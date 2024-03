Échec de la TSA : un homme arrêté pour avoir volé les codes QR de sa carte d’embarquement avec l’appareil photo de son téléphone

Contexte : Un homme de Salt Lake City, dans l’Utah, a été arrêté dimanche pour ce qui pourrait être le premier cas de vol de code QR. L’homme se trouvait sur un vol de Delta Airlines et essayait de trouver un siège libre. Lorsque les membres de l’équipage ont tenté de l’aider, ils ont découvert que sa carte d’embarquement n’était rien de plus qu’une photo du code QR d’un autre passager.

Wicliff Yves Fleurizard est un passionné de ski du Texas qui participait à une excursion de snowboard dans l’Utah. Cependant, il devait rentrer chez lui pour rencontrer sa famille, qui arrivait de Floride. Le New York Times note que Fleurizard a réussi le contrôle de sécurité du terminal de la TSA en utilisant sa carte d’identité du Texas et une carte d’embarquement qu’il a contrefaite en prenant simplement une photo du téléphone d’un autre passager.

Cette astuce lui a permis de franchir les portes, mais il lui fallait quand même prendre un vol qui le mènerait au Texas. Des documents judiciaires affirment qu’une fois qu’il se trouvait du côté de la porte d’embarquement de l’aéroport, les autorités (vraisemblablement par surveillance) l’ont surpris en train de prendre des photos des « téléphones et/ou cartes d’embarquement de plusieurs passagers alors qu’ils ne regardaient pas ».

Les agents ont réalisé que quelque chose n’allait pas lorsqu’une jeune fille mineure a scanné son laissez-passer, mais le système l’a répertoriée comme étant déjà à bord. La mineure voyageait seule et la surveillance de l’aéroport a confirmé que Fleurizard avait pris une photo du téléphone de la jeune fille.

Pendant ce temps, les agents du combat se sont immédiatement méfiés lorsque Fleurizard a tenté d’ouvrir une armoire de stockage d’urgence après être monté à bord de l’avion. Lui donnant le bénéfice du doute qu’il était simplement confus, un préposé l’a dirigé vers les toilettes situées à l’avant.

Il est resté dans les toilettes jusqu’à ce que l’avion soit prêt à rouler. Il est ensuite sorti et s’est dirigé directement vers les toilettes arrière. À ce stade, l’équipage savait que quelque chose se passait, alors ils l’ont arrêté dans le couloir, lui demandant son numéro de siège. Il a affirmé que son siège était le 21F, mais ce siège était déjà occupé sur le vol à guichets fermés. Les préposés ont vérifié que le passager du 21F avait une carte d’embarquement légitime et que celle de Fleurizard était une fausse. Le driver est revenu à la porte d’embarquement et les autorités ont arrêté l’homme.

Les documents judiciaires affirment que Fleurizard a admis lors de l’arrestation des policiers qu’il « avait commis une erreur et qu’il essayait seulement de rentrer chez lui ». Les autorités ont accusé Fleurizard d’être un passager clandestin. L’Utah le retiendra en attendant sa mise en accusation. Il est peu probable qu’il se rende à la réunion de famille.

