BLUETTI AC200P en TEST: La batterie 2kW parfaite pour le camping et vanlife ?

Dans ce test complet, nous plongeons au cœur de la Bluetti Power Station AC200P, un véritable monstre de puissance et d’endurance dans le monde des unités de stockage d’énergie mobile. Avec une capacité impressionnante de 2 000 wattheures, cette centrale électrique portable se positionne en termes de performances au même niveau que son prédécesseur, l’EB240, du même fabricant.

Au-delà des tests approfondis de ses performances et de sa capacité, cet article explore également les avantages et les inconvénients de certaines applications clés. L’AC200P représente une mise à jour légère de l’AC200Max que nous avons examinée précédemment, et de nombreuses caractéristiques se retrouvent dans ces deux produits. Parmi elles, on compte une protection contre les surtensions de 4 800 watts, garantissant une sécurité optimale dans des situations de forte demande. De plus, cette centrale offre la possibilité de se recharger via le secteur AC ou à l’aide de l’énergie solaire, tout en restant compatible avec des modules de batterie supplémentaires tels que le B230 ou le B300.

Scénarios d’utilisation de la BLUETTI AC200P

Alimentation de secours pour les endroits interdits aux générateurs : L’AC200P se présente comme une alternative idéale aux générateurs onéreux et bruyants. Dans des zones densément peuplées, sur des terrains de camping et dans d’autres lieux, les générateurs conventionnels sont souvent interdits en raison de leur nuisance sonore et de leurs émissions polluantes. Cette batterie offre une solution plus silencieuse et respectueuse de l’environnement, sans émissions nocives.

Vanlife (Vie en Van) : L’AC200P est un compagnon de choix pour les amateurs de vanlife. Elle peut alimenter efficacement les appareils de cuisine et de travail essentiels, même lorsque vous n’êtes pas connecté à une source électrique fixe. Un aspect particulièrement intéressant est le puissant port SP20, capable de fournir jusqu’à 25 ampères. Cela permet à la batterie de fonctionner parfaitement dans un van, par exemple pour alimenter un chauffage stationnaire (car la plupart des appareils de chauffage de ce type ne fonctionnent pas correctement avec les 12 volts du port allume-cigare).

Camping-cars équipés de panneaux solaires : Que ce soit en remplacement ou en complément des batteries de camping-car traditionnelles, l’AC200P peut être associée à un système solaire tel que le panneau solaire Bluetti SP200. Cette combinaison permet une autonomie prolongée, idéale pour les séjours en plein air sans accès à une alimentation électrique externe.

Fêtes et événements : Pour les grandes fêtes dans le jardin ou les lieux dépourvus de raccordement électrique, la batterie LiFePo4 de grande capacité de l’AC200P s’avère être un choix excellent pour alimenter les systèmes audio, les enceintes et l’éclairage, garantissant ainsi une ambiance animée.

Travaux artisanaux : Lors de vos voyages en camping-car, il est essentiel de disposer de suffisamment de puissance pour faire fonctionner des outils électriques gourmands en énergie lors de réparations ou de remplacements de composants. Cette batterie offre la performance nécessaire pour répondre à ces besoins.

BLUETTI AC200P: Caractéristiques

Caractéristique Valeur Marque Bluetti Capacité maximale 2000 Wh Charge continue AC 2000 Watts Puissance de pointe AC 4800 Watts Type de batterie LiFePO4 Ports 2x AC 230 V, 4x USB-A, 1x USB-C, 3x DC, 1x RV Ports de courant continu DC 2x DC 12V/3A, 1x DC 12V/10A (Prise allume-cigare) Sortie AC 2x AC 220-240V (max. 2000W) Ports USB 4x USB-A 5V/3A, 1x USB-C (max. PD 60W) Charge sans fil Oui, 2x Charge sans fil (max. 15W) Mode de charge solaire MPPT, max. 700W par panneau solaire Temps de charge (avec adaptateur secteur AC) 5,5 heures Étanche (résistant aux éclaboussures) Non Dimensions (L x l x H) 42,0 x 28,0 x 38,5 cm Poids total 27,5 kg Prix 1199 €

La BLUETTI AC200P a une capacité de 2 kW et une puissance maximale de 2 000 W, ce qui indique qu’elle peut alimenter plusieurs appareils simultanément. L’AC200P possède une robuste protection contre les surtensions, qui atteint un impressionnant 4 800 W. Cette caractéristique assure que les pics de puissance soudains ne provoqueront aucun dommage à la batterie, offrant ainsi une fiabilité accrue, en particulier lors de missions exigeantes. Cependant, il est important de noter que bien que cette protection soit solide, cela ne signifie pas que vous pouvez brancher simultanément des appareils consommant jusqu’à 4 800 W.

La batterie AC200P se distingue également par son extensibilité, vous permettant de connecter des modules de batterie supplémentaires tels que le B230 ou le B300. Cette capacité augmente efficacement la puissance disponible pour répondre aux besoins énergétiques les plus divers.

Il est également intéressant de noter que cette batterie offre un excellent rapport wattheures par kilogramme de poids par rapport au modèle EB240, bien que ce dernier dispose de moins de fonctions et offre une puissance maximale de seulement 1 000 watts.

Poids capacité par kg Bluetti AC200P 27,5 kg 72,7 Wh/kg Bluetti EB240 22 kg 109,1 Wh/kg Bluetti AC50S 7,5 kg 66,7 Wh/kg Jackery Explorateur 240 3kg 80Wh/kg

Outre ses caractéristiques physiques, l’AC200P propose également une application conviviale qui vous permet de contrôler les ports AC et DC, d’allumer ou d’éteindre des appareils, de surveiller la puissance entrante et sortante, ainsi que la capacité restante. Cette application, associée à l’interface à écran tactile intégrée, offre une expérience utilisateur intuitive et parmi les plus simples du marché.

Les différents moyen de charger l’AC200P

La station d’alimentation Bluetti AC200P peut être chargée de cinq manières différentes : À travers l’entrée DC à fiche ronde avec une puissance maximale de 500 watts. L’adaptateur secteur fourni charge à une puissance maximale de 411,6 watts et nécessite 5 heures et 36 minutes pour une charge complète. Via le câble de charge de voiture fourni avec une prise dans l’entrée de charge de voiture en utilisant la puissance du moteur du véhicule en marche, avec une puissance maximale de 120 watts. À l’aide d’un panneau solaire d’une puissance comprise entre 35 et 150 volts, offrant une puissance maximale de 700 watts, à travers l’entrée PV. L’AC200P est équipée d’un régulateur de charge MPPT intégré pour un chargement particulièrement efficace. À pleine puissance de 700 watts, la charge solaire prend environ 3 heures. À travers l’adaptateur secteur AC avec un générateur à essence ou diesel. En utilisant les pôles positif et négatif d’une batterie au plomb avec le câble de charge solaire fourni.

Ces options vous offrent une grande flexibilité pour charger la Bluetti AC200P en fonction de vos besoins et des ressources disponibles.

Batterie LiFePo4

L’AC200P est équipée d’une batterie de haute qualité souvent utilisée pour les batteries de camping-car : une batterie lithium fer phosphate (LiFePo4). Cette technologie de batterie relativement récente est réputée pour sa sécurité incendie, ce qui constitue un avantage considérable par rapport aux batteries au lithium-ion couramment utilisées dans les stations d’alimentation. En effet, nous dormons souvent à quelques mètres seulement de la batterie.

Comparaison nombre de cycles de charge VS % capacité initiale de type de cellule | Crédit : onecharge.biz

Cette technologie permet d’obtenir des batteries plus denses en énergie, plus sûres et ayant un cycle de vie plus long. Selon BLUETTI, la centrale électrique peut atteindre plus de 3500 cycles de charge à 80 % et plus de 6000 cycles à 50 %.

BLUETTI AC200P: Déballage

L’AC200P est livrée dans un gros carton pesant 37 kg. Un grand soin a été apporté à l’emballage avec une solide boîte extérieure aux bords renforcés et des mousses très épaisses à l’intérieur.

Tout comme l’ACP200Max, une fois sortie de son emballage, la batterie attire immédiatement l’attention avec son poids conséquent, mais sa compacité est remarquable compte tenu de sa masse. Son design sera examiné dans la section suivante pour en révéler tous les détails.

En plus de la batterie, nous trouvons un adaptateur AC, l’un des plus volumineux que nous avons rencontrés, mais apparemment sans ventilateur cette fois, une bonne surprise.

