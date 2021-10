Le script Dune a été écrit sur un programme MS-DOS il y a 30 ans

Le film a conquis le public grâce à une réalisation technique impeccable et une photographie spectaculaire, mais apparemment le scénario a été écrit de manière résolument vintage : le logiciel utilisé est Movie Master, un programme de 1987 basé sur un environnement d’exploitation antérieur à Windows et autres systèmes de fenêtres. .

Le blockbuster Dune n’a pas encore fini de conquérir les spectateurs du monde entier, qui depuis septembre affluent toujours au cinéma pour admirer la transposition sur grand écran du chef-d’œuvre de Frank Herbert. Le film revendique une exécution technique impeccable et des photographies spectaculaires, mais apparemment il a été écrit de manière résolument vintage : pour assembler le scénario, le scénariste Eric Roth a utilisé un vieux programme pour le système MS-DOS tout aussi archaïque d’exploitation de Microsoft qui a près de 40 ans. de vie derrière.

Le scénario de Dune – Roth l’a dit l’année dernière lors d’un podcast Barstool Sports – a été écrit sur Movie Master, un logiciel d’écriture de scripts créé en 1987 pour l’ancien système d’exploitation Microsoft qui a précédé l’arrivée des systèmes d’exploitation Windows les plus modernes. MS-DOS est désormais inutilisable sur les ordinateurs modernes, c’est pourquoi Roth utilise un vieil ordinateur avec Windows XP, qui intègre une version de l’ancien environnement d’exploitation capable d’exécuter Movie Master. Le programme fonctionne comme un logiciel de traitement de texte, mais offre des fonctions et des raccourcis spécifiques pour configurer correctement le texte et les paragraphes ; dans les vidéos de lui au travail, Roth affiche la fenêtre Movie Master en plein écran exactement comme dans l’ancien MS-DOS.

Face aux inconvénients inévitables, écrire dans un environnement comme l’ancien DOS détruit tout type de distraction pouvant provenir des applications, des fenêtres, des notifications des systèmes d’exploitation modernes ; même le multitâche n’est pas prévu, et pour passer à d’autres opérations, ne serait-ce que temporairement, ceux qui tapent ne peuvent sortir du programme de traitement de texte qu’en s’assurant d’avoir sauvegardé le travail effectué. Parmi les distractions laissées à la porte se trouvent également celles d’Internet – des e-mails à la messagerie instantanée, en passant par les mises à jour d’applications, les rendez-vous du calendrier, les notifications de sites Web et bien plus encore.