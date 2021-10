Samsung présente One UI Book 4 pour Windows 11

Samsung n’arrête pas de travailler pour nous offrir l’expérience One UI sur plus d’appareils. À la suite de cela, cette année, il a fait ses débuts sur Wear OS avec le Galaxy Watch4. Et aujourd’hui, lors de leur événement pour développeurs, ils ont présenté One UI Book 4, une variante de leur couche de personnalisation pour la gamme d’ordinateurs portables de Samsung fonctionnant sous Windows 11.

Samsung apportera la conception unique d’une interface utilisateur à Windows 11

Avec One UI Book 4, Samsung veut nous offrir une expérience similaire à celle que nous avons dans One UI pour Android. Et pour cela ils vont aligner le design du logiciel pour qu’il soit équivalent à l’esthétique actuelle de One UI.

L’une des nouveautés que l’on observe dans la vidéo de présentation est un renouvellement de la conception de ses applications. Des applications comme Samsung Settings, Notes ou Gallery renouvellent leur design pour ressembler aux applications Samsung sur Android.

Nous ne savons pas comment Samsung procédera à ce changement, s’il y aura des changements majeurs dans le design actuel de Windows 11 pour l’adapter à One UI ou si le nouveau design ne sera appliqué que dans les applications et les personnalisations du fabricant. Ce que nous savons, c’est la liste des ordinateurs qui recevront One UI Book 4, qui est la suivante :

Galaxy Book Pro 360

Galaxy Book Pro

Galaxy Book Flex2

Livre Galaxie

Odyssée du livre Galaxy

La société n’a pas non plus confirmé la date de lancement de One UI Book 4, il faudra donc attendre les prochaines semaines pour en savoir plus sur ce lancement par le géant asiatique.