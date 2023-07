Adieu à l’oiseau bleu : Elon Musk annonce le nouveau logo de Twitter

Qu’est-il arrivé? Peu de logos d’entreprise modernes sont aussi connus que l’emblématique oiseau bleu de Twitter, mais avec son nouveau propriétaire Elon Musk cherchant à éloigner davantage la société de son ancienne image et à changer de marque, les oiseaux sont en train d’être éliminés. Le nouveau logo sera un X ; une référence au nom commercial de Twitter, X Corp.

Musk a tweeté il y a quelques heures à propos du changement de logo de Twitter. « Et bientôt, nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux », a-t-il écrit. Il semble que le milliardaire donne également aux utilisateurs la possibilité de concevoir le nouveau logo, notant que « Si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier demain ».

Et bientôt, nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux – Elon Musk (@elonmusk) 23 juillet 2023

Musk a ensuite publié une image d’un X scintillant et a confirmé lors d’un chat audio en direct sur Twitter Spaced que le logo serait modifié, ce qu’il affirme aurait dû être fait depuis longtemps.

L’oiseau actuel de Twitter est apparu dans sa forme originale en 2010. Il s’appelait Larry, ou Larry T. Bird, d’après la légende du basket-ball. Le co-fondateur de Twitter, Biz Stone, est originaire de Boston et grand fan des Boston Celtics. L’idée était que les bruits qu’un oiseau fait sont comparables à des tweets (à cette époque) : rapides et courts.

Larry a fait peau neuve en 2012 lorsque Martin Grasser a redessiné le logo pour le rendre plus simple et plus propre, tandis que la couleur bleu clair a été changée pour une teinte plus foncée qui est plus attrayante sur les pages web blanches. Inspiré par un colibri, Grasser a superposé 15 cercles différents sur son dessin pour créer l’image.

Le site web de Twitter affirme toujours que son logo est le « bien le plus reconnaissable de l’entreprise », c’est pourquoi la société en est « si protectrice ». Attendez-vous à ce que ce texte change très bientôt.

Twitter est actuellement sous une forte pression. Musk a licencié la majorité du personnel de l’entreprise et un relâchement de sa politique de modération a effrayé de nombreux annonceurs. La société a récemment répondu à un article de Bloomberg mettant en évidence ce problème en affirmant que 99,99% de ce que les personnes voient sur Twitter est « sain ». Elle doit également faire face à la menace de Threads, qui, malgré une baisse de son taux d’engagement récemment, a réussi à attirer 100 millions d’utilisateurs en seulement cinq jours.



