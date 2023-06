MacBook Air 15 pouces vs Air 13 pouces : qu’est-ce qui est pareil, qu’est-ce qui a changé ?

Apple a lancé la plus grande version de son MacBook Air avec un écran de 15 pouces. Tout en conservant naturellement le design ultra fin pour lequel Air est connu, le nouvel ordinateur portable offre un MacBook rapide et grand à un prix abordable. Voici tous les détails sur le MacBook Air 15″ vs 13″ Air.

Le MacBook Air 13″ a fait l’objet d’une grande refonte à l’été 2022 avec la puce M2, un écran plus grand de 13,6 pouces, un châssis à bords plats, une nouvelle couleur de minuit, une webcam améliorée et bien plus encore. Mais Apple vend toujours le MacBook Air M1 13″ comme une option plus abordable.

Maintenant, le MacBook Air 15″ est arrivé avec les excellentes fonctionnalités de son petit frère mais avec quelques améliorations. Historiquement, les plus grandes tailles d’écran ont été réservées aux modèles de MacBook Pro, généralement à des prix de plus de 2 000 $.

Mais le MacBook Air 15″ change tout cela avec un prix de départ de seulement 1 299 $. Ci-dessous, nous avons inclus les MacBook Air 13″ M2 et M1 dans les graphiques pour

MacBook Air 15″ contre 13″ Air

CPU, GPU, RAM, etc.

Identique au MacBook Air 13″, le modèle 15″ utilise la puce M2 qui permet jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 10 cœurs GPU et est livré avec un processeur 8 cœurs plus rapide que le M1.

Une différence M2 sage, le GPU à 10 cœurs est standard avec le MacBook Air 15″, mais est une mise à niveau de 100 $ avec le MacBook Air 13″.

Et le MacBook Air 15″ dispose d’un système audio à six haut-parleurs avec des woofers à annulation de force, tandis que le plus petit modèle dispose d’un système audio à 4 haut-parleurs.

MacBook Air 15″ M2 MacBook Air 13″ M2 MacBook Air 13″ M1 CPU M2 – 8 cœurs M2 – 8 cœurs M1 – 8 cœurs Stockage Jusqu’à 2 To Jusqu’à 2 To Jusqu’à 2 To RAM 8, 16 ou 24 Go 8, 16 ou 24 Go 8 ou 16 Go Graphique 10 cœurs Jusqu’à 10 cœurs 7 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs Caméra Face Time 1080p 1080p 720p Haut-parleurs Système à six haut-parleurs avec woofers à annulation de force, son large Système à 4 haut-parleurs avec son large Haut-parleurs stéréo avec un son large Micros Réseau 3 micros Réseau 3 micros Réseau 3 micros Gestion de la chaleur Sans ventilateur Sans ventilateur Sans ventilateur

Apple affirme que le M2 est jusqu’à 18 % plus rapide pour les performances du processeur et jusqu’à 35 % plus rapide pour les performances du GPU que le M1. Il possède plus de 20 milliards de transistors et peut gérer jusqu’à 15,8 billions d’opérations par seconde.

Et la puce M2 dispose d’un moteur multimédia qui prend en charge les formats H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW accélérés par le matériel. Il dispose également d’un moteur d’encodage et de décodage vidéo et ProRes.

Comme le MacBook Air M2 13″ 2022, le modèle 15″ dispose d’une webcam 1080p. Pendant ce temps, le MacBook Air M1 13 pouces possède l’ancienne webcam 720p.

Afficher

Le MacBook Air 15″ a la même conception d’affichage et les mêmes spécifications que le M2 Air 13″, comme une luminosité de 500 nits, des cadres minces, une prise en charge des couleurs larges P3, 224 PPI, et plus encore sur un écran plus grand.

MacBook Air 15″ M2 MacBook Air 13″ M2 MacBook Air 13″ M1 Taille réelle de l’écran 15,3 pouces 13,6 pouces 13,3 pouces Résolution 2880 x 1864 2560 x 1664 2560 x 1600 Ratio d’aspect 16h10 + encoche 16h10 + encoche 16:10 IPP 224 224 227 Lentes (luminosité) 500 500 400 Affichage rétine – – ✅ Affichage de la rétine liquide ✅ ✅ ❌ Promotion (jusqu’à 120 Hz) ❌ ❌ ❌ Véritable tonalité ✅ ✅ ✅ P3 large couleur ✅ ✅ ✅

Les MacBook Air M2 15″ et 13″ incluent une encoche en haut au centre de l’écran pour la caméra FaceTime 1080p. Mais contrairement à l’iPhone, l’encoche n’inclut pas le matériel/la prise en charge de Face ID.

E/S MacBook Air

Le MacBook Air 15″ est livré avec les mêmes E/S que le MacBook Air 13″ M2. Il n’est pas surprenant qu’Apple ait conservé des ajouts tels que HDMI, un slot SDXC et la prise en charge de jusqu’à 4 écrans externes exclusifs aux MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Une limitation notable pour tous les modèles de MacBook Air est la prise en charge d’un seul écran externe jusqu’à 6K à 60 Hz, même avec la nouvelle puce M2. Cela peut être un facteur décisif pour certains.

En plus des deux ports USB4/Thunderbolt 3, le nouveau MacBook Air 15″ dispose d’une prise casque 3,5 mm.

