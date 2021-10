Ubisoft envoie des e-mails moqueurs aux joueurs inactifs de Far Cry 6

WTF ?! Ubisoft a la réputation d’être la marque de jeux vidéo la plus détestée au monde, alors quelle meilleure façon de se faire aimer des gens que d’envoyer des e-mails se moquant d’eux parce qu’ils ne jouent pas assez à Far Cry 6. Si vous possédez le dernier né de la franchise de longue date et que vous n’êtes pas allé à Yara depuis un certain temps, attendez-vous à voir un message désobligeant d’El Presidente lui-même, Antón Castillo, dans votre boîte de réception.

Le rédacteur en chef de GamesIndustry.biz, Brendan Sinclair, a tweeté qu’il avait reçu un e-mail de « Far Cry 6 » montrant le personnage de Castillo de l’acteur Giancarlo Esposito avec son fils dans le jeu, Diego (Anthony Gonzalez). Il a la ligne d’objet « Tu me déçois », faisant allusion au contenu du message.

De nombreux jeux sont déjà conçus de manière impitoyable pour maximiser l’engagement, mais maintenant ils vous envoient des e-mails et vous dérangent si vous osez arrêter d’y jouer. pic.twitter.com/TRIsV4jnZP – Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) 26 octobre 2021

« Hola, Rojas », lit-on, faisant référence au protagoniste du jeu, Dani Rojas. « Je voulais vous remercier de m’avoir donné carte blanche à Yara. Allez-y doucement et sachez que Yara est entre de bonnes mains. »

Ubisoft inclut également des statistiques sur les joueurs dans l’e-mail, avec un titre « Vous pouvez sûrement faire mieux que cela ». Sinclair n’a joué que trois heures à Far Cry 6, mais quelqu’un avec 33 heures de jeu et plus de 2 186 éliminations a également été ciblé.

Il semble que le nombre d’heures que vous avez passé à jouer à Far Cry 6 n’a aucune incidence sur le fait que vous recevrez un message de Castillo ; Ubisoft semble frapper ceux qui ont abandonné le jeu. Cet écrivain, qui a totalisé environ 22 heures et joue toujours régulièrement, n’a rien reçu.

Quels que soient vos sentiments envers Far Cry 6, l’agressivité passive d’Ubisoft pour essayer de garder les consommateurs engagés avec leurs produits ne se passe pas bien. La société a l’habitude d’enfoncer des extras payants dans la gorge des joueurs, d’où sa position comme l’une des marques les plus détestées au monde, et elle ne se fait aucune faveur ici.

