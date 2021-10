Vous avez un surplus de 680 000 $? Vous pouvez acheter ce hoverbike fonctionnel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Voitures volantes? Les nouvelles d’hier. Ce que nous voulons, ce sont des hoverbikes. Si vous avez 680 000 $ de rechange, vous pouvez en acheter un dès maintenant auprès d’une startup japonaise de fabrication de drones soutenue par l’une des stars du football du pays.

L’édition limitée XTurismo provient d’ALI Technologies, basée à Tokyo, utilisant sa riche expérience dans la construction de drones. Le corps de style vélo/jet ski repose sur une série d’hélices, avec une paire de patins sur le dessous pour quand il est au sol. Nous avons déjà vu des conceptions similaires de fabricants de véhicules volants, y compris le drone de passagers de style quadricoptère de NEC.

Le moteur conventionnel et les quatre moteurs alimentés par batterie permettent au XTurismo de voler à 100 km/h (62 mph). Il peut rester en l’air pendant environ 40 minutes, pèse 300 kg (661 livres) et peut transporter 100 kg (220 livres). Les acheteurs devront remettre 77,7 millions de yens (680 000 $) et attendre le premier semestre de l’année prochaine pour la livraison.

« Jusqu’à présent, le choix a été de se déplacer au sol ou à grande échelle dans le ciel. Nous espérons offrir une nouvelle méthode de déplacement », a déclaré à Reuters le directeur général Daisuke Katano.

La dernière vidéo montre le vélo planant à quelques mètres du sol sur une piste de course près du mont Fuji. Malheureusement pour ceux qui envisagent de planer au-dessus des villes sur le XTurismo alors que la circulation s’arrête en dessous, son utilisation ne sera autorisée que sur de tels sites, du moins à court terme – les futurs changements de réglementation pourraient autoriser le hoverbike sur les routes. Katano envisage également qu’il soit utilisé par les équipes de secours pour atteindre des zones inaccessibles aux véhicules terrestres.

Outre le footballeur Keisuke Honda, ALI Technologies est soutenue par de grands noms de l’industrie, notamment Mitsubishi Electric et Kyocera.

Le taxi volant le plus récent que nous ayons vu était la dernière génération du CityAirbus d’Airbus, l’un des nombreux engins eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) conçus pour les travailleurs qui souhaitent traverser les villes en moins de temps que les options de transport traditionnelles ne peuvent offrir.