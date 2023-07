Larian développera un autre jeu Divinity: Original Sin, mais pas tout de suite

Quelque chose à attendre avec impatience : Les testeurs ont salué Divinity: Original Sin 2 comme l’un des meilleurs CRPG récemment sortis. Cependant, le développeur Larian Studios a choisi de suivre avec une suite de la franchise « Baldur’s Gate » de BioWare. Les fans qui espèrent un autre titre « Divinity » peuvent être confiants, car Larian prévoit de revisiter la franchise qui a établi sa réputation. Cependant, ils devront être patients.

Lors d’une entrevue avec IGN, Larian Studios a confirmé ses plans pour continuer la série Divinity: Original Sin, mais pas avant de faire une pause créative. La prochaine sortie de la société, Baldur’s Gate 3, est prévue pour le 3 août sur PC et le 6 septembre sur PlayStation 5.

Swen Vincke, le responsable de Larian, a déclaré que les environ 400 employés de la société devront se ressourcer sur le plan créatif, suggérant une pause générale ou travaillant sur un projet complètement différent. Après la sortie de Baldur’s Gate 3, Larian aura publié quatre titres en 10 ans, dont la plupart sont des RPG approfondis.

Le premier jeu de la société était Divine Divinity, sorti en 2002, rapidement suivi de Beyond Divinity en 2004. Larian a sorti Divinity II cinq ans plus tard, moment à partir duquel il a fait une pause dans les CRPG. La société a sorti le jeu de stratégie Divinity: Dragon Commander en 2013 avant de revenir à la scène des CRPG avec le premier Divinity: Original Sin l’année suivante. Larian a également passé du temps entre ses titres majeurs à créer des jeux éducatifs pour le marché européen, tels que Monkey Tales et Superia.

Cependant, c’est Divinity: Original Sin 2 qui a particulièrement été acclamé dès sa sortie en 2017. Il maintient un score de 93 sur Metacritic et une note « Overwhelmingly Positive » sur Steam. GameSpot lui a attribué une note parfaite, le qualifiant comme l’un des RPG les plus captivants jamais réalisés.

Après avoir publié des mises à jour améliorées pour les deux titres Original Sin sur PC et consoles, Larian a dévoilé Baldur’s Gate 3 – la suite des célèbres CRPG de Donjons et Dragons de BioWare du tournant du siècle. La période d’accès anticipé de la dernière entrée a commencé en 2020 et se termine la semaine prochaine.

Plus tôt ce mois-ci, une mise à jour communautaire finale de Larian a largement couvert les différentes fonctionnalités de gameplay qui seront disponibles lors du lancement de Baldur’s Gate 3. Elle détaillait de nouvelles options de création de personnage, le multiclassage, les réinitialisations, l’alchimie, les romances et le multijoueur en écran partagé. De plus, la société a révélé un nouveau grand méchant et le dernier membre de l’équipe principale.

Larian prévoit également de sortir Baldur’s Gate 3 sur Xbox, mais a du mal à faire fonctionner l’écran partagé sur la Xbox One S.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :