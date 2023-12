imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE: Vitesse, Précision et Facilité d’utilisation à portée de main

La Creality Ender-3 V3 SE est une imprimante 3D qui se démarque par ses performances et ses fonctionnalités avancées, offrant une expérience d’impression 3D abordable mais de qualité. L’appareil est conçu pour faciliter le processus d’impression pour les utilisateurs de tous niveaux, grâce à une multitude de caractéristiques techniques innovantes.

Caractéristiques principales

Ces caractéristiques comprennent une vitesse d’impression maximale de 250 mm/s, une mise à niveau automatique, une extrudeuse « Sprite » capable d’extrusion directe, un double axe Z et deux arbres linéaires sur l’axe Y. En outre, l’appareil dispose d’un mécanisme de chargement et déchargement automatique du filament, offrant une commodité supplémentaire pour les utilisateurs. Les autres spécificités techniques de l’Ender-3 V3 SE sont une précision d’impression de 0,1 mm, la capacité de reprendre l’impression après une interruption, une carte mère silencieuse 32 bits, et des dimensions de construction de 220220250mm.

Vitesse d’impression plus rapide

La vitesse d’impression est un facteur crucial dans le choix d’une imprimante 3D. L’Ender-3 V3 SE offre une vitesse d’impression maximale de 250 mm/s, ce qui assure une production rapide sans compromettre la qualité d’impression.

Mise à niveau automatique

Grâce à la fonction de mise à niveau automatique, obtenir une première couche parfaite est simple et facile. Les utilisateurs peuvent désormais se détendre pendant que le capteur CR Touch s’occupe du nivellement automatique et le capteur de contrainte s’occupe du décalage Z automatique.

Extrudeuse « Sprite »

L’Ender-3 V3 SE est équipée de l’extrudeuse « Sprite », permettant une extrusion directe et offrant une compatibilité avec divers filaments, y compris le TPU flexible. Ce facteur élargit les possibilités pour les utilisateurs et libère leur potentiel créatif.

Double axe Z et arbres linéaires doubles sur l’axe Y

L’Ender-3 V3 SE est doté d’un double axe Z, synchronisé par une courroie de distribution de qualité pour garantir une qualité d’impression élevée. S’ajoutent à cela deux arbres linéaires résistants à l’usure sur l’axe Y pour assurer un mouvement régulier et précis de la plate-forme de construction.

Interface utilisateur optimisée

L’interface utilisateur optimisée de l’Ender-3 V3 SE affiche le processus de nivellement automatique et les paramètres d’impression en un coup d’œil, rendant ainsi l’expérience d’impression plus intuitive et conviviale.

Excellentes performances de l’Ender-3 V3 SE

Mis à part les caractéristiques techniques, l’Ender-3 V3 SE offre également une installation rapide. Les utilisateurs peuvent démarrer l’impression en aussi peu que 20 minutes. De plus, l’extrudeuse « Sprite » a fait ses preuves sur le marché pour sa fiabilité, avec plus de 500 000 unités expédiées dans le monde en date de juin 2023.

L’imprimante est également compacte et élégante, avec une conception qui combine des axes X, Y et Z épurés, des profils en forme de T et des tendeurs discrets pour un look élégant.

Logiciel Creality Print

Outre l’équipement physique, l’Ender-3 V3 SE fonctionne avec le logiciel Creality Print, qui offre un flux de travail simple et efficace, avec des préréglages coulissants très pratiques.

Disponibilité et prix

Si cette l’imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE vous intéresse, vous êtes au bon endroit au bon moment. Celle-ci est disponible à l’achat pour 169€ au lieu de 197€, grâce à l’utilisation du coupon de réduction : NNNFRV3SE. Ce coupon est valide jusqu’au 30 décembre 2023.

➡️ Voir l’offre sur la Creality Ender-3 V3 SE

Pensée pour offrir une expérience d’impression 3D de qualité tout en étant accessible, l’Ender-3 V3 SE se distingue par ses nombreuses fonctionnalités, ses performances améliorées et sa facilité d’utilisation. Que vous soyez un débutant dans le monde de l’impression 3D ou un utilisateur expérimenté à la recherche d’une mise à niveau, l’Ender-3 V3 SE de Creality est une option à considérer. Grâce à sa mise à niveau automatique, à son extrudeuse Sprite capable, à sa double axe Z et à ses deux arbres linéaires sur l’axe Y, cet appareil promet une qualité d’impression exceptionnelle avec un minimum d’efforts de la part de l’utilisateur. Alors profitez de la réduction en cours et découvrez les possibilités créatives offertes par l’impression 3D avec l’imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE.