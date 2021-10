Quel est le mème de l’escargot immortel envahissant TikTok

Ce personnage fictif devient le protagoniste du tiktok de milliers d’utilisateurs et se retrouve sur les pages principales d’un nombre encore plus grand de téléspectateurs, mais en réalité, il est né et est devenu un mème il y a près de 7 ans, alors que TikTok n’existait pas encore. Voici d’où il vient et pourquoi il est si important.

Les origines de l’escargot tueur

L’escargot immortel – ou escargot immortel – est né en 2014, lorsque dans un épisode du podcast Roster Teeth, les invités ont discuté d’un scénario hypothétique absurde : « Vous accepteriez 10 millions de dollars tant que vous vous trouvez un escargot sur vos talons pour le reste de ta vie, qui peut te tuer rien qu’en te touchant ? ». L’escargot tueur hypothétique, élaborés par les invités du programme, est également immortel et ne recule devant rien pour arriver à son but. Le fragment audio a été immédiatement réutilisé par les auteurs du même podcast pour publier une animation vidéo sur YouTube qui a donné vie à la limace tueuse pour de bon ; la vidéo a accumulé des millions de vues rendant le personnage quelque peu populaire, qui a ensuite été repris en 2016 sur Reddit pour poser la même question aux amateurs de la plateforme.

De YouTube et Reddit à TikTok

Les derniers sauts de plateforme remontent à 2021. En août, un tiktoker revient pour parler de l’escargot immortel, donnant au mollusque l’opportunité de se faire connaître à un tout nouveau public. En octobre, cette version du mème se propage de manière exponentielle sur la plate-forme iFunny, ce qui facilite ensuite le retour sur TikTok d’un certain nombre d’utilisateurs qui considèrent désormais le matériel comme une base à partir de laquelle commencer à raconter leurs histoires. Les tiktokers en question utilisent presque tous le même backing track que la vidéo postée sur iFunny – ou Happy Xmas (War Is Over) – et parlent de leur rencontre avec l’escargot tueur dans un futur lointain, ils font tiktok du point de vue de l’escargot , ou dans certains cas, ils ne font que de vagues références au personnage.

Il s’agit de la version actuelle du mème, dont les vidéos sur TikTok sont collectées sous le hashtag #immortalsnail et ont attiré des centaines de millions de vues au total.