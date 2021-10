Tsmc Annonce Un Nouveau Procédé N4p 5 Nm

Pourquoi c’est important : Cette semaine, TSMC a annoncé un autre processus de cinq nanomètres, N4P. La société affirme que N4P offrira un certain nombre d’améliorations par rapport à ses nœuds précédents de 5 nm en termes de performances et d’efficacité énergétique. Nous pourrions commencer à voir les premiers produits N4P au second semestre 2022.

Mardi, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé son processus N4P. L’amélioration de 5 nm devrait offrir plus de choix aux clients aux côtés de ses processus N5, N4 et N3.

Le fabricant de silicium positionne le N4P comme un raffinement du N5 et du N4. TSMC affirme que N4P aura une augmentation de performance de 11% par rapport à N5 et une augmentation de 6% par rapport à N4. Le processus devrait être 22% plus économe en énergie que le N5 et avoir une densité de transistors 6% plus élevée. Il indique également que N4P réduira le temps de cycle des plaquettes et réduira la complexité du processus en réduisant le nombre de masques.

Le vice-président principal du développement commercial de TSMC, Kevin Zhang, a déclaré que N4P offrirait une « plate-forme technologique avancée encore améliorée » pour le mobile et le HPC.

Au cours de l’été, TSMC a annoncé qu’elle commencerait la production à risque sur des puces 4 nm au troisième trimestre 2021, plus tôt que prévu initialement. Il a également déclaré que son nœud N3 3 nm commencerait la production de masse au second semestre de l’année prochaine.

TSMC prévoit également de construire une usine de 2 nm au début de l’année prochaine, une autre venant un peu plus tard. La société espère commencer à fabriquer des puces 2 nm d’ici 2024.