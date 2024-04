Meta va flouter les images contenant de la nudité dans les messages Instagram destinés aux moins de 18 ans

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Meta a annoncé qu’elle commencerait à tester de nouveaux outils Instagram qui identifieront la nudité envoyée dans les messages directs et les brouilleront. La fonctionnalité sera activée par défaut pour les moins de 18 ans, tandis que les adultes, pour lesquels elle sera opt-in, seront encouragés par Meta à l’activer. Le géant des médias sociaux espère que cette mise à jour contribuera à répondre, entre autres, à la menace croissante de sextorsion contre les jeunes utilisateurs, en encourageant les personnes à « réfléchir à deux fois » avant d’envoyer des photos nues.

Depuis que les plateformes de médias sociaux existent, on s’inquiète de leur impact sur les jeunes, notamment en matière de dépendance, de problèmes de santé mentale, d’exploitation et de chute dans des escroqueries comme la sextorsion. Meta, propriétaire d’Instagram et de Facebook, a récemment subi une pression croissante pour qu’elle fasse davantage pour lutter contre ces problèmes.

La sextorsion sur les réseaux sociaux implique souvent que quelqu’un engage une conversation avec une personne et lui envoie une photo nue. La cible est alors invitée à envoyer l’un des siens. S’ils le font, les criminels menacent de les partager en ligne et avec les amis et la famille de la victime à moins que leurs demandes ne soient satisfaites. Deux Nigérians ont plaidé coupables cette semaine d’extorsion sexuelle sur des adolescents et des jeunes hommes aux États-Unis, dont l’un s’est suicidé.

Meta a ajouté qu’elle développait une technologie qui pourrait identifier les comptes se livrant à des escroqueries de sextorsion et qu’elle testait des messages contextuels pour les utilisateurs susceptibles d’avoir interagi avec ces comptes.

Loin de la sextorsion, cette fonctionnalité devrait également protéger contre ceux qui envoient des nus non sollicités. Il ne signalera pas automatiquement les images explicites à Meta – cela sera laissé au choix des utilisateurs – et les personnes peuvent toujours choisir de voir ou non quelque chose, bien que Meta enverra un message les encourageant à ne pas ressentir de pression pour répondre.

« Quiconque essaie de transmettre une image nue qu’il a reçue verra un message l’incitant à reconsidérer sa décision », a ajouté Meta. La société dirigera également les utilisateurs vers des conseils de sécurité concernant le partage de nus, des avertissements indiquant qu’ils peuvent être capturés et que leur relation avec la personne pourrait changer à l’avenir.

Meta a déclaré que la technologie de flou de nudité utiliserait l’apprentissage automatique sur l’appareil pour identifier les images explicites, ce qui signifie qu’elle fonctionnerait également dans les discussions cryptées de bout en bout une fois que Meta les déploierait sur Instagram – elles font déjà partie de Messenger et de WhatsApp.

