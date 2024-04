Qu’est-ce que le syndrome de La Havane, les symptômes de la maladie causée par la prétendue « arme sonique » des Russes

Le syndrome de La Havane, ainsi nommée car signalée pour la première fois par le personnel de l’ambassade américaine à Cuba, est un trouble qui n’a pas d’explication officielle, dont les symptômes vont de la douleur aux bourdonnements dans les oreilles, jusqu’aux graves lésions cérébrales. Une nouvelle enquête journalistique met de nouveau l’accent sur cette maladie mystérieuse, en la reliant à l’utilisation d' »armes soniques non létales » par les Russes.

La syndrome de La Havane, cette maladie mystérieuse signalée pour la première fois en 2016 par le personnel des ambassades américaine et canadienne à La Havane, Cuba, est un trouble qui n’a toujours pas d’explication officielle. Ses symptômes varient en gravité, allant de la douleur aux vertiges, aux bourdonnements dans les oreilles, jusqu’à la dysfonction cognitive, et seraient liés à l’utilisation d' »armes soniques », des dispositifs à base d’ultrasons qui agissent sur le cerveau de la victime.

Selon une nouvelle enquête journalistique menée par The Insider, Der Spiegel et diffusée sur 60 Minutes, l’émission phare de la CBS, l’arme mystérieuse serait utilisée par les espions russes, en particulier par les membres d’une unité spécifique du renseignement militaire connue sous le nom de GRU 29155, pour viser les personnels gouvernementaux des États-Unis dans différentes parties du monde.

Moscou a nié toute implication, mais parmi les principaux résultats de l’enquête, il y a le fait qu’un officier de l’unité 29155 aurait été récompensé pour son travail sur le développement d' »armes acoustiques non létales », des systèmes à énergie directe ou micro-ondes qui, en affectant le système nerveux, provoqueraient la perception de phénomènes auditifs, ainsi que des dommages et des lésions cérébrales permanentes.

Qu’est-ce que la syndrome de La Havane et quelles sont les causes possibles

La syndrome de La Havane, formellement connue sous le nom de AHI, acronyme d’incidents sanitaires anormaux, est une maladie qui n’a pas d’explication officielle, signalée pour la première fois à Cuba en 2016 par le personnel des ambassades américaine et canadienne à La Havane, puis par d’autres personnes, y compris des membres des services secrets et du renseignement américain, des diplomates, des fonctionnaires et des militaires américains dans différentes parties du monde.

Des cas de syndrome de La Havane ont également été enregistrés en Chine, en Inde, en Europe et même à Washington, et à ce jour, plus de 1 000 signalements de ce mal mystérieux ont été faits, dont des dizaines restent inexplicables.

Selon la nouvelle enquête journalistique, la maladie serait liée à l’utilisation présumée d' »armes soniques », des dispositifs à base d’ultrasons, qui agissent sur le cerveau de la victime, provoquant la perception de phénomènes auditifs, ainsi que des dommages et des lésions cérébrales permanentes, bien que deux études récentes des National Institutes of Health des États-Unis, qui ont évalué les personnes présentant des symptômes du syndrome de La Havane, n’aient trouvé aucune preuve de lésions cérébrales.

Ces dernières années, plusieurs scientifiques ont également suggéré des explications psychogènes, telles que des troubles somatiques, des troubles de conversion ou des troubles psychogènes de masse, ainsi que des troubles associés à des stress liés au travail à l’étranger et à l’anxiété d’une possible surveillance par une nation hostile.

Quels sont les symptômes de la syndrome de La Havane

Les symptômes de la syndrome de La Havane comprennent des vertiges, des maux de tête, des difficultés de concentration, des bruits intenses et douloureux dans les oreilles (acouphènes) et des fonctions cognitives altérées, comme le rapportent des diplomates, des fonctionnaires de renseignement et certains membres de familles de fonctionnaires américains.

« Une femme a décrit un bourdonnement et une pression intense dans la tête ; une autre personne a ressenti une douleur aiguë. Ceux qui n’ont pas entendu de son ont ressenti de la chaleur ou une pression, mais pour ceux qui ont entendu le son, se couvrir les oreilles n’a pas fait de différence » – lit-on dans un communiqué de la BBC -. Certaines des personnes ayant vécu la syndrome ont ressenti des vertiges et de la fatigue pendant des mois.

Les cas de la syndrome de La Havane

Outre les premiers signalements à Cuba, depuis fin 2017, des cas de syndromes de La Havane ont été signalés dans différents endroits du monde, notamment en Chine, en Inde, en Europe et à Washington. Selon le nouveau communiqué, d’autres cas pourraient également s’être produits en Allemagne, avant 2016.

En Europe, en 2021, plusieurs dizaines de personnes à Vienne, en Autriche, dont des diplomates, des fonctionnaires de renseignement et certains enfants de fonctionnaires américains, ont présenté des symptômes similaires à la syndrome de La Havane et, dans les mois précédant août 2021, d’autres cas ont été signalés à l’ambassade américaine de Berlin, y compris ceux de deux fonctionnaires américains ayant besoin de soins médicaux. Ailleurs, toujours en 2021, des cas ont été signalés en Colombie, parmi le personnel de l’ambassade américaine et leurs familles à Bogota, et en Asie, où deux diplomates américains ont quitté l’ambassade des États-Unis à Hanoï, au Vietnam, après des épisodes signalés de syndrome de La Havane.