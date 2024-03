Les propriétaires de GPU des séries NVIDIA RTX 2000 et GTX 16 bénéficient de la prise en charge de la Resizable BAR

Résumé: La barre redimensionnable est devenue une méthode populaire pour obtenir des gains de performances modestes mais notables au cours des dernières années. Cependant, son support officiel est limité au hardware plus récent. Le mois dernier, un mod a apporté cette fonctionnalité aux anciens PC, et un nouveau fork a désormais étendu la prise en charge de ReBar aux cartes graphiques de la série NVIDIA Turing.

Les utilisateurs des GPU NVIDIA Turing, toujours populaires, disposent désormais d’un moyen indirect d’améliorer les performances via Resizing BAR. Le processus d’installation est quelque peu complexe mais pourrait prolonger la durée de vie du hardware pour les utilisateurs incapables de passer aux cartes Ampere ou RDNA 2, la première série de GPU à prendre officiellement en charge cette fonctionnalité.

Nous avons testé ReBar pour la première fois sur les GPU de la série NVIDIA RTX 3000 en 2021. La Resizable BAR est devenue une partie de la conversation sur les performances des GPU avec la sortie de la série Radeon RX 6000 d’AMD, lorsque la société a vanté Smart Access Memory ou SAM, mais en réalité AMD avait vient de rebaptiser la fonctionnalité PCI Express, mieux connue sous le nom de « Barre redimensionnable », qui était restée inutilisée pendant un certain temps avant de devenir une fonctionnalité quelque peu habituelle à activer sur du hardware graphique plus récent.

Le nouvel outil, appelé NvStrapsReBar, s’appuie sur le driver ReBarUEFI DXE récemment publié, qui permettait aux anciens processeurs et cartes mères d’utiliser Resizing BAR. NvStrapsReBar étend cette prise en charge pour inclure les cartes graphiques GeForce GTX 1600 et RTX 2000. Bien que ces GPU aient bientôt cinq ans et que NVIDIA cesse de produire la série GTX, les GTX 1650 et RTX 2060 continuent de figurer en bonne place dans le Steam Hardware Survey, le mod a donc le potentiel d’aider de nombreux joueurs.

L’installation de NvStrapsReBar nécessite de flasher une nouvelle image UEFI sur la carte mère. Pour les cartes mères qui ne prennent pas officiellement en charge Resizing BAR, activez le paramètre « Above 4G Decoding » et désactivez CSM. La modification de composants matériels comme le GPU nécessite la désactivation de ReBAR. La page de téléchargement contient des instructions complètes et la page GitHub héberge une liste de configurations système testées avec succès.

AMD a popularisé Resizing BAR avec les processeurs Ryzen 5000 et les cartes graphiques Radeon RX 6000. La technologie permet à un processeur d’accéder à toute la mémoire vidéo, alors qu’auparavant il ne pouvait accéder qu’à 256 Mo de VRAM mappée. Dans notre benchmark d’il y a quelques années, la fonctionnalité a amélioré les performances de plus de 10 % dans certains jeux comme The Division 2, Assassin’s Creed Valhalla et Hitman 2, mais a été légèrement préjudiciable à d’autres comme Microsoft Flight Simulator et Rainbow Six Siege.

Bien qu’AMD ait initialement présenté Resizing BAR comme argument de vente pour son nouveau hardware, Intel et NVIDIA l’ont rapidement adopté, et toutes les puces compatibles avec PCIe 2.0 ou version ultérieure peuvent théoriquement prendre en charge cette fonctionnalité. Le mois dernier, ReBarUEFI l’a prouvé en permettant aux processeurs remontant au Sandy Bridge de 2011 d’engager ReBAR. Il a également été testé avec succès sur le GPU Radeon RX 580 2017 d’AMD, mais malheureusement son contemporain NVIDIA – la série GTX 1000 – ne fonctionne toujours pas, même avec NvStrapsReBar.

