Sortie du Sony Xperia 10 V – un nouveau roi du milieu de gamme est là

Sony est un acteur majeur de l’industrie de la téléphonie mobile depuis des années. Cependant, ces derniers temps, son taux de lancements de téléphones mobiles a été lent. Cependant, la société publie toujours des téléphones mobiles assez décents et le nouveau Sony Xperia 10 V ne fait pas exception. Cet appareil est un solide appareil de milieu de gamme qui est proposé au prix de 449 euros. Cet appareil est livré avec un écran OLED 1080p de 6,1 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, l’écran utilise le Corning Gorilla Glass Victus pour la protection.

Sous le capot, cet appareil est livré avec un Snapdragon 695 familier, utilisant un processus de 6 nm. La puce a deux petits cœurs Cortex – A78 à 2,2 GHz et six petits cœurs Cortex – A55 à 1,8 GHz. Côté appareil photo, le Xperia 10 V est livré avec un appareil photo principal de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et des objectifs ultra grand angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve un capteur 8MP pour les selfies. De plus, l’appareil dispose d’une batterie intégrée de 5000 mAh, prend en charge IP68 étanche à la poussière et à l’eau, une prise audio 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo avant. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales latéral, NFC et d’autres fonctions.

Sony Xperia 10 V – les détails

Ce téléphone possède un certain nombre de fonctionnalités impressionnantes, notamment un grand écran, un SoC puissant et une batterie longue durée. Examinons maintenant plus en détail le Sony Xperia 10 V et explorons ce qui en fait un appareil aussi convaincant.

Conception et affichage

L’une des premières choses qui ressort du Sony Xperia 10 V est son design. Le téléphone présente un look élégant et moderne avec un grand écran de 6,1 pouces qui domine l’avant de l’appareil. L’écran a une résolution de 1080 x 2520 pixels, ce qui se traduit par une densité de pixels de 457 pixels par pouce. Cela donne une image nette et claire, parfaite pour regarder des vidéos ou naviguer sur le Web.

L’écran du Sony Xperia 10 V est également unique en ce qu’il a un format d’image 21:9. Il s’agit d’un écart par rapport au format d’image 16: 9 plus courant que l’on trouve sur la plupart des smartphones, et cela donne au Xperia 10 V une sensation plus cinématographique. Ce rapport d’aspect est parfait pour regarder des films ou des émissions de télévision, car il permet un champ de vision plus large et une expérience plus immersive.

Performance

Sous le capot, le Sony Xperia 10 V est alimenté par un chipset Snapdragon 695 5G, qui est un puissant SoC capable de gérer même les tâches les plus exigeantes. Ceci est associé à 6 Go de RAM, ce qui garantit que le téléphone peut effectuer facilement plusieurs tâches et exécuter plusieurs applications en même temps sans aucun décalage ni ralentissement. Le téléphone est également livré avec 128 Go de stockage interne, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Cependant, si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Caméra

Le Sony Xperia 10 V dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière, qui se compose d’une caméra principale de 64 mégapixels et d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Cela vous permet de prendre des photos et des vidéos de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité. L’appareil photo dispose également d’un certain nombre de fonctionnalités avancées, telles que la stabilisation optique de l’image, l’autofocus à détection de phase et le HDR. À l’avant du téléphone, il y a un appareil photo de 16 mégapixels qui est parfait pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo. Cette caméra dispose également du HDR et peut enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde.

Vie de la batterie

L’autonomie de la batterie est l’une des principales caractéristiques du Sony Xperia 10 V. Le téléphone est livré avec une énorme batterie de 5000 mAh, qui est l’une des plus grandes batteries trouvées sur n’importe quel smartphone. Cela indique que vous pouvez utiliser le téléphone pendant des heures sans avoir à vous soucier de manquer de batterie. Le téléphone prend également en charge la charge rapide, ce qui indique que vous pouvez rapidement recharger la batterie lorsque vous en avez besoin. Avec une charge rapide, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % d’autonomie en seulement 30 minutes.

Derniers mots

Dans l’ensemble, le Sony Xperia 10 V est un téléphone mobile impressionnant qui offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. De son grand écran cinématique à son processeur puissant et à sa batterie longue durée, ce téléphone a beaucoup à offrir. Que vous soyez un utilisateur occasionnel qui aime naviguer sur le Web et regarder des vidéos, ou un utilisateur expérimenté qui a besoin d’un téléphone capable de gérer des tâches exigeantes, le Sony Xperia 10 V vaut vraiment la peine d’être considéré.

Une chose intéressante à propos du Xperia 10 V est son joli petit écran. Sur le marché de la téléphonie mobile, peu de marques commercialisent des appareils à petit écran. Selon le PDG de Xiaomi, Lei Jun, le marché des téléphones à petit écran ne peut pas financer sa R&D. Cependant, cet appareil offrira une nouvelle option aux utilisateurs qui aiment les appareils à petit écran.

La série Xperia a des appareils assez décents

Les téléphones mobiles Sony Xperia sont reconnus depuis longtemps pour leurs fonctionnalités exceptionnelles, leur design élégant et leur technologie de pointe. Tout au long de son histoire, Sony a lancé une gamme de modèles Xperia qui répondent aux divers besoins des utilisateurs

Un appareil notable de la gamme Xperia est le Xperia 1 III, un appareil haut de gamme avec des spécifications de pointe. Il y a aussi le Sony Xperia 5 III avec la même taille d’écran que le Sony Xperia 10 V. Cependant, c’est un appareil phare avec le SoC Snapdragon 888. Pour ceux qui recherchent une option de milieu de gamme, le Xperia 10 III est un choix populaire. Il utilise un écran Full HD + de 6 pouces et est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 690. Bien sûr, avec l’ajout du Sony Xperia 10 V, les utilisateurs ont désormais plus d’options pour les appareils de milieu de gamme.

