Elon Musk pense savoir combien de temps nous mettrons pour arriver sur Mars. Une quantité impossible de ressources sera nécessaire.

Elon Musk dit depuis des années qu’il sait ce dont nous avons besoin pour aller sur Mars et maintenant, lors d’un événement de célébration avec les fans de SpaceX, il a prononcé un discours détaillant tout ce qui serait nécessaire. En ce sens, il semble que sa vision soit assez similaire à des déclarations qu’il a faites par le passé. Voyons combien de vaisseaux il estime nécessaires et surtout quelle est la date approximative à laquelle nous atteindrons la Planète Rouge.

Elon Musk a fait un bain de foule à Boca Chica, au Texas, où se trouve la base opérationnelle de SpaceX, où il a cherché à mettre en avant les progrès réalisés par la fusée Starship, tout en réduisant considérablement le coût de son lancement. Il convient de mentionner qu’un succès complet du lancement de cette fusée n’a pas encore été réalisé. Cependant, l’objectif, comme SpaceX l’a détaillé dans un billet de blog, est d’envoyer des milliers de vaisseaux vers Mars dans le but d’établir une colonie sur la Planète Rouge.

Bien sûr, tout cela avec la technologie de SpaceX, car il estime que son entreprise serait capable de gérer 90% des lancements orbitaux. En réalité, Musk a donné une date approximative, estimant qu’en 20 ans, nous serions capables d’établir les premières colonies là-bas. Mais il est d’abord nécessaire de construire plus de super usines comme celles qu’il a réalisées avec Tesla, ainsi que plus de sites de lancement de fusées spatiales.

En réalité, Musk prend des risques et parle de colonies permanentes avec un million d’habitants, ainsi que la création d’une base lunaire dans le cadre de sa stratégie visant à mieux comprendre la vie sur une autre planète. Tout cela sans que Starship ait encore réussi un vol véritablement réussi.

