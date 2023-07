Huawei lance les modèles Pangu 3.0 pour faire avancer l’industrie de l’IA

Huawei a lancé les modèles Pangu 3.0, une nouvelle puissance informatique pour l’industrie de l’IA. Avec une capacité de calcul allant jusqu’à 2000 petaFLOPS et des modèles avec jusqu’à 100 milliards de paramètres, Huawei contribue à la création de valeur dans différents secteurs.

Modèles d’IA Huawei Pangu 3.0 : stimuler la compétitivité et la création de valeur

Les modèles Pangu 3.0 se concentrent sur le développement de la compétitivité de base et aident les clients, partenaires constructeurs et développeurs à opérationnaliser l’IA et à créer une offre réelle dans divers secteurs.

Ainsi, avec les services cloud d’Ascend AI, un seul cluster de calcul peut fournir une capacité de traitement de 2000 petaFLOPS et un cluster de 1000 cartes peut entraîner un modèle avec un milliard de paramètres pendant 30 jours consécutifs. Cette puissance de calcul fiable a rendu les modèles complexes plus accessibles que jamais aux clients de l’industrie.

En lançant également les modèles Pangu 3.0, Zhang Ping’an, directeur général de Huawei et PDG de Huawei Cloud, a annoncé que Pangu 3.0 avait trois objectifs principaux : remodeler les industries, renforcer les technologies et partager le succès.

« Les modèles Pangu de Huawei Cloud donneront à tous dans tous les secteurs un assistant intelligent, les rendant plus productifs et efficaces. Nous maintiendrons notre mission « IA pour les industries » et utiliserons les modèles Pangu pour remodeler toutes les industries avec l’IA. Chaque développeur aura le pouvoir de changer le monde », a déclaré Zhang.

Architecture à trois niveaux

Les modèles Pangu 3.0 utilisent une architecture à trois niveaux appelée « 5+N+X », comprenant les couches L0, L1 et L2.

La couche L0 est composée de cinq modèles fondamentaux : NLP, CV, multimodal, prévision et calcul scientifique. Ces modèles fournissent des compétences générales pour soutenir une multitude d’applications spécifiques à l’industrie.

est composée de cinq modèles fondamentaux : NLP, CV, multimodal, prévision et calcul scientifique. Ces modèles fournissent des compétences générales pour soutenir une multitude d’applications spécifiques à l’industrie. La couche L1 est composée de modèles spécifiques à l’industrie. Huawei Cloud propose des modèles pour le gouvernement, la finance, la fabrication, l’exploitation minière et la météorologie, formés sur la base de jeux de données ouvertes de l’industrie. Alternativement, les clients peuvent former leurs propres modèles en utilisant leurs propres ensembles de données, basés sur les modèles Pangu L0 ou L1.

est composée de modèles spécifiques à l’industrie. Huawei Cloud propose des modèles pour le gouvernement, la finance, la fabrication, l’exploitation minière et la météorologie, formés sur la base de jeux de données ouvertes de l’industrie. Alternativement, les clients peuvent former leurs propres modèles en utilisant leurs propres ensembles de données, basés sur les modèles Pangu L0 ou L1. La couche L2 fournit des modèles pré-entraînés pour des scénarios et des tâches spécifiques à l’industrie, tels que le service gouvernemental intelligent, l’assistant de branche intelligent, le criblage des composés principaux, la détection des objets étrangers sur les convoyeurs et la prédiction de la trajectoire des typhons. Ces modèles peuvent être déployés rapidement.

Ainsi, l’architecture hiérarchique des modèles Pangu permet de les adapter rapidement à un large éventail de tâches en aval. Les clients peuvent charger des ensembles de données indépendants pour former leurs propres modèles. Ils peuvent choisir de mettre à jour les modèles fondamentaux ou seulement les compétences spécifiques.

Basés sur les modèles L0 et L1, Huawei Cloud propose également des ensembles de développement de modèles pour chaque industrie. Cela permet aux clients de former rapidement leurs propres modèles en utilisant leurs propres ensembles de données. De plus, les modèles Pangu prennent en charge différents modes de déploiement, y compris le cloud public. Il s’agit d’une zone dédiée aux grands modèles dans le cloud public et d’un cloud hybride. Cela permet de répondre aux différents besoins de sécurité et de conformité des clients.

Intégration des modèles Pangu 3.0 dans Huawei Cloud

Les modèles Pangu font également partie des produits et services Huawei Cloud, boostant ainsi la productivité à grande échelle.

Par exemple, Pangu génère automatiquement du texte et du code, accélérant ainsi le lancement de produits et l’intégration des utilisateurs dans de nouvelles offres.

Le service client cloud intègre des connaissances spécifiques à l’industrie et une extraction d’intention, améliorant l’efficacité de l’ensemble du processus de 30% grâce à des réponses automatisées avec l’IA et une intervention humaine ultérieure.

Dans le cas de l’intelligence économique (BI), NL2SQL et AutoGraph offrent des recommandations automatiques de graphiques visuels à partir de déclarations SQL. De multiples interactions en langage naturel facilitent la présentation d’informations issues des données. Dans la recherche cloud, l’intégration multimodale et NL2API augmentent la précision de la recherche vidéo, textuelle et graphique de 15% grâce à une compréhension sémantique et une généralisation puissantes.

Conclusion

Les modèles Pangu 3.0 de Huawei font progresser l’industrie de l’IA, offrant une puissance de calcul fiable et des modèles pré-entraînés pour une grande variété de tâches dans chaque industrie. Avec une architecture à trois niveaux et la possibilité de personnalisation, les modèles Pangu permettent aux clients de développer des solutions d’IA adaptées à leurs besoins spécifiques.

Huawei habilite toutes les industries avec l’IA et invite les développeurs à participer à cette transformation. Avec les modèles Pangu 3.0, chaque développeur a le pouvoir de changer le monde.

Voici quelques informations supplémentaires sur les modèles Pangu 3.0 :

Les modèles sont entraînés sur un ensemble de données massif de plus de 100 To, comprenant du texte, des images et des vidéos.

Les modèles sont capables d’effectuer un large éventail de tâches, notamment le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et la prévision.

Les modèles sont disponibles sur Huawei Cloud, ce qui les rend faciles à déployer.

