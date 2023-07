Qu’est-il arrivé à Black Shark ? Aucun nouveau téléphone pendant un an

Black Shark, connu comme la sous-marque de Xiaomi spécialisée dans les smartphones de gaming, est étonnamment silencieux depuis un an, laissant beaucoup se demander s’ils sortiront de nouveaux téléphones à l’avenir. Les fans et les passionnés de technologie attendent avec impatience des mises à jour de la part de l’entreprise, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune communication officielle concernant leurs plans.

Même le MIUI Code, une source fiable de nouvelles liées à Xiaomi, suggère que la série Black Shark 6 pourrait ne pas être commercialisée. Cela ne fait qu’ajouter à l’incertitude entourant l’avenir de la marque.

Plusieurs raisons potentielles pourraient expliquer le silence actuel de l’entreprise. Il est possible qu’ils fassent face à des retards de développement, des problèmes de production ou des changements dans les conditions du marché et une concurrence intense. L’industrie de la technologie évolue rapidement et les entreprises doivent constamment innover pour rester en tête. Ainsi, le silence de Black Shark pourrait indiquer qu’ils travaillent diligemment en coulisses.

Malgré le manque d’informations, les spéculations et les discussions au sein de la communauté technologique continuent de circuler. Les fans de Black Shark et les clients potentiels espèrent une déclaration officielle de la part de l’entreprise, éclairant leurs projets futurs et s’ils travaillent sur de nouveaux produits.

En résumé, Black Shark s’est abstenu de sortir de nouveaux téléphones et de partager des informations au cours de l’année écoulée. Les indices du MIUI Code sur l’absence de la série Black Shark 6 confirment ce silence. Néanmoins, aucune déclaration officielle n’a été faite concernant les raisons de leur inactivité ou leurs projets futurs. Par conséquent, l’avenir de l’entreprise reste incertain, laissant les fans et les observateurs attendre avec impatience toute mise à jour.