Comme nous pouvons le lire au dos de ce chargeur, sa vitesse de charge culmine à 411,6W.

Un assortiment de câbles de charge est également compris. Un câble secteur, un câble XT90, un câble de charge pour voiture et un câble de charge solaire MC4 vers XT90. Ces câbles peuvent être rangés dans le sac à cordon fourni.

Enfin, nous retrouvons un peu de lecture sous la forme suivante :

Un manuel utilisateur

Une carte de garantie

Une carte de contrôle QC

Le manuel n’est pas disponible en français, cependant, il est agrémenté de plusieurs illustrations et est rédigé dans un anglais technique relativement compréhensible.

BLUETTI AC200P: Design

La station d’alimentation est bien construite, fabriquée à partir d’un mélange de polycarbonate et d’ABS ignifuge résistant au feu. Elle semble solide et comme sa grande sœur, la construction inspire confiance, sans le moindre grincement ou cliquetis provenant des composants internes.

À l’arrière de l’appareil, aucun port n’est visible, mais vous y trouverez plutôt une étiquette informative récapitulant les caractéristiques principales de l’AC200MAX.

Sous l’appareil, quatre pieds en caoutchouc maintiennent fermement la batterie en place, évitant ainsi tout glissement.

Du côté gauche de la station d’alimentation, vous trouverez les deux ports de charge : le port de gauche est prévu pour la recharge depuis la sortie 12V de votre véhicule ou à partir de panneaux solaires. La prise de droite est équipée d’une prise DC de 7,9 mm conçue pour être utilisée avec le chargeur secteur fourni. Juste au-dessus de ces ports, un ventilateur aspire de l’air frais. Cet air circule sur les batteries et l’électronique, puis un ventilateur d’évacuation est situé sur le côté droit de l’unité pour expulser cet air réchauffé.

En commençant par le coin supérieur gauche à l’avant de l’unité, vous trouverez d’abord le bouton d’alimentation en aluminium. Une pression courte permet d’allumer l’unité, tandis qu’une pression prolongée l’éteint. Ensuite, il y a une sortie pour chargeur de voiture de 12V et 10A, suivie de l’écran tactile de 10,8 cm, et enfin, deux prises AC à onde sinusoïdale pure de 230V et 2000W. La version américaine est équipée de 6 prises AC de 110V. Même avec nos prises EU plus grandes, il aurait été souhaitable d’avoir au moins une ou deux prises supplémentaires. De plus, les volets en caoutchouc peuvent entraver l’utilisation de certaines prises plus volumineuses.

Sous le bouton d’alimentation se trouve une sortie DC 12V 25A, une caractéristique que nous n’avons encore jamais vue. Cependant, vous aurez besoin du câble optionnel vers XT60 pour l’utiliser, que nous avons acheté. Ensuite, il y a deux sorties DC 5525 12V 3A, une sortie USB type-C de 60W pour la charge, et 4 ports USB 5V 3A. Il est décevant de ne pas trouver de sortie de charge de 100W ici pour les appareils plus gourmands en énergie. Les sorties USB-A ne prennent en charge que la norme de charge rapide Qualcomm Quick Charge 2.0 à 5V, ne supportant pas les normes plus récentes.

Toutes les connexions sont dotées de couvercles en caoutchouc faciles à enlever pour les protéger de l’humidité et de la saleté. Cette précaution est essentielle étant donné que la batterie elle-même n’est pas résistante aux éclaboussures.

L’écran est positionné en haut de la façade avant de l’appareil. Cependant, sa lisibilité en extérieur est moins bonne que celle des modèles Jackery que nous avons eu l’occasion de tester. En cas d’exposition directe au soleil, il peut être difficile de lire correctement les valeurs affichées sur ce petit écran. L’utilisation d’un pare-soleil peut améliorer la visibilité. En changeant d’angle de vue, par exemple en regardant l’écran de côté ou depuis le haut, la lisibilité diminue considérablement. Une visibilité optimale n’est obtenue qu’en regardant directement l’écran de face.

L’un des traits distinctifs les plus remarquables du BLUETTI AC200P est la présence de zones de charge sans fil intégrées situées sur le dessus de la centrale électrique (clairement identifiées). Ces deux plateaux offrent une puissance maximale de 15 W chacun, ce qui correspond à la même puissance que vous attendriez des solutions de charge câblées ultra-rapides de premier ordre de Samsung. Nous les avons testés avec nos téléphones et ils semblent les charger parfaitement.

