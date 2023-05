Cette astuce Play Store vous permet de partager et de mettre à jour des applications avec des amis hors ligne

Partagez des applications avec vos amis directement via le Play Store via Bluetooth et Wi-Fi.

À l’ère numérique, les smartphones sont devenus un élément essentiel de notre vie quotidienne. Nous nous retrouvons souvent à discuter et à partager nos applications préférées avec nos amis et notre famille. Bien qu’il existe plusieurs façons de partager des applications, telles que copier et coller des URL ou utiliser le menu de partage intégré à l’application, Google Play Store offre une méthode efficace pour partager et mettre à jour des applications hors ligne entre des appareils Android. Cet article vous guidera tout au long du processus de partage et de mise à jour des applications avec vos amis, même lorsque vous n’avez pas accès à Internet.

Pourquoi utiliser votre Play Store pour partager des applications hors ligne ?

Il peut arriver que vous souhaitiez partager plusieurs applications ou mises à jour sans avoir de connexion Internet. Par exemple, vous pourriez être en déplacement, jouer à un jeu comme Pokemon Go avec des amis et vouloir partager des applications compagnons pour améliorer l’expérience de jeu. Dans de tels scénarios, la fonctionnalité de partage hors ligne du Google Play Store s’avère extrêmement précieuse.

Exigences pour le partage d’applications hors ligne

Avant de plonger dans les étapes de partage et de mise à jour des applications hors ligne, vous devez remplir quelques conditions :

L’expéditeur et le destinataire doivent tous deux disposer d’appareils Android. Les autorisations Bluetooth, Wi-Fi et Localisation pour l’application Google Play Store doivent être activées sur les deux appareils. Les deux appareils doivent être à moins de 20 pieds l’un de l’autre.

Une fois ces conditions remplies, vous êtes prêt à commencer à partager et à mettre à jour des applications hors ligne à l’aide du Google Play Store.

Étape 1 : Accédez au Google Play Store

Sur les appareils d’envoi et de réception, ouvrez l’application Google Play Store. Appuyez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez l’option « Gérer les applications et l’appareil ».

Étape 2 : Préparez le périphérique d’envoi

Sur l’appareil qui partagera des applications, accédez à l’onglet « Aperçu » et appuyez sur « Envoyer » à côté de « Partager des applications ». Sur la page explicative suivante, appuyez sur « Continuer ». Une invite apparaîtra, demandant la permission de se connecter aux appareils à proximité. Appuyez sur le bouton « Autoriser » pour accorder les autorisations nécessaires.

Étape 3 : préparer l’appareil de réception

Sur l’appareil récepteur, accédez à l’onglet « Aperçu » et appuyez sur « Recevoir » à côté de « Partager des applications ». Appuyez sur « Continuer » sur la page explicative, puis appuyez sur « Autoriser » lorsque vous êtes invité à autoriser l’application Google Play Store à se connecter aux appareils à proximité. L’appareil de réception attendra maintenant sur l’écran de réception pendant que l’expéditeur sélectionne les applications à partager.

Étape 4 : sélectionnez les applications à partager sur l’appareil d’envoi

Sur l’appareil d’envoi, choisissez une ou plusieurs applications à partager. N’oubliez pas que vous ne pouvez partager que des applications gratuites et des mises à jour d’applications. Les applications payantes, inadaptées à l’âge, d’entreprise et les médias tels que les livres et les films ne peuvent pas être partagés. Une fois que vous avez sélectionné les applications, appuyez sur le bouton d’envoi en haut et choisissez le nom de l’appareil de réception à partir de l’invite.

Un code apparaîtra sur les appareils d’envoi et de réception. Ce code est utilisé pour confirmer la connexion et s’assurer que les applications sont envoyées au bon appareil.

Étape 5 : Confirmer la connexion sur l’appareil de réception

Sur l’appareil récepteur, vérifiez que le code d’appairage correspond à celui affiché sur l’appareil émetteur. Appuyez sur « Recevoir » pour lancer le transfert des applications depuis l’appareil d’envoi.

Étape 6 : Installez les applications sur l’appareil de réception

Une fois les applications transférées, l’appareil récepteur affichera une liste des applications partagées. Pour installer les applications, appuyez sur « Installer » à côté des applications individuelles ou sur « Tout installer » en haut de la liste. Si vous quittez la page, vous pouvez revenir à l’écran « Recevoir » pour trouver les applications partagées et les installer.

Une fois les applications installées sur l’appareil de réception, appuyez sur « Déconnecter » sur l’appareil d’envoi pour mettre fin au processus de partage.

Il convient également de noter que les utilisateurs ne peuvent pas partager :

Applications payantes

Livres

Films

Applications inadaptées à l’âge

Applications d’entreprise

De plus, selon la page d’assistance de Google, cette fonctionnalité n’est pas disponible en Corée du Sud et en Afrique du Sud.

Des conseils de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors du processus de partage d’application hors ligne, tenez compte des conseils de dépannage suivants :

Assurez-vous que les deux appareils ont activé les autorisations Bluetooth, Wi-Fi et Localisation pour l’application Google Play Store. Assurez-vous que les deux appareils sont à moins de 20 pieds l’un de l’autre. Recherchez les mises à jour logicielles ou les mises à jour d’applications en attente sur les deux appareils. Redémarrez les deux appareils et réessayez le processus de partage d’application.

Avantages du partage d’applications hors ligne à l’aide du Play Store

Le partage d’applications hors ligne offre plusieurs avantages, notamment :

Partage d’applications sans nécessiter de connexion Internet. Envoi de mises à jour d’applications à des amis qui ne les ont peut-être pas encore reçues. Sauvegarde des données mobiles en transférant des applications directement entre les appareils.

Conclusion

La fonctionnalité de partage d’applications hors ligne du Google Play Store est un moyen pratique de partager et de mettre à jour des applications avec vos amis et votre famille, même lorsque vous n’avez pas accès à Internet. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez facilement partager vos applications et mises à jour préférées avec d’autres, améliorer leur expérience Android et les aider à découvrir de nouvelles applications utiles.

