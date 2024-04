Les microplastiques ont également envahi le liquide folliculaire ovarien

Leur présence dans le fluide folliculaire dans lequel les ovules se développent a été documentée pour la première fois par une équipe de recherche italienne : « Une menace potentielle pour la fonction de reproduction féminine ».

Des microplastiques partout, même dans le liquide folliculaire ovarien : c’est ce que des chercheurs italiens ont découvert pour la première fois en documentant la présence de ces petites particules de plastique dans le fluide dans lequel les ovules se développent et mûrissent. Leur accumulation, détaillée dans un article disponible en pré-impression sur MedRxiv, a été évaluée dans des échantillons de liquide folliculaire ovarien de 18 femmes ayant subi un traitement de reproduction assistée : les microplastiques, de moins de 10 microns (µm), ont été détectés dans 14 échantillons sur 18, avec une moyenne de 2 191 particules/millilitre.

« C’est la première étude à apporter des preuves de la présence de microplastiques dans le liquide folliculaire ovarien chez les femmes soumises à un traitement de reproduction assistée – ont expliqué les chercheurs, dirigés par le Dr Luigi Montano, responsable de l’Unité opérationnelle d’Andrologie et de Médecine des Modes de vie en UroAndrologie de l’ASL Salerno. Ces petites particules de plastique représentent une menace potentielle pour la fonction de reproduction féminine. ».

Qu’est-ce que les microplastiques et où les trouve-t-on ?

Les microplastiques, comme leur nom l’indique, sont de petites particules de plastique, de moins de 5 millimètres et jusqu’à 1 micron (µm), qui sont devenues l’une des principales préoccupations environnementales et sanitaires dans le monde entier. On les retrouve dans divers environnements, tels que les océans, les cours d’eau douce, les sols, la chaîne alimentaire et même l’air que nous respirons.

Les microplastiques sont partout, même dans le placenta : pourquoi est-ce devenu un problème ?

Elles proviennent de diverses sources, telles que les déchets plastiques, les tissus et les produits de soins personnels, y compris les nettoyants pour le visage et les savons. L’une des sources les plus courantes se trouve également dans les produits en plastique jetables, tels que les récipients, les bouteilles et les emballages, qui, lorsqu’ils se décomposent, libèrent de petites particules de plastique qui se retrouvent dans le sol et l’eau, mais aussi dans l’air et la chaîne alimentaire, constituant ainsi une menace considérable pour les écosystèmes et la santé.

Les impacts des microplastiques sur la santé

Bien que les effets de l’exposition aux microplastiques sur la santé soient encore étudiés, il existe des preuves suggérant que ces petites particules ont de nombreux impacts négatifs, provoquant une inflammation, une détérioration mobile, un dysfonctionnement immunitaire, une neurotoxicité et une toxicité reproductive. « Une fois ingérés, les microplastiques peuvent potentiellement s’accumuler dans le tractus gastro-intestinal et dans d’autres organes – précise un récent communiqué sur Sustainability – . L’inhalation est une autre voie d’exposition aux microplastiques, mais ils peuvent également pénétrer dans notre corps par exposition cutanée, qui peut se produire par l’utilisation de produits de soins personnels contenant des microbilles, par exemple les exfoliants pour le visage et les nettoyants pour le corps. Ils peuvent également être présents dans les vêtements et les tissus fabriqués à partir de matériaux synthétiques, qui peuvent libérer des microfibres pendant l’utilisation et le lavage ».

La recherche a montré que l’ingestion de microplastiques cause des dommages à la paroi intestinale, pouvant entraîner une inflammation, un stress oxydatif et des changements dans le microbiote, ainsi que des troubles auto-immunitaires, le cancer et les maladies neurodégénératives. L’inhalation de microplastiques peut quant à elle provoquer une irritation et des lésions des voies respiratoires et peut contribuer au développement de maladies telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’asthme, en plus d’être une cause potentielle d’autres problèmes de santé, tels que les troubles endocriniens.