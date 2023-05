Les opérateurs du plus grand service de streaming illégal du Royaume-Uni emprisonnés pendant plus de 30 ans

En bref : cinq hommes derrière le plus grand service de pirates du Royaume-Uni ont été condamnés à un total de plus de 30 ans à la suite d’une poursuite privée de cinq ans par la Premier League, la ligue de football de haut niveau du pays. Les flux illégaux qu’ils exploitaient ont attiré plus de 50 000 abonnés et rapporté des millions de dollars.

Mark Gould, Steven Gordon, Peter Jolley, Christopher Felvus, William Brown et Zak Smith ont généré plus de 8,6 millions de dollars entre 2016 et 2021 grâce à des abonnements – plus de 50 000 – à des services de streaming pirates qui offraient l’accès à une multitude de contenus, y compris des matchs de Premier League. .

Flawless IPTV, l’un des services qu’ils ont exploités de 2016 à 2018, a copié plus de 300 émissions de télévision à partir de sources officielles et non officielles et les a rediffusées pour un peu plus de 12 dollars par mois. Pour le contexte, s’abonner aux chaînes britanniques officielles qui diffusent les matchs de Premier League coûte entre 75 et 100 dollars par mois.

Les abonnés et les revendeurs, qui facturaient moins de 8 dollars par mois pour Flawless, ont généré environ 5,7 millions de dollars en deux ans, dont le pivot Gould a pris plus de 2,1 millions de dollars.

Un différend salarial entre les hommes a conduit Gordon et Jolley à lancer un service appelé Optimal en 2018, mais il a échoué car Gould et Brown ont infecté ses serveurs avec des logiciels malveillants, écrit le Daily Mail.

Flawless 2, alias Shared VPS, a été lancé après l’arrestation initiale de Gould en 2018. Il a rapporté 3,22 millions de dollars entre 2018 et 2021.

L’organisation britannique anti-piratage FACT, la Premier League, les forces de police et les normes commerciales ont enquêté sur les hommes. Dans un cas, il y avait des preuves de paiements effectués sur un compte PayPal VPS partagé lié à Gould.

Gould, qui a le plus profité des crimes, a été condamné à 11 ans pour deux chefs de complot en vue de frauder et d’outrage au tribunal. Gordon, dont la part était de 1,2 million de dollars, a reçu cinq ans et deux mois. Jolley (956 000 $) a également reçu cinq ans et deux mois. Felvus (203 450 $) a reçu trois ans et 11 mois, tandis que Brown (18 500 $) a reçu quatre ans et neuf mois. Zak Smith, qui gagnait moins de 6 000 $, n’a pas comparu devant le tribunal. Un mandat d’arrêt a été émis pour son arrestation.

Dans une affaire distincte, Felvus a également plaidé coupable à trois chefs d’accusation de possession d’une photographie indécente d’un enfant et d’avoir commis 13 actes de voyeurisme. Il écope d’une peine privative de liberté et est inscrit au registre des délinquants sexuels pour dix ans.

TorrentFreak ajoute que Smith était employé par une société anti-piratage qui travaillait avec la Premier League pour s’assurer que les services pirates étaient bloqués par les FAI lors de leur diffusion. Il aurait agi comme une taupe, vendant des informations recueillies sur son lieu de travail.

