Fire TV Stick 4K Max (2e Gen) vs. Fire TV Stick 4K (2e Gen) : Comparatif.

Les deux nouvelles variantes du Fire TV Stick remplacent le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick 4K Max présentés à l’automne 2021, qui disparaîtront progressivement de l’offre à partir du 18 octobre 2023. Ce jour-là, les successeurs, appelés « la nouvelle gamme de Fire TV Sticks », seront disponibles, plus précisément le Fire TV Stick 4K Max de deuxième génération et le Fire TV Stick 4K de deuxième génération. Le nouveau Fire TV 4K Max offre des nouveautés attrayantes qui en font la meilleure clé de streaming d’Amazon.

Points forts du nouveau Fire TV Stick 4K Max : Fonction Ambient-TV

En termes de performances, seul le Fire TV Cube de troisième génération avec son processeur à 8 cœurs peut surpasser le nouveau Fire TV Stick 4K Max. Cependant, le prix du Fire TV Stick 4K Max est environ deux fois moins cher que celui du « Cube » avec un prix de vente suggéré d’environ 80 euros. En comparaison avec tous les appareils Fire TV disponibles, il offre une fonction exclusive : le mode Ambient-TV, qui était jusqu’à présent réservé aux téléviseurs Fire TV d’Amazon.

Avec le Fire TV 4K Max (2e génération), votre téléviseur normal se transforme en un écran intelligent. Lorsque vous ne l’utilisez pas, lorsque vous dites « Alexa, start Ambient-TV » ou lorsque vous y accédez via l’accès rapide Alexa, vous obtenez un aperçu d’informations utiles telles que le calendrier ou les rappels. De plus, vous pouvez créer des notes virtuelles pour d’autres membres de la famille. De plus, le Fire TV 4K Max (2e génération) facilite le contrôle des appareils domestiques intelligents compatibles, tels que les lampes. Vous pouvez également diffuser des enregistrements vidéo directement sur votre téléviseur à partir des caméras connectées ou contrôler les sonneries de porte (Ring) intelligentes via le mode Ambient-TV.

Le mode Ambient affiche des œuvres d’art directement sur votre téléviseur. (Photo : Amazon)

La diffusion de musique via Spotify ou Amazon Music est également facilitée par Ambient-TV. De plus, vous disposez de plus de 2 000 œuvres d’art qui peuvent être affichées sur votre téléviseur sous forme de diaporama. Une version très épurée de cette fonctionnalité est également disponible sur d’autres appareils Fire TV grâce à l’économiseur d’écran, où vous pouvez utiliser vos propres photos.

Fire TV Stick 4K Max (2e gen) vs. Fire TV Stick 4K (2e gen) : Différences techniques

Quelques changements ont eu lieu au cours des deux dernières années. Amazon a amélioré le processeur et la mémoire, mais on ne peut pas parler d’un bond technologique. Cependant, les deux clés 4K restent très compactes et offrent tout ce dont vous avez besoin pour un divertissement agréable.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Processeur : Quad-Core 1,7 GHz Quad-Core 2 GHz Mémoire : 2 Go de RAM, 8 Go de stockage flash 2 Go de RAM, 16 Go de stockage flash Vidéo : Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1 Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1 Audio : Dolby Digital Plus

Dolby Atmos

Son surround 7.1

2 canaux (stéréo)

Passage audio HDMI jusqu’à 5.1. Compatible DTS HD TrueHD Pass-through Dolby Dolby Digital Plus

Dolby Atmos

Son surround 7.1

2 canaux (stéréo)

Passage audio HDMI jusqu’à 5.1. Compatible DTS HD TrueHD Pass-through Dolby Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E, tribande) Autres : Bluetooth 5.2 + BLE Bluetooth 5.2 + BLE Contenu de la boîte : Fire TV Stick 4K

Télécommande vocale Alexa (3e gen.)

Câble USB et adaptateur secteur

Câble prolongateur HDMI

2 piles AAA Fire TV Stick 4K Max

Télécommande vocale Alexa Enhanced Edition

Câble USB et adaptateur secteur

Câble prolongateur HDMI

2 piles AAA Prix (PVC) : 69,99 euros 79,99 euros

Par rapport à la génération précédente, les deux nouveaux Fire TV Sticks utilisent des matériaux plus durables et consomment moins d’énergie (tout au long de leur durée de vie). Le « Climate Pledge Friendly-Siegel » signifie que l’empreinte carbone a diminué par rapport aux modèles précédents.

Fire TV 4K Max (2e gen) : Différences par rapport à la génération précédente

Il y a eu des améliorations significatives dans quatre domaines entre la première génération du Fire TV 4K Max, vieux de deux ans, et son successeur :

CPU & mémoire : Le processeur est plus rapide et la mémoire flash a doublé. Surtout si vous installez de nombreuses applications ou si vous souhaitez utiliser votre Fire TV comme console de jeux, les 16 Go de stockage intégré sont un réel avantage.

Le processeur est plus rapide et la mémoire flash a doublé. Surtout si vous installez de nombreuses applications ou si vous souhaitez utiliser votre Fire TV comme console de jeux, les 16 Go de stockage intégré sont un réel avantage. Connectivité : Le prédécesseur utilisait encore Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. Maintenant, vous bénéficiez de Bluetooth 5.2 + BLE ainsi que du Wi-Fi 6E avec prise en charge de trois bandes de fréquences. Un routeur compatible Wi-Fi 6E est nécessaire.

