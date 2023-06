WhatsApp, Instagram et Facebook en panne aujourd’hui, problèmes en cours de résolution : que s’est-il passé ?

À partir de 16h25 aujourd’hui 6 juin, les applications du groupe Meta (WhatsApp, Facebook et Instagram) ont cessé de fonctionner. Pour le moment, il n’y a toujours pas de déclarations officielles sur les causes du duvet.

Après la panne de WhatsApp d’hier soir, il semble que les problèmes de Meta, Facebook, WhatsApp et Instagram ne soient pas encore résolus. Pendant près d’une heure, ils ont cessé de travailler. Les premiers rapports sont arrivés sur le portail Downdetector à partir de 16h25. On ne sait pas encore ce qui s’est passé et Meta n’a publié aucune déclaration officielle. Après une flambée des signalements, qui a atteint l’ordre de milliers, environ 17.20 de moins en moins d’utilisateurs ont rencontré des dysfonctionnements. Hier soir déjà, WhatsApp avait cessé de fonctionner et pas seulement en Italie, il semble avoir eu des problèmes partout dans le monde. À partir de 19h20 (heure italienne), les rapports d’Italiens qui n’ont pas pu utiliser l’application de messagerie se sont accumulés sur Twitter. Le portail Downdetector a confirmé que pendant une heure, au moins jusqu’à 20h30, WhatsApp a cessé de fonctionner. En Italie, les premiers signalements sont venus des grandes villes. Au-delà des frontières nationales, il semble que les problèmes aient également touché l’Inde, le Pakistan, les États-Unis, le Royaume-Uni et bien d’autres.

DÉTECTEUR DE DUVET | Le graphique à la baisse sur Instagram

Sur Twitter, les utilisateurs ont également commencé à signaler les dysfonctionnements du second down de Meta, les hashtags #WhatsAppDown et #InstagramDown sont devenus à la mode en Italie. Beaucoup se sont plaints des désagréments. Les commentaires ont bien montré comment le problème s’est propagé de manière inégale. En fait, il y avait ceux qui ont réussi à accéder à une plate-forme et pas à une autre, ceux qui sont revenus et ceux qui se sont plutôt retrouvés confrontés à une panne des trois applications. Les notifications provenaient principalement de Palerme, Naples, Bari, Rome, Pérouse, Milan, Turin.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :