Qualcomm harcèle les dirigeants d’Apple en les entraînant dans un procès, selon des avocats

Qualcomm harcèle les dirigeants d’Apple en les appelant à témoigner dans un procès qui n’a rien à voir, selon les avocats de la société de Cupertino.

Apple a demandé le retrait des citations à comparaître, accusant le fabricant de puces de chercher simplement à se venger des différends passés entre les deux sociétés…

Contexte

Apple et Qualcomm se sont livrés à une longue et très vive bataille juridique au sujet des brevets, avant que le fabricant de l’iPhone ne soit finalement contraint de régler l’affaire à l’amiable.

Apple a acheté des puces modem à Qualcomm pour ses iPhones. Ces modems contenaient une technologie brevetée, et le fabricant de puces a facturé à Apple à la fois les puces elles-mêmes et un droit de licence distinct pour l’utilisation de la technologie brevetée. Le fabricant de l’iPhone s’est opposé à cette pratique, qu’il a qualifiée de « double-dipping », et les choses se sont gâtées.

Qualcomm a accusé Apple de chantage. Les PDG des deux entreprises ont eu des réunions « hostiles ». Qualcomm a refusé de vendre des puces à Apple pour les iPhone XS et XR. Les deux entreprises ont mis de côté les discussions antérieures sur un règlement et se sont engagées à se battre jusqu’au bout.

Un procès de plusieurs milliards de dollars a commencé – puis s’est terminé de manière inattendue dès le premier jour lorsque les deux entreprises ont conclu un accord à l’amiable.

Aucune explication n’a été donnée, mais il est presque certain que l’accord a été conclu à la demande d’Apple, qui n’a eu d’autre choix que de réparer sa relation avec Qualcomm lorsque Intel s’est retiré du marché des modems 5G pour smartphones.

Bien que l’affaire soit officiellement close, on dit qu’il y a encore des tensions entre les deux entreprises.

Qualcomm harcèle les dirigeants d’Apple, selon des avocats

Qualcomm défend actuellement un procès sans rapport avec le précédent, dans lequel des investisseurs accusent le fabricant de puces d’avoir commis une fraude sur les titres en augmentant artificiellement le cours de son action. L’affaire antitrust intentée par la Federal Trade Commission (FTC), que Qualcomm a remportée, est l’un des points importants de cette affaire.

Dans le cadre de sa défense, Qualcomm cherche à faire déposer (interroger sous serment) deux cadres supérieurs d’Apple : le directeur de l’exploitation Jeffrey Williams et l’avocat en chef Bruce Watrous. Reuters rapporte que tous deux s’y opposent, affirmant que le procès ne les concerne pas.

Les avocats de Jeffrey Williams, directeur de l’exploitation d’Apple depuis 2015, et de Bruce Watrous, principal conseiller juridique et commercial de la société, ont demandé vendredi à un juge américain d’annuler les citations à comparaître de Qualcomm et des plaignants dans le cadre du procès des investisseurs.

Les avocats d’Apple Inc. veulent également que les citations à comparaître soient retirées, affirmant qu’il s’agit simplement d’une vengeance mesquine.

Apple a également déclaré que ses « communications avec la FTC ne sont pas pertinentes dans le cadre du litige sur les valeurs mobilières entre Qualcomm et ses actionnaires concernant les fausses déclarations présumées de Qualcomm ». Qualcomm « semble avoir saisi l’occasion de harceler Apple, son ancien adversaire dans le cadre du litige », ont déclaré les avocats d’Apple.

Photo : Ambrose Prince/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :