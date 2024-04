Spectra Cube offre jusqu’à 75 pétaoctets de capacité de stockage sur bande optimisée pour le cloud

Remise en contexte: Alors que les consommateurs utilisent aujourd’hui principalement des SSD et des disques durs pour leurs besoins de stockage, les solutions basées sur des bandes restent la voie à suivre pour archiver les quantités massives de données que les sociétés de cloud et d’Internet doivent régulièrement gérer et exploiter.

La société Spectra Logic, basée au Colorado, a récemment présenté le dernier produit de sa gamme de bibliothèques de bandes pour répondre aux besoins de stockage les plus exigeants des entreprises. Spectra Cube est la première bibliothèque spécialement conçue pour les environnements cloud, a déclaré la société de sauvegarde, offrant des opportunités de déploiement et de gestion faciles avec une capacité de stockage globale remarquable et une prise en charge complète des dernières normes technologiques sur bandes.

Spectra Cube est compatible avec plusieurs itérations du format Linear Tape-Open (LTO), du LTO-6 au LTO-9. LTO est une technologie de bande magnétique pour le stockage de données initialement développée dans les années 1990 comme alternative standard ouverte aux formats de bande propriétaires, avec un cryptage intégré et un système de fichiers dédié (LTFS) qui permet d’accéder aux fichiers stockés sur bande comme s’ils étaient sur bande. disques ou lecteurs Flash amovibles.

La nouvelle bibliothèque peut offrir jusqu’à 30 pétaoctets de capacité de stockage native, qui peut aller jusqu’à 75 pétaoctets (ou 75 000 téraoctets) lorsque la compression est utilisée. Le débit de données est de 32 To par heure, et la bibliothèque peut même s’adapter aux futures générations du format LTO lorsqu’elles seront disponibles. Spectra Cube comprend le propre logiciel de gestion de bibliothèque de l’entreprise (LumOS), qui peut apparemment fournir une interface intuitive et « riche en fonctionnalités » pour surveiller toutes ces données à partir d’emplacements distants.

La société a déclaré que Spectra Cube peut être déployé rapidement, peut être mis à l’échelle de manière dynamique pour répondre aux besoins spécifiques d’un client et ne nécessite pas d’outils spécialisés lorsqu’une maintenance est requise. Des emplacements de bande peuvent être ajoutés de manière dynamique sans temps d’arrêt ni appel de service, tandis que les solutions de sauvegarde et les gestionnaires d’actifs modernes sont entièrement pris en charge. La prise en charge des API Amazon S3 et Amazon S3 Glacier est également disponible.

Matt Ninesling, directeur principal de la gestion du portefeuille de bandes chez Spectra, a souligné à quel point les coûts de stockage dans le cloud public augmentent à un rythme accéléré. Les entreprises expriment un intérêt croissant pour les solutions alternatives, comme le déplacement de leurs données vers des emplacements plus économiques, notamment des plateformes de cloud sur site et de cloud hybride.

Ninesling a fourni des perspectives remarquables de réduction des coûts, car les bibliothèques Spectra Cube sont apparemment suffisamment performantes pour réduire les coûts de stockage frigorifique de « moitié ou plus ». Par ailleurs, la nouvelle bibliothèque de bandes peut même offrir un meilleur contrôle des données et une meilleure protection contre les menaces de sécurité les plus dangereuses d’aujourd’hui, comme les ransomwares. Spectra n’a fourni aucune information spécifique sur le prix du Spectra Cube, signe révélateur du fait qu’il ne s’agit pas d’un produit de stockage destiné aux consommateurs traditionnels.

