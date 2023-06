Voici les modèles d’iPhone et d’iPad qui recevront iOS 17 et iPadOS 17

L’événement WWDC 2023 d’hier a fait l’objet de nombreuses annonces passionnantes. Parmi tous, vous avez l’annonce d’une toute nouvelle mise à jour logicielle pour la gamme iPhone et iPad. La dernière mise à jour, nommée iOS 17 et iPadOS 17, apporte une multitude de nouveaux changements pour redéfinir l’expérience globale avec les appareils.

Apple a récemment révélé que 81 % de tous les iPhones et 71 % de tous les iPads exécutent la dernière mise à jour majeure, iOS 16 et iPadOS 16. Le rapport a montré à quel point Apple est capable de prendre en charge ses appareils à long terme. Et le cas semble être le même avec iOS 17 et iPadOS 17. Beaucoup d’anciens modèles sont compatibles avec la mise à jour.

Un aperçu des fonctionnalités d’iOS 17 et d’iPadOS 17

iOS 17 et iPadOS 17 sont les dernières mises à jour majeures qu’Apple propose pour ses appareils. Lors de l’événement WWDC, Apple a présenté de nombreuses fonctionnalités remaniées. Cela inclut un centre de contrôle raffiné, qui comprend de nombreuses options de personnalisation. De plus, la mise à jour apporte de nombreuses applications finement réglées.

Parmi ces applications, il y a l’application Health and Wallet, qu’Apple a mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des changements visuels. Ces modifications apportées à l’application vous permettront de naviguer plus facilement dans l’interface utilisateur et d’accéder aux informations importantes.

De plus, Apple apportera une nouvelle application appelée Journal. Il proposera des suggestions intelligemment organisées, allant des photos de la journée à votre activité. Ces suggestions vous encourageront à vous lancer dans l’écriture et à préserver des souvenirs spéciaux.

Parmi les autres points forts importants d’iOS 17 et d’iPadOS 17, citons une toute nouvelle fonctionnalité pour les AirPod. Apple a lancé Adaptive Audio, qui associe le mode transparence à la suppression active du bruit (ANC). Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’être plus conscient de l’environnement et d’améliorer la nature immersive de la lecture audio.

De plus, AirDrop s’améliorera avec iOS 17 et iPadOS 17. Avec la mise à jour, vous pouvez lancer un transfert de fichiers en tenant simplement votre appareil Apple à côté d’un autre appareil Apple.

Vous voulez savoir si votre appareil Apple actuel bénéficiera de toutes ces fonctionnalités ? Consultez les listes ci-dessous.

Liste des iPhones compatibles avec iOS 17

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus, iPhone 4

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro

iPhone 13, iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro

iPhone 12, iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro

iPhone 11, iPhone XR

iPhone XS Max, iPhone XS

iPhone SE 2, iPhone SE 3

Liste des iPad compatibles avec iPadOS 17

iPad Pro 12,9 pouces (6e génération, 5e génération, 4e génération, 3e génération, 2e génération)

iPad Pro 11 pouces (4e génération, 3e génération, 2e génération, 1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (6e génération, 7e génération, 8e génération, 9e génération, 10e génération)

iPad Air (3e génération, 4e génération, 5e génération)

iPad mini (5e génération, 6e génération)

Quels modèles d’iPhone et d’iPad ne sont pas compatibles avec la nouvelle mise à jour

Pour iOS 17, Apple iPhone X et les appareils plus anciens ne sont pas compatibles. Cela indique que si vous utilisez l’un des appareils lancés avant 2019, vous êtes bloqué avec iOS 16. Cela indique que le téléphone le plus ancien pouvant exécuter la nouvelle mise à jour est l’iPhone 11.

D’autre part, l’iPadOS 17 ne sera pas compatible avec les appareils lancés avant 2017. Cela indique que le plus ancien iPad pouvant exécuter la nouvelle mise à jour est l’iPad de 5e génération.

Apple a également publié la première version bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17. Si vous avez un appareil compatible, vous pouvez les télécharger et les installer dès maintenant et découvrir toutes les fonctionnalités qu’ils apportent à la table.

