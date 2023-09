Nouveau Redmi Note 13 Pro+ SoC est présenté

La série Redmi Note de Xiaomi est connue pour offrir des performances impressionnantes et des fonctionnalités à des prix abordables. Le prochain Redmi Note 13 Pro+ continuera cette tendance. Xiaomi a annoncé aujourd’hui que le Redmi Note 13 Pro+ sera alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, ce qui représente une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, le Redmi Note 12 Pro+, qui était équipé de la puce MediaTek Dimensity 1080+. Le design du Redmi Note 13 Pro+ et les fonctionnalités d’affichage de la série Redmi Note 13 ont été précédemment divulgués par Netcost-security.fr. Le MediaTek Dimensity 7200 Ultra a également été dévoilé aujourd’hui.

Caractéristiques du MediaTek Dimensity 7200 Ultra

Le Dimensity 7200 Ultra est fabriqué à l’aide du processus avancé de 2e génération de TSMC avec une finesse de gravure de 4 nm, ce qui garantit non seulement des performances élevées, mais également une efficacité énergétique. Le processeur dispose d’une configuration de CPU puissante avec 2 cœurs Cortex-A715 haute performance fonctionnant à 2,8 GHz et 6 cœurs Cortex-A510 économes en énergie. Cette combinaison est conçue pour offrir d’excellentes performances tout en gérant efficacement la consommation d’énergie. Les graphiques sont également gérés par le GPU Mali G610, qui devrait offrir des expériences de jeu et multimédias fluides.

Le Dimensity 7200 Ultra prend en charge la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1, ce qui garantit un lancement plus rapide des applications et une multitâche fluide. L’un des points forts est qu’il prend en charge les appareils photo d’une résolution pouvant atteindre 200 mégapixels, ce qui peut donner des photos haute résolution étonnantes. De plus, il inclut un ISP HDR 14 bits appelé imagiq765, qui promet une qualité d’image et une plage dynamique améliorées. La puce est équipée du processeur AI APU 650, qui améliore les tâches liées à l’IA telles que les améliorations de l’appareil photo, la reconnaissance vocale, etc.

Processus TSMC de 4 nm de 2e génération

2 × Cortex A715 de 2,8 GHz

6 × Cortex A510

Mali G610

RAM LPDDR5

Stockage UFS 3.1

Prise en charge des caméras jusqu’à 200 MP

ISP HDR 14 bits imagiq765

Processeur AI APU 650

Par rapport à son prédécesseur, le MediaTek Dimensity 1080+, le Dimensity 7200 Ultra offre une puissance de traitement améliorée, une efficacité énergétique accrue et des fonctionnalités d’appareil photo. Les utilisateurs de Xiaomi peuvent s’attendre à une expérience plus fluide et plus performante avec le Redmi Note 13 Pro+. Le choix de Xiaomi d’utiliser la puce Dimensity 7200 Ultra démontre l’engagement de la marque à proposer des smartphones de haute qualité à des prix compétitifs. Avec ses spécifications puissantes et son processus de fabrication avancé, le Redmi Note 13 Pro+ est prêt à être un concurrent sérieux sur le marché des smartphones milieu de gamme.

Alors que les amateurs de technologie attendent avec impatience le lancement de la série Redmi Note 13 le 26 septembre, il est clair que Xiaomi continue de repousser les limites de ce que les smartphones abordables peuvent offrir en termes de performances et de fonctionnalités. Attendez avec impatience la série Redmi Note 13, qui sera un appareil très avancé en termes de performances.