Le prédécesseur utilisait encore Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. Maintenant, vous bénéficiez de Bluetooth 5.2 + BLE ainsi que du Wi-Fi 6E avec prise en charge de trois bandes de fréquences. Un routeur compatible Wi-Fi 6E est nécessaire. Télécommande Alexa Enhanced Edition : En plus des boutons pour Prime Video et Netflix, la télécommande légèrement plus grande et dotée de boutons supplémentaires tels que la sélection de chaînes de télévision en direct permet un contrôle plus confortable des téléviseurs, des récepteurs ou des barres de son compatibles. Cette télécommande provient à l’origine du Fire TV Cube (3e génération).

En plus des boutons pour Prime Video et Netflix, la télécommande légèrement plus grande et dotée de boutons supplémentaires tels que la sélection de chaînes de télévision en direct permet un contrôle plus confortable des téléviseurs, des récepteurs ou des barres de son compatibles. Cette télécommande provient à l’origine du Fire TV Cube (3e génération). Ambient-TV : Cette fonctionnalité est réservée (pour le moment) exclusivement au nouveau Fire TV Stick 4K Max.

Le nouveau Amazon Fire TV Stick 4K Max propose plusieurs nouveautés. Mais le prix a également augmenté. (Photo : Amazon)

Lorsque le Fire TV Stick 4K Max (1re gen) est sorti en octobre 2021, son prix était d’environ 65 euros (PVC). Le prix a ensuite augmenté pour atteindre 74,99 euros (PVC). La deuxième génération du 4K Max est donc encore 5 euros plus chère.

Fire TV 4K : Génération 2 vs. Génération 1

A première vue, on pourrait penser que l’ancien 4K Max (1re gen) est techniquement presque identique au Fire TV 4K de deuxième génération. Ce n’est pas tout à fait vrai, même si les avantages du modèle phare de 2021 sont désormais disponibles dans le modèle plus petit :

CPU : Malgré la même fréquence du processeur quadricœur, celui du Fire TV 4K (2e gen) est 30% plus rapide que celui du Fire TV 4K (1re gen).

Malgré la même fréquence du processeur quadricœur, celui du Fire TV 4K (2e gen) est 30% plus rapide que celui du Fire TV 4K (1re gen). Connectivité : Les nouveautés sont le Bluetooth 5.2 + BLE (5.0 + LE pour la 1re gen) et le Wi-Fi 6 (Wi-Fi 5 pour la 1re gen). Pour pouvoir utiliser le Wi-Fi 6, votre routeur doit prendre en charge la norme.

Les nouveautés sont le Bluetooth 5.2 + BLE (5.0 + LE pour la 1re gen) et le Wi-Fi 6 (Wi-Fi 5 pour la 1re gen). Pour pouvoir utiliser le Wi-Fi 6, votre routeur doit prendre en charge la norme. Vidéo : Le Fire TV Stick 4K (2e gen) prend désormais en charge nativement le codec de compression vidéo sans licence AV1.

Le Fire TV Stick 4K (2e gen) prend désormais en charge nativement le codec de compression vidéo sans licence AV1. Image dans l’image en direct : Pendant que vous regardez la télévision, vous pouvez afficher des vidéos de votre caméra de surveillance. Cela n’était pas possible avec le Fire TV Stick 4K (1re gen).

Le nouveau Fire TV Stick 4K est techniquement comparable au Stick 4K Max de 2021. (Photo : Amazon)

En 2021, le Fire TV Stick 4K (1re gen) coûtait 59,99 euros (PVC), puis son prix a augmenté pour atteindre 69,99 euros (PVC). Le Stick 4K de 2e génération sera disponible au même prix à partir du 18 octobre 2023.

Conclusion : Raisonnable uniquement pour les propriétaires d’anciens lecteurs de streaming

Si vous êtes satisfait de votre ancien Fire TV Stick 4K (Max), il est clair que vous n’avez pas besoin de passer à la 2e génération. Bien sûr, vous bénéficierez de meilleures performances et d’une connexion Wi-Fi plus rapide, mais les avantages sont limités et la plupart des utilisateurs ne les remarqueront guère. Dans de nombreux foyers, il n’y a même pas encore de routeur Wi-Fi 6, sans parler des routeurs Wi-Fi 6E. Aussi attrayante que puisse paraître la fonctionnalité Ambient-TV du Fire TV Stick 4K Max (2e gen), vous devez décider si elle vaut environ 80 euros pour vous.

Cependant, si vous utilisez un Fire TV Stick sans 4K sur votre téléviseur 4K ou si votre ancien Fire TV Stick (Lite) est devenu trop lent, la génération 4K ou 4K Max répondra à tous vos besoins en matière de technologie. Si vous pouvez renoncer à la fonction Ambient-TV et à la télécommande légèrement plus grande, le Fire TV Stick 4K (2e gen) sera amplement suffisant. Seuls les utilisateurs avancés dépensent 10 euros de plus pour avoir le meilleur et le Wi-Fi 6E. Mais ils possèdent probablement déjà le Fire TV Cube de 3e génération, qui est nettement mieux équipé…

➡️ Voir l’offre Fire TV Stick 4K Max (2e Gen)

➡️ Voir l’offre Fire TV Stick 4K (2e Gen)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :