Blizzard abandonne les plans de son événement BlizzCon 2022 en ligne uniquement

En bref: Blizzard apporte quelques modifications à ses plans d’événements au milieu d’une multitude d’allégations d’agression sexuelle et d’un examen minutieux des enquêteurs fédéraux. Au lieu d’héberger une convention « BlizzConline » uniquement en ligne l’année prochaine, la société abandonne complètement le concept afin de pouvoir canaliser ses ressources vers ce qui, selon elle, compte le plus : développer des jeux.

Blizzard a déclaré que cette décision était difficile, mais qu’elle était finalement la bonne décision pour que son entreprise progresse. Il veut prendre un certain temps pour « réimaginer » ce qu’est la BlizzCon et ce qu’elle devrait être tout en utilisant les ressources qu’elle économise en n’hébergeant pas l’événement pour soutenir ses équipes et « progresser » le développement de ses jeux et expériences.

Le message d’annonce de Blizzard est principalement du contenu d’entreprise, et il ne mentionne directement aucune des controverses dans lesquelles il s’est retrouvé impliqué ces derniers temps (probablement pour des raisons juridiques). Cependant, la société affirme qu’elle s’engage à rendre les futurs événements de la BlizzCon aussi sûrs, accueillants et « inclusifs » que possible. En d’autres termes, plus de « Cosby Suites », du moins pas de sitôt.

Cette nouvelle pourrait décevoir certains fans de Blizzard, et franchement, cela inclut moi. Cela fait des années que nous n’avons pas organisé un événement BlizzCon à grande échelle, et j’espère vraiment que cette pause n’est que temporaire et non la stratégie que Blizzard prévoit d’employer en 2023 et au-delà. C’est toujours amusant de voir les réactions excitées (ou en colère) de la foule lorsque de nouveaux jeux et contenus Blizzard sont révélés, même si ces réactions sont virtuelles.

Quoi qu’il en soit, il y a une doublure argentée ici. Les annonces pour les différentes franchises de Blizzard arrivent toujours, elles ne se produiront tout simplement pas lors d’un événement centralisé. Au lieu de cela, vous les verrez se propager sur divers « canaux de franchise », ce qui signifie probablement les nombreux profils de médias sociaux et blogs spécifiques au jeu de Blizzard.

L’équipe de la BlizzCon aidera à « soutenir » ces efforts, ils pourraient donc être un peu plus épicés et accrocheurs que d’habitude. S’il y a une chose dans laquelle les gens de la BlizzCon sont doués, c’est de créer un spectacle, pour le meilleur ou pour le pire.