Avec un poids avoisinant les 28 kilogrammes, cette batterie n’est certainement pas la plus légère du marché. Personnellement, nous n’avons eu aucun problème à la déplacer d’un endroit à l’autre, mais cela pourrait représenter un défi pour quelqu’un souffrant de problèmes de dos.

Cependant, en ce qui concerne les équipements de camping et les camping-cars, nous aimons faire la distinction entre un poids utile et un poids inutile. Un poids utile est celui qui vous apporte quelque chose en retour. Le Bluetti AC200P est définitivement un poids utile, car elle offre une puissance considérable et une batterie de haute qualité. Sans oublier sa capacité à charger une variété d’appareils électroniques. De plus, les poignées intégrées sont très pratiques et offrent une bonne prise en main.

BLUETTI AC200P: Interface interne

La navigation dans les menus est bien pensée et intuitive, bien que certains boutons puissent sembler un peu petits pour des doigts plus larges. Dans l’ensemble, l’utilisation des touches tactiles est fiable, mais certains préfèrent utiliser l’écran tactile avec leurs ongles.

Sur le côté gauche de l’écran, vous trouverez quatre onglets : « Homepage » (Page d’accueil), « Settings » (Paramètres), « Data » (Données) et « Faults » (Erreurs).

L’onglet « Homepage » est la première page affichée au démarrage. Au centre de l’écran, vous pouvez clairement voir le pourcentage de charge actuel de la batterie, avec une précision d’un pour cent, ce qui est plus apprécié que les indicateurs de charge moins précis utilisant des barres. Les champs à gauche et à droite indiquent quels ports sont actuellement en cours d’utilisation et la puissance totale en watts tirée à l’instant.

En bas de l’écran, vous trouverez deux champs intitulés « DC OFF/ON » et « AC OFF/ON ». Selon que vous ayez besoin d’alimentation en courant continu ou alternatif, vous devez d’abord sélectionner le champ correspondant pour activer les ports. Lorsque vous avez fini d’utiliser un type de courant, assurez-vous de le mettre en position « DC OFF » ou « AC OFF » pour économiser de l’énergie.

L’AC200P dispose également d’un mode d’économie d’énergie (activé via le bouton ECO dans le menu « Settings ») qui s’active après 4 heures lorsque la charge de sortie est inférieure à 50 watts. Dans ce mode, l’appareil s’éteint automatiquement, à condition que le bouton ECO ait été activé manuellement au préalable.

Dans le menu « Settings », vous avez également la possibilité de choisir entre l’anglais et le japonais comme langue d’affichage. Pour la plupart d’entre nous, l’anglais est le choix préféré.

Ce menu vous permet également de sélectionner le mode de charge CC approprié : « PV » si vous utilisez des panneaux solaires connectés, ou « Car » si le moteur du véhicule est en marche.

Le paramètre « Buzzer Setting » vous permet de décider si les messages d’erreur ou les avertissements doivent être accompagnés d’un son.

Les onglets « Data Setting » et « Time Setting » vous permettent de configurer la date et l’heure de l’appareil.

Dans l’onglet « Data », vous pouvez accéder à différentes informations sur le produit, notamment la version actuelle du micrologiciel (« Product Info »). L’option « Inverter & Charge Info » affiche divers détails et charges pour les différents ports.

L’onglet « BMS Maintenance » fournit des informations sur la batterie, telles que la tension en volts et le courant de décharge actuel en ampères. Vous pouvez également y vérifier la consommation en veille de l’AC200P en multipliant « Battery Current » par « Battery Voltage » lorsque les ports AC et DC sont désactivés. Cela vous donne une consommation en veille d’environ 10,6 watts (53,2 volts de batterie * 0,2 ampères de courant de batterie = 10,6 watts).

L’onglet « Fault History » vous donne un aperçu des erreurs survenues à des moments spécifiques, enregistrées avec des codes d’erreur. Par exemple, si vous surchargez l’AC200P et dépassez la limite de 2000 watts, de tels événements sont enregistrés ici.

Vous pouvez ensuite examiner de manière plus détaillée ces codes d’erreur dans l’onglet « Faults », où les raisons exactes des erreurs sont également affichées, par exemple « Inv Overload » en cas de surcharge de l’onduleur.

