Charger l’Apple Watch sans le chargeur d’origine ?

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser le chargeur d’origine fourni avec votre Apple Watch, vous avez d’autres options. Cependant, il est essentiel d’utiliser un support de charge inductif pour la montre Apple Watch, qu’il s’agisse d’un modèle d’Apple ou d’un fabricant tiers. Si vous avez perdu ou oublié votre câble de charge Apple Watch, vous ne pouvez pas utiliser un câble Lightning ou USB en guise de substitution.

Câble de charge d’origine ou station de charge pour Apple Watch ?

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser le câble de charge d’origine pour recharger votre Apple Watch. Apple propose également le Dock de charge magnétique et le chargeur Apple MagSafe Duo.

Recharger Apple Watch avec le chargeur MagSafe Duo. (Espace plié pour iPhone)

Il existe également des stations de charge d’autres fabricants qui ne disposent que d’un support pour votre câble de charge d’origine, telles que la station de charge Vivanco Qi Stand avec support pour Apple Watch. Elles sont un peu moins chères car vous devez utiliser votre câble de charge d’origine.

Il y a aussi des stations qui disposent de leur propre chargeur pour l’Apple Watch, comme le dock de chargement sans fil Belkin (7,5 W) pour Apple Watch. Vous payez un peu plus cher, mais vous pouvez toujours avoir votre câble de charge d’origine avec vous lorsque vous êtes en déplacement, par exemple.

Recharger l’Apple Watch depuis un ordinateur

Que vous utilisiez un Mac ou un PC, vous pouvez charger votre Apple Watch en branchant simplement votre câble d’origine dans le port USB de votre ordinateur portable ou de bureau. La charge peut prendre un peu plus de temps sur les anciens appareils par rapport à l’utilisation d’un chargeur mural, mais les ports USB-A et USB-C modernes fournissent suffisamment de puissance pour votre Apple Watch. Vous pouvez également utiliser un chargeur d’une autre marque, comme le chargeur sans fil 4smarts VoltBeam Mini (2,5 W) pour Apple Watch. Il est très abordable et extrêmement compact, idéal comme chargeur de secours lorsque vous êtes en déplacement.

Une solution très pratique est également une batterie externe avec un chargeur intégré pour votre Apple Watch. La Power Bar Powerbank d’Einova, par exemple, est une telle batterie externe, bien que ce ne soit pas bon marché. Mais cela est dû en grande partie à sa performance. Le chargeur 4smarts UltiMAG Trident Wirel. est plus abordable.

Recharger l’Apple Watch depuis un iPad ou un iPhone (à partir de l’iPhone 15)

Vous pouvez également charger votre Apple Watch à partir d’un iPad ou d’un iPhone s’ils disposent d’un port USB-C. C’est le cas de tous les iPad modernes à partir de l’iPad 10, ainsi que de l’iPad Pro, de l’iPad Air et du nouveau Mini iPad. Cela s’applique également à partir de la série d’iPhone 15. Vous pouvez non seulement charger votre Apple Watch, mais également connecter d’autres accessoires tels que vos AirPods à un iPhone USB-C.

S’ils ne demandent pas trop de puissance, les tapis de charge, stations ou aimants compatibles avec l’Apple Watch devraient également fonctionner lorsque vous les connectez à un iPad ou un iPhone compatible USB-C.

Un tapis de charge normal ne peut pas être utilisé pour votre Apple Watch.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser pratiquement n’importe quel adaptateur secteur ou powerbank dans lequel vous pouvez brancher votre câble d’origine pour l’Apple Watch. Vous n’êtes donc pas obligé d’utiliser un appareil d’Apple, vous êtes libre de choisir le fabricant.

Depuis l’Apple Watch 7, Apple inclut un câble de charge magnétique avec un connecteur USB-C à l’autre extrémité. Vous pouvez simplement le brancher directement dans un iPad ou un iPhone compatible. Dans les Apple Watch précédentes, il s’agissait d’un connecteur USB-A. Si vous souhaitez charger votre Apple Watch à l’aide d’un tel câble avec un iPad ou un iPhone, vous aurez besoin d’un adaptateur USB-A vers USB-C.

Recharger Apple Watch. Important : le connecteur pour le câble Apple doit être compatible.

Apple met en garde contre les accessoires contrefaits ou non certifiés

Si vous voulez être absolument sûr, vous pouvez consulter une page spécifique d’Apple et saisir votre appareil pour vérifier s’il est certifié MFI. Vous pouvez également consulter directement la page correspondante d’Euronics pour trouver des accessoires pour votre Apple Watch.

Sur une autre page, Apple vous indique comment reconnaître les accessoires contrefaits ou non certifiés.

Au final : Pour l’Apple Watch, il faut déjà quelque chose de spécial.

Vous l’avez vu : vous pouvez charger votre Apple Watch sans utiliser le câble de charge d’origine, mais pas avec n’importe quel tapis de charge. Même les solutions des fabricants tiers doivent être spécialement conçues pour l’Apple Watch. Vous pouvez charger votre iPhone et vos AirPods sans fil sur un tapis de charge ordinaire, mais pas l’Apple Watch.