 MacBook Air 15″ M2 MacBook Air 13″ M2 MacBook Air 13″ M1 Clavier magique ✅ ✅ ✅ ID tactile ✅ ✅ ✅ Ports USB-C 4/Thunderbolt 2 2 2 Prise casque ✅ ✅ ✅ HDMI ❌ ❌ ❌ Lecteur de carte SDXC ❌ ❌ ❌ Chargement MagSafe ✅ ✅ ❌ Bluetooth 5.3 5.3 5.0 Wifi Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Prise en charge de l’affichage externe 1 écran externe avec une résolution jusqu’à 6K à 60Hz 1 écran externe avec une résolution jusqu’à 6K à 60Hz 1 écran externe avec une résolution jusqu’à 6K à 60Hz

Taille, poids et finition

Bien sûr, le MacBook Air 15″ est plus lourd que le 13″ Air, Apple affirme que c’est l’ordinateur portable 15″ le plus fin au monde et fait pencher la balance à seulement 3,3 livres – seulement 0,6 livre de plus que le MacBook Air 13″.

À 11,5 mm (0,45 pouce), le MacBook Air 15″ est à peine plus épais que le modèle 13″ qui arrive à 11,3 mm (0,44 pouce).

MacBook Air 15″ M2 MacBook Air 13″ M2 MacBook Air 13″ M1 Poids 3,3 livres (1,29 kg) 2,7 livres (1,24 kg) 2,8 livres. (1,29 kg) Épaisseur 0,45 po (1,15 cm) 0,44 po (1,13 cm) 0,16-0,63 po (0,41-1,61 cm) Largeur 13,40 po (34,04 cm) 11,97 po (30,41 cm) 11,97 po (30,41 cm) Profondeur 9,35 po (23,76 cm) 8,46 po (21,5 cm) 8,36 po (21,24 cm) Taille d’affichage 15,3 pouces 13,6 po. 13,3 pouces Finitions Argent, gris sidéral, starlight, minuit Argent, gris sidéral, starlight, minuit Argent, gris sidéral, or

Autonomie de la batterie du MacBook Air 15″ vs 13″

Fait intéressant, alors que le MacBook Pro 16″ d’Apple a une autonomie de batterie plus longue que le modèle 14″, le MacBook Air 15″ est livré avec la même autonomie de batterie que le frère 13″.

Dans tous les cas, l’autonomie de la batterie est toujours solide avec jusqu’à 18 heures d’utilisation pour le MacBook Air 15″.

MacBook Air 15″ M2 MacBook Air 13″ M2 MacBook Air 13″ M1 Batterie Web sans fil 15 heures 15 heures 15 heures Lecture vidéo 18 heures 18 heures 18 heures Adaptateur secteur inclus 35W ou 70W USB-C + MagSafe 30 W, 35 W ou 70 W USB-C + MagSafe 30W USB-C Capacité de la batterie 66,5 Wh 52.6Wh 49.9Wh Charge rapide ✅ ✅ ❌

Apple indique que lors de l’utilisation de l’adaptateur secteur 70 W, les MacBook Air M2 15″ et 13″ peuvent se recharger rapidement pour donner jusqu’à 50% de batterie en seulement 30 minutes.

Tarification

Avec un prix de départ de 1 299 $, le MacBook Air 15 pouces coûte 1 200 $ de moins que le MacBook Pro 16 pouces qui commence à 2 499 $.

Parallèlement au lancement du MacBook Air 15″, Apple a baissé le prix du 13″ Air à 1 099 $, et le M1 MacBook Air reste à 999 $ (pratiquement aucune raison d’opter pour le M1 Air à ce stade).

Les modèles standard pour le MacBook Air sont des configurations de 256 Go de SSD/8 Go de RAM et de 512 Go de SSD/8 Go de RAM. Les modèles avec 16 ou 24 Go de RAM et un stockage jusqu’à 2 To pour le MacBook Air sont des commandes personnalisées.

Récapitulatif entre MacBook Air 15″ et 13″ Air

C’est formidable de voir Apple étendre l’un de ses Mac les plus populaires avec la plus grande taille d’écran. Avec la puce M2, le MacBook Air est suffisamment performant pour la majorité des utilisateurs et associé au nouvel écran 15″, cela indique que les clients n’ont pas à passer à un MacBook Pro surpuissant pour obtenir un écran supérieur à 13″. MacBook.

C’est un gros problème en termes de prix, car le MacBook Air 15″ coûte environ la moitié du prix du MacBook Pro 16″ – 1 299 $ contre 2 499 $. De plus, les étudiants, les enseignants et le personnel bénéficient de tarifs réduits qui feront du nouvel Air un choix populaire pour l’éducation.

Si vous savez que vous voulez un MacBook et que mince, léger et abordable sont des aspects importants, il ne vous reste plus qu’à décider de la taille à obtenir ????. Le M2 Air 13″ pouvant être mis à niveau vers le GPU à 10 cœurs, la principale différence autre que les tailles d’écran et le design (form factor) plus grand est que le 15″ Air a le système audio amélioré à 6 haut-parleurs tandis que le 13″ a le système à 4 haut-parleurs. .

Vous pouvez obtenir le MacBook Air 15″ maintenant auprès d’Apple, d’Amazon, de Best Buy, et plus encore.

