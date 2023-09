Comment utiliser les gestes et raccourcis Android pour plus d’efficacité

Les smartphones sont devenus une partie essentielle de notre vie quotidienne et nous les utilisons pour différentes tâches telles que la communication, le divertissement et la productivité. Cependant, naviguer dans l’interface du téléphone peut prendre du temps, surtout si vous n’êtes pas familier avec les gestes et raccourcis. Dans cet article, nous discuterons de l’utilisation des gestes et raccourcis sur smartphone pour plus d’efficacité.

Gestes Android

Les smartphones Android possèdent un système de navigation par gestes qui permet aux utilisateurs de naviguer dans l’interface du téléphone en utilisant des gestes. Voici quelques astuces cachées pour tirer le meilleur parti des gestes Android :

Écran Expreview : Les gestes d’Android rendent l’écran Expreview, où vous pouvez voir toutes vos applications récemment utilisées et passer rapidement de l’une à l’autre, moins visible qu’auparavant. Mais la zone Expreview d’Android est toujours très facile à afficher si vous prenez le temps de pratiquer et de maîtriser le geste associé.

Multitâche Magique : Voici un trio de gestes Android de premier ordre spécialement pour les propriétaires de Samsung : Dans le cadre d’une série de raccourcis expérimentaux dans sa mise en œuvre d’Android 13, Samsung a ajouté trois gestes de multitâche.

Passer d’une application à l’autre rapidement : Avec des versions récentes d’Android (Android 7.1 de 2016 et supérieures), vous pouvez accéder rapidement aux fonctions les plus utiles de certaines de vos applications sans avoir à chercher. Appuyez simplement longuement sur l’icône d’une application sur votre écran d’accueil ou dans votre tiroir d’applications et si l’application prend en charge le système de raccourcis d’application d’Android, une liste d’options apparaîtra.

Raccourcis Android

Les smartphones Android ont également des raccourcis cachés qui peuvent vous aider à gagner du temps et à faire les choses plus efficacement. Voici quelques raccourcis Android qui vous feront gagner du temps :

Paramètres rapides : Faites glisser deux doigts vers le bas de votre écran pour accéder au panneau des paramètres rapides, où vous pourrez activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et d’autres paramètres.

Écran divisé : Avec le mode écran divisé d’Android, vous pouvez utiliser deux applications en même temps. Pour activer le mode écran divisé, ouvrez la première application que vous souhaitez utiliser, puis faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pour accéder à l’écran Expreview. Appuyez longuement sur la seconde application que vous souhaitez utiliser, puis faites-la glisser vers le haut de l’écran.

Gestes Android 13

Android 13 et ses différentes superpositions proposent de nombreux gestes pour créer des raccourcis et rendre l’interface utilisateur plus intuitive. Voici les meilleurs gestes Android 13 pour taper, faire glisser ou pincer plus efficacement sur votre smartphone :

Passer rapidement d’une application à une autre : Faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran et maintenez pour accéder à l’écran Expreview. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer entre les applications.

Passer rapidement d’un onglet Chrome à un autre : Faites glisser vers la gauche ou la droite sur la barre d’adresse pour basculer entre les onglets.

Ajouter un bouton de raccourci à l’arrière de votre smartphone : Faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran et maintenez pour accéder à l’écran Expreview. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sur « Ordre des boutons ». Faites glisser le bouton « Retour » vers le bas de l’écran.

Commandes gestuelles

Les commandes gestuelles sont un autre moyen de naviguer plus efficacement dans l’interface de votre smartphone. Voici quelques exemples de commandes gestuelles :

Double-tapez pour réveiller : Double-tapez sur l’écran pour réveiller votre téléphone.

Faites glisser pour prendre une capture d’écran : Faites glisser votre main sur l’écran pour prendre une capture d’écran.

Retournez pour mettre en sourdine : Retournez votre téléphone pour mettre en sourdine les appels entrants et les notifications.

Notre avis

Utiliser des gestes et des raccourcis sur smartphone peut vous faire gagner du temps et rendre votre expérience sur smartphone plus efficace. Que vous soyez un utilisateur Android ou iOS, il existe différents gestes et raccourcis que vous pouvez utiliser pour naviguer plus efficacement dans l’interface de votre téléphone. Avec de la pratique et de la maîtrise, vous pouvez devenir un utilisateur puissant de smartphone et accomplir les choses plus rapidement et plus facilement.

