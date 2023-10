La Chine partage des plans ambitieux pour doubler sa station spatiale

Alors que la Station spatiale internationale (ISS), dirigée par la NASA, approche de la fin de son cycle de vie dans les années 2030, la Chine prévoit d’augmenter la taille de sa station spatiale de trois à six modules au cours des prochaines années, selon un nouveau rapport.

La nouvelle station spatiale élargie offrira aux astronautes d’autres pays une plateforme différente pour des missions près de la Terre et sera opérationnelle pendant plus de 15 ans. La station spatiale chinoise s’appelle Tiangong, le mot chinois pour « Palais céleste », et est composée de trois modules.

Lancé en septembre 2011, le Tiangong-1 a été le premier module de la station spatiale chinoise. Il a accueilli les missions habitées Shenzhou 9 et Shenzhou 10 et a été utilisé comme plateforme expérimentale pour les tests de rendez-vous et d’amarrage avec le vaisseau spatial Shenzhou. Le Tiangong-1 a été déclaré hors du contrôle de la Chine en mars 2016 et lorsqu’il est rentré dans l’atmosphère terrestre en avril 2018, il a immédiatement brûlé.

Le Tiangong-2 a été le deuxième module de la station spatiale chinoise, lancé en septembre 2016. Plusieurs expériences ont été réalisées, notamment pour l’observation de la Terre, des études scientifiques et des démonstrations technologiques. Le Tiangong-2 a également été utilisé pour le lancement du vaisseau de ravitaillement Tianzhou-1, ainsi que pour des missions habitées. En juillet 2019, il a été délibérément désorbité et est revenu dans l’atmosphère terrestre.

Enfin, en 2022, le Tiangong-3 a été lancé, qui était censé être plus compétent et avancé que ses prédécesseurs, jouant un rôle significatif dans la construction de la Station spatiale chinoise (CSS).

Actuellement, la CSS ne peut accueillir que trois astronautes en orbite à une altitude allant jusqu’à 450 km. Cependant, cette situation pourrait changer avec les plans ambitieux de la Chine pour doubler la capacité de la station. Ces plans porteraient la structure à 180 tonnes et lui permettraient d’accueillir plus d’astronautes, bien qu’elle ne représente toujours que 40% de la capacité de l’ISS.

Un leader dans l’exploration spatiale

Cependant, comme cette dernière pourrait être désactivée d’ici 2030, les agences spatiales du monde entier pourraient ne pas avoir d’autre choix que d’utiliser la station chinoise, faisant du pays un leader dans l’exploration spatiale.

Entre-temps, la Chine a exprimé sa volonté de collaborer avec d’autres pays et organisations dans la recherche et l’expérimentation scientifique à bord de la CSS. Quelques expériences internationales et accords de coopération ont déjà été établis, et d’autres sont à venir alors que l’ISS se prépare à devenir inopérationnelle.

De plus, on s’attend à ce que les taïkonautes, ou astronautes chinois, passent beaucoup de temps à vivre et à travailler dans la station spatiale dans un avenir proche. La CSS aura un équipage rotatif et sera continuellement occupée par des membres effectuant des recherches de pointe dans diverses disciplines scientifiques.

