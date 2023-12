Huawei MatePad Pro 13.2 se lance à l’échelle mondiale le 12 décembre

Huawei se prépare pour un événement de lancement spécial appelé « Innovate Product Launch ». Lors de l’annonce initiale, le fabricant chinois n’a rien dit sur les produits que l’événement présenterait. Maintenant, la marque a confirmé l’un des produits que l’événement de lancement dévoilera. Il s’agit du Huawei MatePad Pro 13.2.

Le Huawei MatePad Pro 13.2 a été officiellement présenté en septembre de cette année. Cependant, pour l’instant, il est exclusif à la Chine. Ainsi, avec l’événement de lancement du 12 décembre à Dubaï, Huawei lancera essentiellement la tablette sur le marché international. La vidéo de teaser pour cette annonce est intégrée ci-dessous pour que vous puissiez la consulter.

Principales caractéristiques du Huawei MatePad Pro 13.2

Pour ceux qui ont manqué notre première couverture sur le Huawei MatePad Pro 13.2, il est rempli de fonctionnalités. Sous le capot, la tablette est équipée de la puce Kirin 9000S 5G récemment lancée. Elle est associée à 1 To de stockage super rapide et à 16 Go de RAM. Cette combinaison rend la tablette capable de gérer la plupart des tâches intensives en ressources.

En ce qui concerne l’écran, le MatePad Pro 13.2 est doté d’un panneau OLED de 13,2 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et offre une résolution de 2880 x 1920 pixels. Grâce à la finesse des bordures, cet écran excelle en termes d’expérience visuelle immersive.

En ce qui concerne la configuration de la caméra, le Huawei MatePad Pro 13.2 dispose d’un appareil photo principal de 13 MP à l’arrière avec un capteur ultra grand angle de 8 MP. Et à l’avant, il est équipé d’un appareil photo selfie de 16 MP, que Huawei a associé à un capteur 3D ToF.

En ce qui concerne la batterie et la charge, le MatePad Pro 13.2 est équipé d’une batterie de grande capacité de 10 100 mAh. Il est fourni avec une fonction de charge rapide de 88 watts, qui peut recharger la batterie de 0% à 100% très rapidement. La tablette dispose également de six haut-parleurs pour garantir une expérience d’écoute immersive.



