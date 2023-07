Les chercheurs ont localisé l’épicentre d’un séisme de magnitude 2.3 à Seattle lors d’un concert de Taylor Swift

Le contexte général : Les tremblements de terre et la surveillance sismique ne sont pas nouveaux pour les habitants du Nord-Ouest du Pacifique des États-Unis. Avec des secousses de magnitude allant de 0,1 à plus de 2,5 se produisant plusieurs fois par jour, la plupart de ces tremblements plus petits n’attirent généralement pas l’attention par communiqué aux événements sismiques plus importants et plus destructeurs. Cependant, un séisme spécifique a attiré l’attention des sismologues en raison de son épicentre surprenant situé lors d’un concert de Taylor Swift à Seattle.

Le séisme d’une magnitude de 2,3, analysé par le Dr Jackie Caplan-Auerbach de l’Université de Western Washington, n’était pas dû à une activité tectonique sous les rues de Seattle. Au lieu de cela, l’activité sismique enregistrée était le résultat des fans énergiques du concert d’Eras de Swift au Lumen Field de Seattle.

A Taylor Swift concert in downtown Seattle last weekend shook the ground so hard, it caused a « Swift-Quake » — registering signals on a nearby seismometer roughly equivalent to a magnitude 2.3 earthquake, seismologists said. https://t.co/d5T6SD0v3V – The New York Times (@nytimes) 28 juillet 2023

Les données sismiques sont collectées et communiquées par des organisations telles que le Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) dans tout le Nord-Ouest du Pacifique. Enregistrée les 22 et 23 juillet, l’activité sismique spécifique en question est attribuée à la danse énergique, au piétinement et aux sauts des fans de Swift, également connus sous le nom de Swifties. À son apogée, l’événement rivalisait avec le Beast Quake de 2011 de la ville, mesuré lorsque les fans des Seahawks ont célébré la course de touchdown de Marshawn Lynch de 67 yards contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Caplan-Auerbach a été incitée à approfondir les données après les avoir vues apparaître dans un groupe Facebook sur les tremblements de terre qu’elle modère. Selon son analyse, les modèles correspondent à des chansons spécifiques jouées pendant le set de Swift chaque soir du concert. Et bien que les Swifties aient surpassé Lynch d’une magnitude de 0,3, les secousses mesurées ont largement dépassé les données du Beast Quake de 2011. Selon Caplan-Auerbach, « Les secousses étaient deux fois plus fortes que le ‘Beast Quake’. Elle l’a absolument doublé », en enregistrant une accélération au sol maximale d’environ 0,011 mètres par seconde carrée.

L’intensité d’un séisme est généralement rapportée en utilisant l’accélération au sol maximale (PGA), qui mesure l’accélération au sol et les secousses qui se produisent à l’emplacement mesuré du séisme. Ces données sont souvent utilisées pour convertir les mesures à l’échelle de Richter, plus couramment référencée.

Selon Mouse Reusch, un sismologue du PSNS, le concert a été l’un des plus importants que la région ait connus depuis un certain temps, avec plus de 70 000 participants. En comparaison, le match éliminatoire Wildcard de 2010 entre les Seahawks et les Saints au Lumen Field avait enregistré 66 336 participants.

La différence, selon Caplan-Auerbach, est attribuable au type d’activité et d’événements qui ont conduit aux relevés de 2011 et de juillet récemment. « Les applaudissements après un touchdown durent quelques secondes, mais finissent par retomber. C’est beaucoup plus aléatoire qu’un concert. » En revanche, Caplan-Auerbach a collecté plus de 10 heures de données à l’emplacement du concert, où le rythme, et non l’aléatoire, contrôlait le comportement. « La musique, les enceintes, le rythme. Toute cette énergie peut pénétrer dans le sol et le secouer. »



