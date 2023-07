Comment envoyer des messages vidéo instantanés sur WhatsApp

WhatsApp a enfin publié une fonctionnalité qui était réservée uniquement à ses utilisateurs bêta. Plus tôt ce mois-ci, nous avons pu constater comment les utilisateurs bêta de WhatsApp pouvaient s’envoyer des messages vidéo instantanés. Eh bien, WhatsApp a terminé les tests de cette fonctionnalité et la déploie désormais à l’échelle mondiale pour tous ses utilisateurs. Vous pouvez désormais envoyer facilement des messages vidéo instantanés sur WhatsApp. Si vous cherchez un moyen de partager de tels messages vidéo instantanés sur WhatsApp, vous êtes au bon endroit.

L’envoi de messages vidéo instantanés est aussi simple que l’envoi de messages vocaux sur WhatsApp. Le processus est simple et très facile. Cependant, il faut vous assurer que vous utilisez la dernière version disponible de WhatsApp sur votre appareil Android ou iOS. Si vous ne voyez aucune mise à jour disponible, vous devrez peut-être attendre un peu car la mise à jour est déployée à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs et cela peut prendre du temps avant d’apparaître dans votre région.

Envoyer des messages vidéo instantanés sur WhatsApp

En supposant que vous avez installé la dernière mise à jour disponible de WhatsApp sur votre appareil Android ou iOS , vous pouvez maintenant suivre ces étapes pour envoyer un message vidéo instantané via WhatsApp.

Remarque : La fonctionnalité est actuellement en phase de déploiement et sera disponible pour tout le monde dans un laps de temps. Cependant, vous pouvez essayer d’installer la version bêta de WhatsApp pour bénéficier rapidement des nouvelles fonctionnalités. La fonctionnalité est disponible pour moi sur WhatsApp Beta (2.23.16.10).

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre appareil Android ou iOS. Ouvrez maintenant une conversation avec la personne à qui vous voulez envoyer un message vidéo instantané. En bas, où se trouve la zone de texte, à droite, vous verrez le bouton de note vocale. Appuyez simplement sur le bouton vert de la note vocale pour le changer en bouton vidéo. Pour envoyer un message vidéo instantané, appuyez et maintenez le bouton de l’icône vidéo. L’appareil photo se lancera alors et vous pourrez enregistrer votre vidéo instantanément. Les messages vidéo courts instantanés ont une durée de 60 secondes. Vous devrez donc être rapide pour transmettre votre message vidéo à l’autre personne.

Tous les messages vidéo peuvent être rejoués dans la discussion et par défaut, l’audio du message vidéo est réglé sur muet. De plus, tous ces messages vidéo sont sécurisés avec le chiffrement de bout en bout, ce qui indique que personne ne peut accéder à votre message vidéo, tout comme les discussions et tout le reste sur WhatsApp.

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez maintenant facilement créer et envoyer des messages vidéo courts instantanés sur WhatsApp en temps réel avec vos amis et votre famille.

Que pensez-vous de cette fonctionnalité? Est-ce une fonctionnalité que vous aimeriez utiliser ou la considérez-vous simplement comme quelque chose que vous n’utiliseriez jamais? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

