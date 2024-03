Lancement d’Android 15 Developer Preview 2 !

Google vient de publier la deuxième version de preview du développeur d’Android 15. Cette mise à niveau incrémentale apporte un tas de nouvelles fonctionnalités, de changements ainsi que des améliorations au système d’exploitation Android. Lisez la suite pour tout savoir sur la deuxième version de preview du développeur d’Android 15.

La deuxième version de preview nous rapproche un peu plus de la version bêta d’Android 15, qui devrait sortir dans un mois. Google propose cette preview incrémentale avec le numéro de build AP31.240223.016.A3. Rappelons que Android 15 est compatible avec les modèles Pixel 6 et les modèles plus récents.

Voici tous les changements de la deuxième version de preview d’Android 15.

Connectivité satellite : La fonctionnalité tant attendue, la connectivité satellite, est enfin disponible. Vous pouvez désormais connecter votre smartphone à un satellite et une fois connecté, vous verrez une notification comme celle ci-dessus. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent également envoyer et recevoir des SMs/MMS (et RCS).

Expériences NFC plus fluides : La mise à jour apporte des améliorations aux expériences de paiement NFC pour rendre les expériences de tap-and-pay plus fluides et fiables.

Améliorations PDF : Le prochain grand changement apporté par la mise à jour concerne les améliorations PDF. Les utilisateurs peuvent maintenant effectuer des recherches dans les fichiers PDF intégrés. En plus de cela, la mise à jour apporte un rendu des fichiers protégés par mot de passe, l’édition de formulaires, la sélection (et la copie), les annotations, et plus encore.

Prise en charge de l’écran externe : Les smartphones pliables en coquille, également appelés flippables, bénéficient désormais officiellement de la prise en charge de l’écran externe, ce qui rend l’expérience plus fiable et plus fluide. Les développeurs peuvent maintenant facilement ajouter la prise en charge de l’écran externe dans leurs applications.

Détection de l’enregistrement de l’écran : Une autre fonctionnalité de confidentialité qui arrive sur Android, les applications peuvent maintenant facilement détecter quand l’enregistrement de l’écran est activé.

Perfectionnement des médias : La deuxième version de preview d’Android 15 apporte également des améliorations au contrôle de la plage dynamique HDR et au contrôle de la sonie. Les utilisateurs peuvent désormais facilement définir la plage dynamique HDR souhaitée dans l’application Photos. En ce qui concerne le contrôle de la sonie, Android 15 prend désormais en charge le CTA-2075.

Donc, si vous possédez un téléphone compatible avec Android 15, vous pouvez installer la mise à jour manuellement en utilisant quelques solutions. L’une des solutions courantes et faciles est l’installation d’une image d’usine. Si vous voulez tester la nouvelle version de preview du développeur d’Android 15, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données au préalable.