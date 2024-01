Peregrine, problèmes pour le lander en voyage vers la Lune : que se passe-t-il

Le lander Peregrine d’Astrobotic, parti aujourd’hui le 8 janvier 2024 de Cape Canaveral, en Floride, a rencontré un problème technique quelques heures avant le lancement: une « anomalie » peut-être causée par un problème de propulsion a empêché le bon pointage des panneaux solaires vers le Soleil.

Problème technique pour Peregrine, le premier atterrisseur privé en route vers la Lune: le véhicule spatial de la société Astrobotic, décollé aujourd’hui le 8 janvier 2024 de Cape Canaveral, en Floride, pourrait ne pas être en mesure de poursuivre la mission après une « anomalie » qui a empêché le pointage stable des panneaux solaires vers le Soleil. C’est ce qu’a annoncé Astrobotic dans une mise à jour. « Malheureusement – explique la société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie – une anomalie s’est produite, empêchant une orientation stable vers le Soleil. L’équipe agit en temps réel à mesure que la situation évolue et fournira des mises à jour au fur et à mesure que les données seront obtenues et analysées. Si le problème n’est pas résolu, sans la possibilité d’obtenir de l’énergie solaire, la mission ne pourra pas se poursuivre.

Le lander, lancé par une fusée Vulcan de la United Launch Alliance, la coentreprise entre Lockheed Martin et Boeing, a réussi à franchir la phase de séparation et « a commencé à recevoir les données de télémétrie du réseau Deep Space de la NASA – a précisé Astrobotic – . Les systèmes avioniques, y compris l’unité principale de commande et de gestion des données, ainsi que les commandes thermiques de propulsion et d’alimentation, sont tous accessibles et fonctionnent comme prévu ». Cependant, peu de temps après l’activation du système de propulsion, lorsque Peregrine est entré dans un état pleinement opérationnel, les techniciens au sol ont détecté l’anomalie.

Problème de pointage solaire pour le lander Peregrine d’Astrobotic

Environ sept heures après le lancement, la société Astrobotic a donné une mise à jour sur la mission Peregrine, en signalant la présence d’une « anomalie » dans le pointage des panneaux solaires du véhicule vers le Soleil. À ce stade, l’espoir est que le problème (non inhabituel pour les véhicules spatiaux) puisse être résolu par les techniciens au sol, qui ont tenté un réalignement, afin que le véhicule puisse continuer la mission, la première pour les États-Unis à viser un atterrissage en douceur sur la surface lunaire depuis plus de 50 ans depuis la fin du programme Apollo, ainsi que la première mission lunaire privée.

Toutefois, comme l’a également indiqué Astrobotic, « la cause probable de l’instabilité de l’orientation solaire pourrait être une anomalie de propulsion qui, si confirmée, menacerait la capacité de l’engin spatial à effectuer un atterrissage en douceur sur la Lune.

« Comme l’a montré l’équipe – poursuit la société – la batterie du véhicule spatial atteint des niveaux de fonctionnement bas. Peu avant d’entrer dans une période de coupure de communication connue, l’équipe a développé, exécuté et improvisé une manœuvre pour réorienter les panneaux solaires vers le Soleil. Peu après cette manœuvre, le vaisseau spatial est entré dans une période prévue de perte de communication« .

À bord du véhicule se trouvent vingt instruments scientifiques, dont cinq de la NASA, ainsi qu’une série d’objets curieux, dont des capsules contenant des échantillons d’ADN et des restes incinérés, y compris ceux de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. À bord du véhicule se trouvent également une copie de Wikipédia, un bitcoin chargé dans une pièce de monnaie physique et une « moonbox » de DHL transportant des souvenirs allant de romans et de photographies à un petit morceau du mont Everest.

La mission de Peregrine sur la Lune est, quant à elle, de parvenir à un atterrissage en douceur dans la baie de Stickness, une ancienne plaine de lave également appelée Sinus Viscositatis, afin de mesurer la glace d’eau superficielle et souterraine, ainsi que les niveaux de rayonnement, le champ magnétique et la très fine couche de gaz (exosphère lunaire), afin de préparer le terrain pour les futures missions Artemis de la NASA et, plus précisément, Artemis 3 qui ramènera les astronautes à fouler le sol lunaire en 2025.