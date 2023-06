Dans la gare de Zurich, vous pouvez trouver un panneau où vous pouvez étouffer Poutine avec un vote

Dans la gare de Zurich, Berne, Genève, des installations électorales ont été installées avec le visage du président russe qui halete quand on lui fourre dans la bouche le ticket du oui au référendum.

Une installation d’écrans interactifs est installée dans la gare centrale de Zurich. Une animation de Vladimir Poutine souriant en observant les passants, puis un garçon s’arrête, colle un morceau de papier à sa bouche et il s’étouffe. La feuille en question est en fait une enveloppe électorale et le Oui au référendum sur le climat y est inscrit. « L’expérience de jeu amène des gens à voter qui ne seraient pas allés aux urnes auparavant. C’est notre chance de nous opposer ensemble à un autocrate en tant que démocratie », a déclaré le PDG de Myclimate, une fondation internationale pour le changement climatique, Stephen Neff. dans la version. Le 18 juin, les Suisses seront appelés à voter une loi sur le climat pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie et investir dans les énergies renouvelables. Avec l’intelligence artificielle Deepfake et un jeu de mots « Putinyoutvote », la campagne pousse tout le monde à se mobiliser.

Référendum climatique en Suisse

Il y a déjà deux ans, en Suisse, une loi sur le CO2 a été proposée sur la base du principe « pollueur-payeur ». Selon les premiers sondages, le support populaire était fort, 60%, mais à quelques semaines du vote, le Non gagnait du terrain, et 21 cantons rejetaient l’initiative. Selon Myclimate, la population n’a pas été correctement mobilisée, donc l’installation pourrait être un bon moyen de sensibiliser sur la question.

Avec le nouveau référendum, la Suisse entend atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Pour ce faire, elle a proposé diverses mesures : investir 2 milliards de francs pour remplacer les systèmes de chauffage électriques ou au gaz, encourager les entreprises à adopter les énergies renouvelables et la production respectueuse de l’environnement avec 1,2 milliard de francs. La Suisse importe environ les trois quarts de son énergie. Les vecteurs d’énergie fossile tels que le pétrole, le diesel et le gaz naturel proviennent entièrement de l’étranger, y compris de Russie, et pour cette raison, comme on le lit en bleu clignotant sur l’écran de l’installation électorale, « avec un oui à la loi sur le climat ». Des millions de francs par jour sont également coupés pour le pétrole et le gaz naturel russes.

L’installation de Poutine avec l’intelligence artificielle Deepfake

Myclimate a donc décidé de créer une urne interactive. Sur l’écran de 2,20 mètres de haut, comme nous l’avons dit, il y a une animation du visage de Poutine, une fente a été aménagée au niveau de la bouche pour y insérer les enveloppes électorales du « Oui » à la loi climat. Dès que le morceau de papier entre dans la bouche de Poutine, l’animation change et le président russe commence à s’étouffer, son visage rougit et ses mains vont à sa gorge. Le message est simple, un vote suffit pour faire taire Poutine. Au début, les images ont été tournées avec un acteur qui ressemble au président russe, puis elles ont été affinées avec une intelligence artificielle profonde. A l’intérieur de l’installation, cachée par l’écran, se trouve la boîte jaune officielle de la Poste Suisse qui est vidée régulièrement pour recueillir les votes. La première installation électorale a été érigée aujourd’hui à la gare centrale de Zurich, demain et vendredi elle arrivera également à Berne et dimanche et lundi à la gare de Genève.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :