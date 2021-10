Sabre Interactive va produire l’adaptation en jeu vidéo du film d’horreur « A Quiet Place »

Dans le contexte : Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo n’ont généralement pas été très bien accueillies, les producteurs n’ayant pas réussi à capturer l’essence dans un format non interactif. Les jeux vidéo basés sur des films ont sans doute fait mieux. Quelques exemples notables incluent Star Wars Jedi: Fallen Order (2019), Mad Max (2015), Alien Isolation (2014) et GoldenEye 007 (1997). Sabre Interactive espère contribuer à cette liste avec son interprétation de A Quiet Place.

Mardi, Sabre Interactive a annoncé qu’il travaillait avec iLLOGIKA et EP1T0ME sur un jeu vidéo basé sur le film de Paramount Pictures A Quiet Place. Le jeu n’est pas une adaptation stricte du film. Au lieu de cela, les développeurs prendront la prémisse de base du film et créeront un jeu unique dans cet univers terrifiant.

Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, A Quiet Place (et A Quiet Place Part II) se déroule dans un monde envahi par des extraterrestres extrêmement sensibles au bruit (bandes-annonces ci-dessous). La seule façon de cohabiter avec ces créatures est de rester complètement silencieux. Le slogan du film est « S’ils vous entendent, ils vous chassent ». Cela ressemble à une recette gagnante pour le genre d’horreur de survie.

Cependant, le communiqué de presse de Saber contenait peu de détails sur le jeu.

« Un endroit silencieux [is] un nouveau jeu vidéo d’aventure d’horreur à un joueur basé sur la célèbre franchise de films de Paramount Pictures », a déclaré l’éditeur. « Ce premier jeu vidéo officiel se déroulant dans le terrifiant univers A Quiet Place offrira une histoire et un gameplay originaux qui capturent le suspense, l’émotion et le drame captivants pour lesquels la série est célèbre. »

iLLOGIKA et EP1T0ME sont relativement inconnus dans l’industrie des jeux vidéo.

En tant que studio, iLLOGIKA a principalement travaillé dans un poste de soutien, aidant au développement et au portage de divers jeux, dont Cuphead et la série Eidos Go sur les plateformes mobiles. Il n’a que deux jeux originaux à son actif : Rogue Racers et Subaeria. Saber mentionne que le studio a des développeurs vétérans qui ont travaillé sur les franchises Rainbow Six et Far Cry, donc ce n’est pas sans talent.

A Quiet Place sera le premier jeu vidéo d’EP1T0ME. La société est principalement connue pour la série de bandes dessinées St. Mercy. En tant que tel, il semble que ce serait un bon choix pour le développement de l’histoire, bien que ni Sabre ni iLLOGIKA n’en aient explicitement dit autant.

« Le jeu vidéo A Quiet Place permettra aux fans de ressentir la tension des films avec un niveau d’immersion qu’ils n’ont jamais ressenti auparavant », a déclaré Hervé Sliwa, directeur créatif d’iLLOGIKA. « Nous sommes ravis de travailler avec EP1T0ME et de faire équipe avec Sabre Interactive pour partager cette vision unique d’espoir et d’horreur avec les joueurs du monde entier dans le futur. »

Sabre Interactive est le véritable moteur du partenariat. La filiale du groupe Embracer est à l’origine de plusieurs reproductions de jeux vidéo AAA de qualité, notamment Crysis Remastered, Halo: The Master Chief Collection et le prochain port de nouvelle génération Witcher 3: Wild Hunt. Il n’est pas non plus étranger à l’adaptation de films aux jeux vidéo. Saber a développé World War Z et World War Z: Aftermath.

A Quiet Place devrait sortir l’année prochaine.