L’essor de l’IA dans les moteurs de recherche : Implications pour la qualité de l’information

La fusion de l’IA et des moteurs de recherche a entraîné de nombreuses découvertes passionnantes et de nombreuses questions dans le monde numérique en constante évolution. Nous examinerons cinq nouveaux cas qui montrent que les règles de Google changent en ce qui concerne le contenu généré par l’IA.

Google a modifié sa politique anti-spam et ses directives de classement pour aborder explicitement le problème du hardware d’abus sexuel sur les enfants (CSAM). La société se concentre désormais sur la suppression rapide des contenus néfastes et sur la réduction du classement des sites web contenant beaucoup de contenu dangereux. Google l’a déjà fait auparavant, mais maintenant ses documents montrent qu’il est sérieux de s’attaquer à ce problème.

Contenu généré par l’IA dans les extraits de Google

Un récent incident impliquant les extraits en vedette de Google a mis en évidence les difficultés liées au contenu généré par l’IA. La recherche d’un utilisateur sur « peut-on faire fondre des œufs » a donné une réponse incorrecte de la fonctionnalité IA intégrée de Quora, ChatGPT. Cet événement montre comment le contenu créé par l’IA dans les résultats de recherche peut propager de fausses informations. Google a du mal à maintenir l’authenticité des extraits, ce qui montre à quel point le référencement est important et combien nous avons besoin d’informations fiables.

Les personnes débattent des puces IA de Google

La vantardise de Google selon laquelle elle pourrait créer des puces informatiques en quelques heures à l’aide de l’IA et battre les appareils conçus par l’homme a été remise en question. Nature, une prestigieuse revue scientifique, a écrit une note s’inquiétant des affirmations de performance du document et a commencé à l’examiner. L’argument sur l’étude soulève des questions de transparence, de capacité à la refaire et de la manière dont l’IA s’intègre dans des choses complexes comme la conception de puces.

L’évolution de l’approche de Google vis-à-vis de la création de contenu

Google a apporté un petit mais important changement à ses conseils aux propriétaires de sites web. Il a abandonné l’idée de hardware « rédigé par des humains », mettant plutôt l’accent sur la nécessité de contenu « créé pour les humains ». Ce changement montre que Google comprend l’importance du contenu généré par l’IA en ligne. Cela nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous jugeons la qualité dans un monde rempli de choses générées par l’IA.

Repérer le contenu généré par l’IA peut être délicat

Avec le contenu généré par l’IA partout, il est difficile de le distinguer du contenu créé par des humains. La nouvelle méthode de Google et les progrès de l’IA nous font craindre de vérifier ce que nous voyons en ligne. Les personnes peuvent avoir besoin d’être particulièrement prudents lorsqu’ils vérifient les informations en ligne, car l’IA peut créer des choses convaincantes mais fausses.

