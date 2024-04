Samsung reçoit 6,4 milliards de dollars de subventions CHIPS et stimulera la production au Texas

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le dernier bénéficiaire du CHIPS and Science Act a été annoncé par le ministère du Commerce. Comme prévu, l’administration Biden accorde de l’argent à Samsung, qui recevra jusqu’à 6,4 milliards de dollars de subventions pour étendre ses opérations de production de puces dans le centre du Texas.

Selon une déclaration du président Biden, l’accord préliminaire entre Samsung et le ministère du Commerce amènera la fabrication et la recherche et développement de semi-conducteurs avancés de l’entreprise coréenne au Texas.

L’accord entraînera un investissement de plus de 40 milliards de dollars de la part de Samsung, renforçant ainsi le rôle du Texas dans l’industrie des semi-conducteurs avancés et créant au moins 21 500 emplois. Jusqu’à 40 millions de dollars de financement CHIPS seront également utilisés pour former et développer la main-d’œuvre locale.

« Le retour de la fabrication de puces de pointe en Amérique constitue un nouveau chapitre majeur dans notre industrie des semi-conducteurs », a déclaré Lael Brainard, conseillère économique nationale à la Maison Blanche.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que l’argent CHIPS de Samsung contribuera à soutenir deux nouvelles installations de production de puces, un centre de recherche et une installation de conditionnement pour l’emballage 2,5D sur son nouveau site à Taylor, au Texas. La première des nouvelles usines commencera à fabriquer des puces de 2 nm en 2026, selon un haut responsable américain. La deuxième usine fabriquera également des puces basées sur des nœuds de processus de 2 nm et 4 nm.

L’argent permettra également à Samsung d’agrandir son usine de semi-conducteurs à Austin, au Texas, à environ 20 miles du site de Taylor.

Le géant de la technologie devrait investir environ 45 milliards de dollars dans la construction et l’agrandissement de ses installations au Texas d’ici la fin de la décennie, selon de hauts responsables de l’administration (via Reuters).

Il s’agit de la troisième allocation importante d’argent CHIPS au cours du mois dernier. En mars, Intel est devenu le plus grand bénéficiaire à ce jour, recevant jusqu’à 8,5 milliards de dollars de financement direct et jusqu’à 11 milliards de dollars de prêts à faible taux d’intérêt. Team Blue prévoit de dépenser 100 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines de fabrication et agrandir ses sites existants aux États-Unis au cours des prochaines années.

Plus tôt ce mois-ci, le département américain du Commerce a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec TSMC pour lui accorder jusqu’à 6,6 milliards de dollars de subventions et 5 milliards de dollars de prêts, argent qui sera utilisé par l’entreprise pour construire une troisième usine de fabrication en Arizona. TSMC fabrique également des puces de 2 nm dans son usine d’Arizona, mais leur production ne devrait pas entrer en production avant 2028. Contrairement à Samsung, la société taïwanaise n’a pas l’intention d’implanter des installations de conditionnement avancées aux États-Unis.

L’annonce confirme les rapports précédents selon lesquels Samsung était le prochain à recevoir des milliards de subventions et de prêts dans le cadre de la loi CHIPS.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :