Les utilisateurs souhaitent que Microsoft rétablisse l’une des fonctionnalités de Windows 7

Microsoft nettoie Windows 11 des fonctionnalités dont il pense que les utilisateurs ne veulent pas. Ces suppressions sont effectuées progressivement, en mettant toujours l’accent sur la convivialité et l’expérience utilisateur. Désormais, les utilisateurs demandent que Windows 11 retrouve l’une des fonctionnalités de Windows 7 pour être encore plus utile.

Alerte de changement d’heure dans Windows 11

En plus des applications renouvelées ou supprimées, Microsoft a cherché à améliorer l’interface de Windows 11. Pour ce faire, il supprime de nombreuses fonctionnalités qu’il juge inutiles ou peu utilisées par les utilisateurs.

Plusieurs exemples ont émergé, la majorité des cas soutenant les décisions de Microsoft. Beaucoup disparaissent et ne sont pas détectés immédiatement, mais seulement plus tard. Cela semble se produire maintenant avec une alerte que Windows 7 avait présente.

Nous avons parlé des alertes de changement d’heure, quelque chose qui aide les utilisateurs à déterminer quand ces moments se produisent. Cette notification a été supprimée silencieusement, les utilisateurs demandant désormais à Microsoft de la rétablir pour avoir la même fonction d’alerte.

Microsoft pourrait récupérer la fonction Windows 7

D’après ce qu’on a pu constater, il existe un mouvement qui cherche à ramener cette alerte, pour aider les utilisateurs. Le message a été publié sur Reddit et a suscité de nombreuses interactions, les commentaires convenant que cette alerte devrait revenir et être l’une des fonctionnalités de Windows 11.

Il existe également un article sur Microsoft Feedback Hub qui présente cette notification comme l’une des options à ramener à Windows 11. Fait intéressant, et contrairement à ce que Microsoft a fait auparavant, cela n’indique pas encore si ce sera ou non. , ramené après avoir été supprimé après Windows 7.

Il s’agit d’un autre cas dans lequel les utilisateurs montrent à Microsoft ce qu’il faut apporter à Windows 11 et comment faire évoluer ce système. La notification du changement d’heure est quelque chose que beaucoup souhaitent et il sera intéressant de voir comment le géant du logiciel résout cette demande, qui ne semble pas compliquée à créer et qui aidera certainement de nombreux utilisateurs.