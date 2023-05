HP développe des PC fondamentalement nouveaux avec l’IA

HP est sur le point de lancer une nouvelle catégorie de PC avec une architecture révolutionnaire qui permettra aux utilisateurs de travailler avec des systèmes d’intelligence artificielle (IA). La nouvelle architecture permettra le traitement de l’analyse des données localement, garantissant la sécurité des informations sensibles. HP s’est associé à AMD, NVIDIA et Qualcomm pour développer cette nouvelle plate-forme. La société travaille également avec des développeurs de logiciels pour créer des PC qui accéléreront considérablement l’analyse des données tout en garantissant la sécurité des informations confidentielles des utilisateurs.

HP lance des PC révolutionnaires avec traitement IA et sécurité renforcée

Selon Enrique Lores, PDG de HP, les nouveaux PC seront lancés en 2024. L’expérience que les clients auront avec ces nouveaux PC sera très différente de celle à laquelle ils sont habitués. Le système permettra aux utilisateurs d’apporter des précisions sur la forme de présentation des résultats d’analyse et de tirer des conclusions en traitant les demandes simples des utilisateurs sous forme de langage naturel.

Les nouveaux PC seront en demande dans le segment des entreprises. Où HP est déjà le leader en termes de revenus. Le PDG de la marque est convaincu que les nouveaux PC créeront une nouvelle catégorie de PC qui aideront les personnes à repenser ce qu’est un PC.

Les nouveaux PC nécessiteront une connexion aux services cloud, cependant, tous les calculs ne seront pas effectués localement. Les utilisateurs n’auront pas à se soucier de la sécurité de leurs informations sensibles. Comme la nouvelle architecture assurera sa sécurité. HP travaille avec tous les principaux fournisseurs de logiciels et de puces pour repenser l’architecture du PC.

En conclusion, les nouveaux PC de HP vont changer la donne dans le monde de l’informatique. Ils offriront aux utilisateurs un moyen plus rapide et plus sûr de traiter l’analyse des données. Tout en leur permettant de travailler avec des systèmes d’IA. La nouvelle catégorie de PC sera bientôt disponible et redéfinira ce qu’est un PC. La nouvelle architecture assurera la sécurité des informations sensibles des utilisateurs, qui seront traitées localement. HP travaille avec des partenaires constructeurs clés et des développeurs de logiciels pour faire de cette nouvelle plate-forme une réalité. Avec la demande croissante pour une informatique plus rapide et plus sécurisée, les nouveaux PC de HP seront sans aucun doute un succès sur le marché.

