La meilleure souris pour travailler et jouer

La Razer DeathAdder est un incontournable des souris de jeu depuis près de deux décennies, connue pour son design emblématique pour droitiers ainsi que pour ses performances de jeu. Avec le DeathAdder V3, la société a choisi la fonction plutôt que la forme, avec une forme moins courbée et des boutons principaux complètement séparés du reste du corps. Le poids a également été réduit à 59 g (sans le câble) par rapport aux 82 g du DeathAdder V2. La version sans fil Pro (144 $) est légèrement plus lourde à 63 g, ou 64 g pour la version blanche (135 $).

En termes de performances, le DeathAdder V3 se démarque avec un mode d’interrogation 8KHz en option en plus du 1KHz standard de l’industrie. Dans la version Pro, ce mode nécessite un dongle de 30 $ et réduit la durée de vie prévue de la batterie à 17 heures au lieu de 90. La souris présente une sensibilité maximale de 30 000 points par pouce (DPI) pour un mouvement sans effort d’un côté de toute configuration multi-moniteurs. à l’autre. Il suit également avec précision les mouvements jusqu’à 750 pouces par seconde et une accélération de 70 g. Grâce à l’utilisation de commutateurs optiques, il est testé à 90 millions de clics.

Le DeathAdder comprend un bouton caché pour basculer entre cinq niveaux DPI réglables. La souris utilise le stockage interne, vous pouvez donc conserver vos paramètres de vitesse et raccourcis clavier préférés sur tous les appareils. La version filaire permet cinq profils de configuration différents, tandis que la version Pro n’en propose qu’un seul. La V3 n’a que deux boutons latéraux pour votre pouce et contrairement à la version précédente, elle n’a pas de logo LED ni de molette de défilement, mais si vous voulez simplement une excellente souris de jeu, celle-ci est faite pour vous.

Meilleures caractéristiques

Si vous souhaitez une souris avec plus de boutons et de fonctionnalités, la Logitech G502 X est votre meilleure option. En plus de deux boutons latéraux, la souris comprend deux boutons latéraux pour changer le DPI à la volée, ainsi qu’un « bouton de tireur d’élite » bidirectionnel amovible pour abaisser temporairement le DPI. La molette de défilement fonctionne comme deux boutons supplémentaires en s’inclinant vers la gauche et la droite, et un autre bouton vous permet de basculer entre le défilement « par étapes » et le défilement fluide. Le dernier bouton permet de basculer entre les profils de configuration.

Le G502 X utilise des commutateurs hybrides optiques-mécaniques, bénéficiant de la vitesse et de la durabilité des commutateurs uniquement optiques tout en étant moins facile à cliquer par accident. Le capteur Hero 25K offre un maximum de 25,6K DPI et est testé pour une accélération respectable de 400 IPS et de 40g. Avec 89 g, elle est également légère pour une souris avec autant de boutons.

Le G502 X Lightspeed sans fil (100 $) est plus lourd à 102 g, mais offre 140 heures d’autonomie et une recharge sans fil avec le tapis de souris Powerplay (109 $). Le G502X Plus (133 $) ajoute un éclairage RVB à huit zones, mais l’activation de l’éclairage réduit la durée de vie prévue de la batterie à 37 heures au lieu de 130. Toutes les versions peuvent stocker cinq profils de paramètres.

Si vous souhaitez économiser de l’argent ou préférez une souris plus lourde, la G502 de dernière génération (40 $) pèse 121 g, qui peut être augmentée jusqu’à 139 g avec cinq poids inclus. Il utilise des interrupteurs mécaniques traditionnels et un bouton de sniper fixe, mais propose un logo RVB.

Meilleure valeur

Avec 49 g, la Cooler Master MM720 est l’une des souris de jeu les plus légères du marché. Il atteint ce poids sans compromettre la qualité des matériaux grâce à sa conception en nid d’abeille. Avec une résistance IP58 à l’eau et à la poussière, il est également lavable, éliminant ainsi tout souci concernant l’accumulation de saleté dans sa partie interne.

Avec un corps court et un support pour l’annulaire, il s’adapte parfaitement à toutes les mains, sauf les plus grandes. Sa configuration de boutons est similaire à celle du DeathAdder V3.

Compte tenu de son prix, les caractéristiques du MM720 sont presque déroutantes : un 16K DPI suffit pour toute configuration d’affichage réaliste, et les indices d’accélération de 400 IPS et de 50 g rivalisent avec les meilleurs du marché. Avec les commutateurs optiques, la souris est conçue pour 70 millions de clics. Il dispose également d’une mémoire interne et de deux zones RVB.

Il est expédié dans une boîte qui peut à peine contenir la souris elle-même, et qui comprend pourtant des pieds de remplacement et des poignées en option. Pour 25$, c’est une sacrée affaire.

La plupart des boutons

Si vous jouez à des jeux qui utilisent de nombreux boutons et que vous souhaitez que la plupart d’entre eux soient sur votre souris, le Razer Naga V2 Hyperspeed vous offrira le meilleur rapport qualité-prix. Il utilise le même capteur Focus Pro 30K que le DeathAdder V3 avec des commutateurs mécaniques traditionnels. Ceux-ci sont cependant de haute qualité, donc en termes de longévité, ils ne constituent pas un gros compromis, testée à 60 millions de clics.

L’Hyperspeed dispose de 12 boutons latéraux et le reste des boutons est similaire à ceux du G502 X, à l’exception du bouton de tireur d’élite et du sélecteur de profil, car la souris ne peut stocker qu’un seul profil de paramètres.

Le principal problème est que la souris n’a pas de batterie rechargeable ni de connecteur de câble, vous devrez donc remplacer sa batterie de temps en temps. Sans la batterie, la souris pèse 95g, ce qui est raisonnable pour le nombre de boutons.

Si vous n’êtes pas satisfait de cet ensemble de fonctionnalités (et que vous ne voulez pas payer le double pour la version Pro surchargée), Corsair propose le Scimitar Elite Wireless (110 $), avec de meilleures caractéristiques que la version filaire (26K DPI, 650 IPS, accélération de 50 g), un panneau latéral RVB coulissant à 12 boutons pour s’adapter à la longueur de votre pouce, des commutateurs optiques testée à 100 millions de clics et la possibilité de stocker trois profils de paramètres. Il pèse 114 g, mais cela comprend une batterie rechargeable.

