L’émulateur Nintendo Switch fonctionne désormais sur certains appareils Android

La Nintendo Switch est l’une des consoles de jeu les plus populaires au monde et ses jeux sont très recherchés. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter la console, et c’est là que les émulateurs entrent en jeu. Les émulateurs permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux Nintendo Switch sur leur PC ou leurs appareils Android. L’un des émulateurs Nintendo Switch les plus populaires est Yuzu, qui existe depuis plus de trois ans et est désormais utilisable sur certains appareils Android.

Qu’est-ce que Yuzu ?

Yuzu est un émulateur open source sous licence GPLv2 qui est écrit en C++ et émule les composants matériels essentiels de la Nintendo Switch. Il est disponible pour Windows, Linux et maintenant certains appareils Android. Yuzu est connu pour sa compatibilité avec une large gamme de jeux Nintendo Switch, et il est constamment mis à jour pour améliorer ses performances. Il est développé par « Team Yuzu », un groupe de développeurs qui a créé l’émulateur Yuzu pour la Nintendo Switch.

Yuzu sur Android

Yuzu est disponible sur PC et Linux depuis un certain temps, mais il est maintenant officiellement disponible sur certains appareils Android. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs qui souhaitent jouer à des jeux Nintendo Switch en déplacement. Cependant, il est important de noter que Yuzu est encore en phase expérimentale sur Android et qu’il peut ne pas fonctionner parfaitement sur tous les appareils.

Performance et légalité du Yuzu

En ce qui concerne les performances de Yuzu sur Android, il a été signalé que l’émulateur prend en charge de nombreux jeux mais nécessite un hardware relativement haut de gamme. L’émulateur a une liste de compatibilité que les utilisateurs peuvent vérifier pour voir les performances de leurs jeux préférés.

Quant à la légalité de l’utilisation d’émulateurs pour jouer à des jeux Nintendo Switch, c’est une zone grise. Bien que les émulateurs eux-mêmes ne soient pas illégaux, le téléchargement et la lecture de jeux protégés par le droit d’auteur sont illégaux. Il est important de noter que l’utilisation d’émulateurs pour jouer à des jeux que vous avez déjà achetés sous forme physique est généralement considérée comme légale. Cependant, il est toujours préférable de vérifier les lois de votre pays ou région spécifique pour éviter tout problème juridique.

Configuration requise pour Yuzu sur Android

Pour exécuter Yuzu sur Android, vous aurez besoin d’un appareil répondant aux exigences suivantes :

Android 8.0 ou supérieur

Au moins 1 Go de RAM

Un processeur quadricœur de 1,5 GHz

Au moins 30 Mo d’espace libre

Caractéristiques du yuzu

Yuzu possède plusieurs caractéristiques remarquables qui le distinguent des autres émulateurs Nintendo Switch. Ceux-ci inclus:

Deux modes graphiques pris en charge – OpenGL et Vulkan (expérimental)

Liste de compatibilité des jeux officiellement fournie par Yuzu

Disponible pour Windows, Linux et certains appareils Android

Conclusion

Yuzu est l’un des meilleurs émulateurs Switch du moment. Sa disponibilité sur certains appareils Android est une excellente nouvelle pour les joueurs qui souhaitent jouer à des jeux Nintendo Switch. Cependant, il est important de noter que Yuzu est encore en phase expérimentale sur Android. Ainsi, il peut ne pas fonctionner parfaitement sur tous les appareils. Néanmoins, Yuzu est constamment mis à jour pour améliorer ses performances. Cela vaut vraiment la peine de vérifier si vous êtes un fan des jeux Nintendo Switch.