BLUETTI AC200P: Tests pratiques

Capacité réelle :

La mise en service de la station d’alimentation est rapide grâce à un bouton d’alimentation distinctif. L’écran tactile clair et le petit nombre de paramètres à régler rendent son utilisation simple.

Cependant, il est recommandé de prendre un moment pour consulter le guide de démarrage rapide inclus, même si vous êtes déjà familier avec ce type de dispositif. Par défaut, la langue d’affichage est l’anglais (ou éventuellement le chinois), donc il peut être utile de traduire quelques termes techniques pour faciliter la compréhension.

La capacité nominale de la batterie est de 2000 watt-heures (166 Ah à 12 V). En théorie, cela signifie que vous pourriez utiliser un appareil de 2000 watts pendant une heure avant que la batterie ne soit complètement déchargée.

Cependant, la AC200P prévient automatiquement une décharge complète en maintenant toujours une capacité de 10 % inutilisée pour protéger la batterie et prolonger la durée de vie des cellules.

De plus, le fabricant alloue une capacité supplémentaire de 10 %, qui est automatiquement utilisée par la AC200P pour alimenter ses composants internes.

Ainsi, environ 1600 watt-heures de capacité nette réelle sont disponibles pour une utilisation réelle. Ces valeurs sont tout à fait normales, car la plupart des batteries LiFePo4 n’autorisent pas une décharge complète.

Étonnamment, lors des tests de capacité, nous avons pu extraire davantage d’énergie de la Bluetti AC200P, soit 1720 watt-heures. Pour réaliser ce test, nous avons utilisé un aspirateur de Thorsten, qui consomme 1215 watts en mode moyen, sur la sortie AC jusqu’à ce que la batterie soit complètement épuisée, ce qui a pris 1 heure et 25 minutes.

Une capacité pratiquement utilisable de 1720 watt-heures est un résultat satisfaisant ! Compte tenu de l’efficacité de l’onduleur à environ 88 % (selon le fabricant), de la réserve de capacité pour la sécurité dans la batterie d’environ 10 %, des besoins en énergie des ventilateurs, de l’écran et du système de gestion de la batterie, la capacité totale réelle de la batterie dans la Bluetti AC200P devrait être d’environ 2200 watt-heures, ce qui est supérieur à ce qu’a indiqué le fabricant.

Capacité indiquée : 2000 watt-heures

Capacité calculée : 1600 watt-heures

Capacité mesurée : 1720 watt-heures

Durée de fonctionnement des appareils électriques Voici quelques exemples d’utilisation de l’AC200P avec une capacité nette de 1720 watt-heures :

Glacière (mode économie, 7 watts) fonctionne pendant 245 heures.

Ordinateur portable (10 watts) fonctionne pendant 3 semaines avec une utilisation de 8 heures par jour.

Enceinte USB (12 watts) offre 143 heures de musique.

Projecteur LED (20 watts) éclaire pendant 12 nuits d’été.

Réfrigérateur-congélateur (25 watts) garde vos aliments frais pendant 69 heures.

Télévision (75 watts) permet de regarder des films passionnants pendant 23 heures.

Ordinateur de bureau (100 watts) fonctionne encore pendant 17 heures en cas de panne de courant.

Taille-haie (550 watts) permet de tailler la haie pendant 3,1 heures.

Machine à café (900 watts) prépare 184 tasses de café.

Gril électrique (1650 watts) grille des steaks juteux pendant 2,7 heures.

Test des ports

Ports USB : Le port USB-C PD de l’AC200P offre une sortie de 60 watts, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux versions antérieures des stations d’alimentation Bluetti qui se limitaient à 45 watts. Il est important de noter que la puissance PD est de 60 W au lieu des 100 W habituellement disponibles, ce qui signifie que les ordinateurs portables plus puissants, tels que le MacBook Pro 16 pouces, doivent être chargés via la prise secteur plutôt que via le port USB Type-C. Dans nos tests, le port PD a réussi à alimenter efficacement notre ordinateur portable. Les quatre ports USB-A, quant à eux, peuvent fournir jusqu’à 3 A de courant chacun, même en simultané. La station s’arrête automatiquement en affichant un message d’erreur lorsque le courant atteint 3,3 A. Cependant, cela n’a pas eu un impact majeur dans nos tests pratiques, car la plupart des appareils USB n’utilisent généralement pas plus de 2,5 A de courant de charge. Pour les appareils nécessitant davantage de courant, les sorties USB-A continuent de délivrer un courant constant de 3 A sans perte de performance.

