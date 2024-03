Google, Apple, Microsoft et Mozilla lancent Speedometer 3.0 pour évaluer les performances du navigateur

Qu’est-ce qui vient de se passer ? Les quatre plus grands développeurs de navigateurs au monde – Google, Apple, Microsoft et Mozilla – ont collaboré pour développer l’outil d’analyse comparative Speedometer 3.0. Pour les non-initiés, Speedometer mesure les indicateurs de performances clés des navigateurs et l’application Web est souvent utilisée pour déterminer quel est le logiciel de navigation le plus rapide de la planète.

Speedometer 3.0 est la troisième version majeure du populaire outil d’analyse comparative qui mesure la réactivité des applications en simulant les interactions des utilisateurs du monde réel sur les pages Web. La dernière version est une mise à niveau solide par rapport à Speedometer v2.0 publiée en 2018 et comprend de nombreux nouveaux types de sous-tests, des cadres contemporains et bien plus encore. L’application de deuxième génération constituait une actualisation indispensable par rapport à la version originale publiée en 2014, mais avait commencé à montrer son âge ces dernières années.

BrowserBench, une organisation à but non lucratif, souligne que c’est la première fois qu’une référence majeure en matière de navigateur est développée grâce à une collaboration intersectorielle prise en charge par chaque moteur de navigateur majeur, notamment Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey et WebKit/JavaScriptCore. Ils affirment également que Speedometer 3.0 marque une avancée majeure dans les tests de performances des navigateurs Web en introduisant « une meilleure façon de mesurer les performances (grâce à) un ensemble de tests plus représentatifs qui reflètent le Web moderne ».

Speedometer 3.0 ajoute de nombreux nouveaux tests pour mieux évaluer les performances du navigateur dans certains scénarios clés. Certains des nouveaux tests simulent un canevas de rendu et des graphiques SVG, tels que React Stockcharts, Chart.js, Perf Dashboard et Observable Plot. Il prend également en compte l’édition de code (CodeMirror), l’édition WYSIWYG (TipTap) et la lecture des sites d’actualités (Next.js et Nuxt.js).

La v3.0 a également amélioré les tests TodoMVC en mettant à jour le code pour s’adapter aux versions les plus courantes des frameworks les plus populaires basés sur les données de l’archive HTTP. Les frameworks et bibliothèques inclus dans la nouvelle version incluent Angular, Backbone, jQuery, Lit, Preact, React, React+Redux, Svelte et Vue, ainsi que des implémentations JavaScript Vanilla ciblant ES5 et ES6, et une version de composants Web. Le billet de blog détaille également de nombreux autres tests complexes qui, selon les développeurs, aideront à mieux évaluer les performances du navigateur sur le Web moderne.

Au fil des années, Speedometer est devenu l’outil par défaut permettant aux développeurs de navigateurs d’optimiser les performances à mesure que les sites Web deviennent de plus en plus complexes et gourmands en données. Alors que la version 1.0 a été créée par l’équipe WebKit d’Apple, le logiciel de deuxième génération est le fruit d’une collaboration entre Google et Apple. Cette fois-ci, Microsoft et Mozilla se sont également impliqués dans le processus.

