % d’une année sur l’autre. Satya a également noté que plus de 15 000 entreprises clientes utilisent désormais LinkedIn Learning.

Xbox maintient les bons chiffres

Cela fait presque un an que les consoles Xbox Series X et Series S de Microsoft sont arrivées sur le marché, et les revenus du matériel Xbox ont régulièrement augmenté ces derniers mois. Le chiffre d’affaires du matériel a encore augmenté de 166 % ce trimestre, en raison de la demande continue de consoles Xbox Series X et Series S.

Amy Hood a indiqué que Microsoft était « Capable de fournir plus de consoles Xbox Series X et S que prévu, même si la demande continue de dépasser l’offre ». On ne sait pas si cette offre de console meilleure que prévu durera jusqu’au deuxième trimestre, et Phil Spencer a déjà averti que les problèmes d’approvisionnement dureraient jusqu’en 2022.

Les revenus totaux des jeux de Microsoft ont également augmenté de 16% pour atteindre près de 3,6 milliards au cours d’un trimestre record pour Xbox. Le croisement de données montre que les revenus du contenu et des services Xbox n’ont augmenté que de 2%. Microsoft dit qu’il y a eu un « Croissance des abonnements Xbox Game Pass »Mais la société n’a pas indiqué de nouveau chiffre pour son nombre d’abonnés depuis la dernière fois avec 18 millions.

Les ombres dans les comptes Microsoft

Le côté le moins positif des résultats est Surface. Nous sommes au deuxième trimestre des ventes de Surface Laptop 4 et Surface Pro 7 Plus et les nouveaux appareils Surface ne sont pas encore inclus dans les revenus Surface de Microsoft. Le chiffre d’affaires de Surface est en baisse de 17% ce trimestre, la réponse de Microsoft le liant à une année précédente exceptionnelle et à des pénuries de puces également. Nous verrons si cela se répète dans un autre trimestre et nous sommes confrontés à un problème.