Connecteurs DC 12-Volt à 3 A : Selon Bluetti, les connecteurs DC sont capables de délivrer un courant de sortie de 3 A. Lors de nos tests, ces sorties ont pu supporter jusqu’à 3,2 A de courant avant que l’AC200P ne s’éteigne en affichant un message d’erreur. Cela équivaut à une puissance fournie d’environ 38 watts lors de ces essais. Les performances de ces ports se sont révélées stables et sécurisées.

Allume-cigare 12-Volt : Avec l’allume-cigare de 12 volts et 10 A, la tension est restée stable même à pleine charge. Nos tests ont révélé que cette sortie pouvait même brièvement fournir un courant de sortie de 12 ampères, soit jusqu’à 144 watts, dépassant ainsi la spécification du fabricant qui indiquait 10 ampères. L’affichage de la puissance à l’écran s’est avéré précis jusqu’à 100 milliwatts. Cependant, au-delà de 12 A, l’AC200P s’est éteint, affichant une erreur et émettant un avertissement sonore. L’utilisation prolongée d’appareils tels qu’une glacière 12 volts avec cette prise n’a posé aucun problème lors de nos tests. Contrairement aux versions antérieures de la Bluetti AC50, où les glacières à compresseur cessaient de fonctionner en cas de charge faible, la tension est restée stable même lorsque la capacité de la batterie était faible.

Avec panneaux solaires

En ce qui concerne l’utilisation de panneaux solaires, lorsque vous passez en mode PV pour tester la charge solaire de l’AC200P, il est essentiel de se souvenir de basculer en mode PV, car oublier cette étape pourrait entraîner une erreur de surtension.

L’AC200P se distingue par sa capacité à fonctionner comme un générateur solaire, ce qui en fait l’un de ses atouts majeurs. Il accepte une plage de tension d’entrée allant de 35V à 150V, avec un courant maximal de 12A, tout en étant équipé d’un régulateur MPPT intégré pour une charge solaire plus efficace.

Avec un nombre suffisant de panneaux solaires et des conditions favorables, vous pouvez charger cette unité à une puissance maximale de 700W, ce qui est impressionnant. Dans des circonstances optimales, cela pourrait permettre de recharger complètement l’unité en seulement 3 à 4 heures en utilisant uniquement l’énergie solaire. Toutefois, il est important de noter que la tension d’entrée minimale de 35V signifie que la plupart du temps, vous devrez connecter au moins deux panneaux solaires en série pour augmenter la tension tout en maintenant le courant constant.

Si vos panneaux solaires sont équipés de connecteurs MC4, les connecter en série est une opération simple. Vous reliez le câble XT90 à MC4 de l’adaptateur vers XT90. Ensuite, pour deux panneaux solaires, vous connectez le câble rouge d’un panneau au câble rouge de cet adaptateur, et le câble noir de l’autre panneau au câble noir de l’adaptateur. Enfin, vous joignez les deux connecteurs rouges lâches l’un à l’autre et faites de même avec les connecteurs noirs pour compléter le circuit. Il est difficile de se tromper, car les connecteurs mâles et femelles MC4 ne peuvent être appariés qu’entre eux. Vous pouvez ajouter d’autres panneaux solaires de la même manière, en commençant par les deux panneaux à l’extrémité du groupe, puis en associant les connecteurs mâles et femelles pour les autres panneaux.

Bluetti recommande un minimum de 3 de leurs panneaux solaires SP120 de 120W ou 2 de leurs panneaux solaires SP200 de 200W pour tirer pleinement parti de cette fonction, bien que vous puissiez utiliser des panneaux d’autres fabricants si nécessaire.

