Apple met à jour le firmware des AirTags après un revers dans une affaire judiciaire

Apple a récemment publié une nouvelle mise à jour du firmware pour son localisateur d’objets AirTag, marquant la première mise à jour depuis octobre. Apple a fait face à un procès accusant l’appareil de permettre aux criminels de localiser plus facilement les individus. La société de Cupertino a été tenue pour responsable. Alors, qu’est-ce qui a changé dans le chercheur ? Personne ne sait!

Quoi de neuf avec les AirTags ?

La dernière version, 2A73 (2.0.73), remplace le firmware précédent 2A61. Malgré la sortie, Apple n’a pas fourni de changelog (journal des modifications) détaillé pour la nouvelle version, laissant les utilisateurs curieux du contenu spécifique de cette mise à jour.

Généralement, Apple organise progressivement la distribution des mises à jour du firmware AirTag. Il atteint d’abord un petit pourcentage d’utilisateurs, puis augmente jusqu’à 10 % supplémentaires, puis 25 % jusqu’à ce qu’il atteigne tout le monde (ce qui devrait être le 9 avril).

Les utilisateurs ne peuvent pas activer manuellement une mise à jour du firmware AirTag ; au lieu de cela, il est automatiquement diffusé par voie hertzienne via un iPhone connecté. Pour garantir le succès de la mise à jour, les utilisateurs doivent maintenir l’AirTag à portée Bluetooth de l’iPhone.

Apple à nouveau devant le tribunal

Parallèlement à ces évolutions, Apple est engagé dans une bataille juridique concernant ses trackers AirTag. La société a fait face à un recours collectif affirmant que les AirTags facilitaient le suivi criminel des individus.

Apparemment, malgré les tentatives d’Apple de rejeter le procès, le juge Vince Chhabria de Californie a récemment décidé de ne pas classer l’affaire. Le juge a conclu que les plaignants avaient fait suffisamment d’affirmations en matière de négligence et de responsabilité du fait des produits.

Ce revers juridique survient à un moment où Apple répond activement aux préoccupations concernant les implications de ses produits en matière de confidentialité et de sécurité, en particulier les AirTags, que les utilisateurs peuvent utiliser à mauvais escient à des fins de localisation.

L’action en justice souligne l’importance de garantir que les utilisateurs utilisent les technologies de localisation de manière responsable et ne portent pas atteinte aux droits des individus à la vie privée.

La combinaison de ces développements met en évidence les efforts continus d’Apple pour équilibrer l’innovation avec les préoccupations de sécurité et de confidentialité des utilisateurs.

Alors que la technologie continue d’évoluer rapidement, des entreprises comme Apple sont de plus en plus surveillées quant à la manière dont leurs produits affectent la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

L’issue de cette bataille juridique et la réponse d’Apple influenceront probablement les développements futurs en matière de technologie grand public et de protection des données.