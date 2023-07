Les manifestants de San Francisco désactivent les véhicules autonomes à l’aide de cônes de signalisation

WTF ! Des militants anti-voitures ont trouvé un moyen original et efficace de mettre hors d’état de nuire les véhicules sans chauffeur appartenant à Waymo et Cruise à San Francisco : placer des cônes de signalisation sur leurs capots. C’est le travail d’un groupe appelé Safe Streets Rebel, qui a lancé une manifestation baptisée « Semaine du cône ».

La protestation de Safe Streets Rebel intervient après que des véhicules automatiques ont été accusés d’incidents, notamment d’avoir percuté un bus et écrasé un chien. Les responsables de la ville ont déclaré en juin qu’il y avait eu quatre-vingt-dix incidents impliquant les véhicules Waymo d’Alphabet et Cruise de General Motors depuis janvier.

La colère de Safe Streets Rebel est renforcée par une décision à venir de la commission californienne des services publics qui décidera si les sociétés d’AV peuvent étendre à la fois le nombre de véhicules qu’elles exploitent à San Francisco et les heures d’ouverture des robotaxis, du milieu de la nuit à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une vidéo du groupe, qui a été visionnée près de 5 millions de fois sur Twitter, souligne que les AV bloquent les bus, les véhicules d’urgence et la circulation quotidienne. Elle affirme également qu’ils s’associent à la police pour enregistrer tout le monde en permanence, sans le consentement de quiconque. Et, surtout, ils exigent des rues conçues pour les voitures, et non pour les personnes ou les transports en commun.

La vidéo explique ensuite comment désactiver l’un des véhicules en trouvant simplement un cône de signalisation, qui se trouve « partout », et en le plaçant délicatement sur le capot – mais assurez-vous d’abord que la voiture est vide. Le groupe encourage les personnes à se joindre à la protestation contre les entreprises d’AV et le vote à venir en désactivant l’une des voitures.

Un groupe de San Franciscains a réalisé qu’ils pouvaient désactiver les robotsaxis de Waymo et Cruise en plaçant un cône de signalisation sur le capot du véhicule. Ils encouragent maintenant les autres à le faire : « Bon sang non, nous ne consentons pas à cela ». pic.twitter.com/ZrYhy4OATy – David Zipper (@DavidZipper) 6 juillet 2023

« C’est un grand moment », a déclaré l’un des organisateurs. « Nous n’endommageons la propriété de personne, c’est tout à fait réparable, mais c’est une tactique amusante et efficace qui a vraiment trouvé un écho.

Waymo s’est montré moins enthousiaste à l’égard de cette pratique. Un porte-parole a déclaré que la protestation des cônes reflète un manque de compréhension du fonctionnement des véhicules autonomes et qu’il s’agit de « vandalisme et encourage un comportement dangereux et irrespectueux sur nos routes ». Waymo affirme qu’elle appellera la police contre toute personne surprise en train d’interférer avec sa flotte de robotaxis.

Cruise, quant à lui, a souligné que ses véhicules n’ont jamais été impliqués dans un seul accident mortel ou grave après avoir parcouru 3 millions de kilomètres dans les rues de San Francisco.

KRON4 rapporte que les fonctionnaires de la ville ont déclaré que la manifestation pourrait causer davantage d’embouteillages, car un véhicule électrique désactivé nécessite l’intervention d’experts techniques pour le réinitialiser.

L’organisateur de la manifestation a déclaré au Guardian qu’il s’agissait de la dernière action en date de Safe Streets Rebel, qui tente de retirer les voitures des rues de la ville, d’obtenir davantage de financement pour les transports publics et d’assurer la sécurité des cyclistes et des piétons. Le groupe affirme que les véhicules électriques présentent de nombreux risques pour la sécurité et l’environnement, même s’ils sont vendus comme des alternatives aux voitures.

« Ils ont toujours besoin de routes larges, de pneus usés, de caméras partout », a déclaré l’organisateur. « Il ne s’agit pas seulement de savoir s’ils sont plus sûrs qu’un driver humain, mais nous voulons des villes saines qui n’ont pas besoin de ces nacelles de surveillance high-tech qui se déplacent.