Fonction onduleur (UPS)

Côté onduleur (UPS), l’AC200P n’est pas équipé de cette fonctionnalité, ce qui signifie qu’il ne peut pas fonctionner directement sur le secteur puis basculer sur la batterie en cas de panne de courant. Cependant, il prend en charge la charge en transit, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser de manière similaire pour alimenter des appareils essentiels tout en étant branché sur le secteur. En cas de panne de courant, la batterie entièrement chargée prendrait le relais pour alimenter ces appareils. Il convient de noter que bien que cela soit pratique à court terme, cela peut ne pas être idéal pour la longévité de la batterie. Nous avons personnellement utilisé cette fonction pour alimenter nos équipements Internet et Wi-Fi pendant des coupures de courant fréquentes.

Volume sonore

La station d’alimentation Bluetti AC200P est équipée de deux ventilateurs, situés de part et d’autre de l’appareil, l’un aspirant l’air tandis que l’autre l’expulse. La vitesse de ces ventilateurs est ajustée en fonction de la charge de la batterie.

Selon les spécifications du fabricant, ces ventilateurs peuvent générer jusqu’à 45 dB de bruit lorsque la charge est inférieure à 1500 watts, et jusqu’à 54 dB lorsque la charge dépasse 1500 watts.

Le niveau sonore réel dépendra en partie des conditions ambiantes, mais dans l’ensemble, l’unité est quasiment silencieuse jusqu’à environ 1000 watts, moment où les ventilateurs commencent à tourner. À une distance d’un mètre de l’appareil, nous avons mesuré un bruit de fond d’environ 36 dB, qui a légèrement augmenté à environ 42 dB lorsque les ventilateurs se sont enclenchés pour la première fois. Lorsque la charge dépasse environ 1400 watts, le bruit des ventilateurs devient plus audible, atteignant environ 52 dB. Vous pouvez entendre le bruit généré par les ventilateurs dans la vidéo associée à cet avis. Toutefois, il est important de noter que vous pouvez utiliser l’unité avec des appareils de faible puissance pendant la nuit en camping ou dans un camping-car sans être dérangé par le bruit de la station d’alimentation. Un point à noter, cependant, est que l’écran et la LED verte qui entoure le bouton d’alimentation restent allumés en permanence, ce qui peut être gênant si vous êtes à proximité pendant votre sommeil. Malheureusement, sans une application compagnon, il n’y a pas de moyen simple de désactiver ces éléments via une mise à jour du firmware.

La génération de chaleur, elle reste minimale, et bien que vous puissiez sentir un peu de chaleur près de la sortie d’air, cela reste gérable, même lors d’une utilisation prolongée. Une caractéristique appréciable de cette station d’alimentation est son extensibilité grâce aux modules de batterie supplémentaires tels que le B300, qui permettent d’augmenter la durée d’utilisation, notamment avec des équipements plus gourmands en énergie.

BLUETTI AC200P: Notre avis

La Bluetti AC200P offre une performance et une polyvalence impressionnantes, idéales pour les caravanes et les camping-cars, bien qu’elle soit moins adaptée à une utilisation mobile en raison de son poids élevé. Ses points forts résident dans sa grande capacité de batterie, ses cellules LiFePO4 durables et sa variété de connexions, couvrant un large éventail d’applications, des réfrigérateurs aux ordinateurs portables.

Son utilisation de cellules LiFePO4 est un avantage notable, offrant une durabilité accrue et une sécurité renforcée. De plus, la Bluetti AC200P brille lorsqu’il s’agit d’alimenter des appareils à faible consommation d’énergie, grâce à sa capacité de batterie impressionnante de 2000 Wh (environ 1734 Wh en pratique). De plus, elle offre des options de charge solaire flexibles, bien que plusieurs panneaux solaires soient souvent nécessaires pour atteindre la tension minimale requise.

Cependant, il est essentiel de noter que la station d’alimentation AC200P n’est pas particulièrement mobile en raison de son poids élevé, ce qui la rend plus adaptée à une utilisation stationnaire. Malgré quelques inconvénients, tels que le poids et le bruit du ventilateur, l’AC200P est une excellente option pour ceux qui recherchent une alimentation secteur puissante sur place, notamment pour les équipements énergivores, offrant une puissance équivalente au secteur dans un format portable. C’est un choix fiable pour diverses applications, des studios aux camping-cars, où l’électricité secteur est limitée ou indisponible.

➡️ Voir l’offre BLUETTI AC200P

Pour

Finition et construction solide

Protection contre les éclaboussures et saletés

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

2200 watts de puissance pleinement utilisable

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre

Nombreuses possibilités de recharges

Contre